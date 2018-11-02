Игорь Артамонов вместе с дольщиками проверил ход работ на долгостроях «Европейского»

СЕГОДНЯ 16:15 2018-11-02T17:30:20+03:00

Менее чем за месяц на 11 проблемных объектах Липецкой области возобновилась стройка

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На площадках долгостроев в микрорайоне "Европейский" вовсю кипит работа. Краны поднимают строительные материалы, рабочие укладывают кирпичи. 29 октября возобновились работы по четырем "проблемным" домам этого района.

Уже в следующем году многие липчане получат ключи от долгожданных квартир. Зашедшая в качестве подрядчика орловская строительная компания, обещает два дома (№10 и №22 корпус 3) сдать уже в 1 квартале 2019 года. Объекты почти готовы. Осталось смонтировать отопление, произвести отделочные работы, сделать разводку электрики. Квартиры в домах №8 и №9 будут сдавать поэтапно в течение 2020 года. Сейчас на объектах ведутся работы по кирпичной кладке. Оценить ход работ на площадках "Европейского" пришли дольщики и врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Участникам долевого строительства до сих пор не верится, что на строительных площадках заработала техника. Пытаясь решить свою проблему, они даже пробились на прямую линию с Владимиром Путиным, где получили ответ, что власти обязательно отреагируют.

В октябре глава государства назначил Игоря Артамонова временно исполняющим обязанности главы администрации Липецкой области. Вступив в должность, врио поставил приоритетной задачей решить проблему дольщиков. В кратчайшие сроки Игорь Артамонов смог вернуть липчанам надежду. Буквально через 2 недели строительство домов возобновилось в микрорайоне «Елецкий», а чуть позже и на других объектах.

- На площадках заработали краны, люди это видят, - выступил Игорь Артамонов на встрече с дольщиками. - На 11 из 14 проблемных объектах уже ведется работа. Ситуации с оставшимися домами более сложные, в том числе и с юридической точки зрения. Уже определяются схемы, вырабатываются модели, чтобы решить и эти вопросы.

На долгостроях "Европейского" заработала техника.Фото: Юлия КЛЮЕВА

Липчане забеспокоились, не придется ли им доплачивать за квартиры и не перенесут ли снова сроки сдачи. Представители строительной компании поспешили их заверить, что стоимость квадратного метра не изменится, и дома будут сданы вовремя. Фронт работ большой, но объем не пугает.

Игорь Артамонов добавил, что "Орелстрой" вошел в список 12 компаний, рекомендованных Минстроем РФ для достройки проблемных объектов. У фирмы хорошие финансовые показатели.

Стоить отметить, что на проблемных объектах помимо иногородних застройщиков работают и липецкие строительные компании "Глобус-98" и СУ-11 "Липецкстрой-Л".

Напомним, что в качестве компенсации застройщику предоставляются земельные участки, а также право продавать свободные квартиры в доме. Новому инвестору субсидируется процентная ставка по кредитам, полученным на достройку объектов. Компенсируются затраты на технологическое присоединение и благоустройство домов.

Врио Игорь Артамонов отметил, что скоро появится сайт, созданный специально для липецких дольщиков. Там горожане смогут получать актуальную информацию об этапах строительства. В ближайшее время липчанам продемонстрируют прототип такой интернет-страницы. Игорь Артамонов рассказал, что администрация начнет мониторинг текущей деятельности застройщиков. Это позволит следить за состоянием компаний, которые ведут строительство объектов в регионе. А также больше не допустить ситуаций, в которых могут пострадать дольщики.