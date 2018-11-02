«Когда мы принесли игрушки - ребята забыли про боли и страхи»: Неравнодушные россияне собрали 200 «Коробок Храбрости» для детских больниц

СЕГОДНЯ 14:37 2018-11-02T14:44:52+03:00

За месяц акции было собрано 200 "Коробок храбрости" с игрушками, книгами и наборами для творчества Фото: материалы пресс-служб

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Детям, оказавшимся в больницах и хосписах, как никому нужна вера в чудо. Поэтому волонтеры движения DaDobro.com придумали акцию «Коробки Храбрости для маленьких героев».

С начала октября неравнодушные люди несли подарки для юных пациентов - игрушки, книги, развивающие игры, наборы для творчества. И результаты превзошли все ожидания волонтеров - собранных подарков хватит на то, чтобы наполнить, как минимум, 200 «Коробок Храбрости»!

Только в Москве десяти добровольцам потребовалось целых три дня, чтобы рассортировать все принесенные подарки.

Волонтеры отмечают, что большая часть игрушек была абсолютно новойФото: материалы пресс-служб

– Мы знали, что акция проходит активно, но таким успехом были, честно говоря, приятно шокированы, – делится впечатлениями Александра Феоктистова, координатор движения DaDobro.com. – Поразило не только количество собранных пожертвований, но и то, что это, в основном, качественные дорогие игрушки, конструкторы, развивающие игры, которые станут действительно желанными подарками для многих детей.

Всего же к акции присоединились 11 городов страны. Причем ящики для сбора установили не только в общественных местах, но и в офисах - доброе начинание поддержали 75 компаний.

Особенно приятно, что что подарки для маленьких пациентов приносили не только взрослые, но и дети. В некоторых боксах волонтеры нашли трогательные открытки с пожеланиями.

В некоторых подарках волонтеры нашли такие открыткиФото: материалы пресс-служб

Первые «Коробки Храбрости» уже нашли своих героев. Так, подарки получили маленькие подопечные детского краевого онко-гематологического центра во Владивостоке.

– Когда мы принесли эти красные ящики, ребята онемели от восторга. И уже через минуту были забыты послеоперационные боли, страхи от уколов, капельниц и перевязок, – говорит Ольга Кудрявцева, руководитель регионального союза туриндустрии, координатор движения DaDobro в Приморье. – Мы приняли участие в этим проекте, потому что понимаем, как необходима поддержка маленьких пациентам. И такой поддержкой стали яркие, современные, интересные игрушки.

«Коробка Храбрости» порадовала маленьких пациентов в Детской краевой клинической больнице в Краснодаре

Свою «Коробку Храбрости» получили и подопечные Детской краевой клинической больницы в Краснодаре. На очереди - детские больницы в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и других городах.

А в Москве «Коробку Храбрости» пациентам Тушинской детской больницы вместе с волонтерами вручили игроки команд Московской баскетбольной ассоциации, которая давно сотрудничает с движением DaDobro. Ребята смогли не только выбрать игрушку себе по душе, но и пообщаться со звёздами большого спорта – игроками мужской и женской сборных России по баскетболу.