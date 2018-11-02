Помолодевшая Юлия Рутберг удивила коллег

СЕГОДНЯ 16:26 2018-11-02T17:09:07+03:00

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Знаменитая актриса Юлия Рутберг редко выходит в свет, увидеть ее в последнее время можно разве только в театре. А тут артистка появилась на премьере фильма «Гупешка».

Коллеги 53-летней актрисы были удивлены, как она помолодела.

Премьеру фильма Влада Фурмана посетил и родной внук Андрея Миронова актер театра имени Вахтангова Андрей Удалов. Показал 14-летнюю дочь и Михаил Пореченков. Правда гости премьеры были немного удивлены нарядом актера. Для выхода в свет Пореченков надел военные брюки и спортивную кофту.

Внук Андрея Миронова, актер театра имени Вахтангова Андрей Удалов. Фото предоставлено пресс-службой мероприятия

Напомним: фильм «Гупешка» уже успел побывать и получить призы на кинофестивалях в России, Великобритании, США.

Михаил Пореченков с дочерью и режиссером картины. Фото предоставлено пресс-службой мероприятия

Режиссер «Гупешки» Влад Фурман снял большое количество проектов: «Таинственная страсть», «Улицы разбитых фонарей», «Агент национальной безопасности» и др. А «Гупёшка» стал для режиссера новым опытом, в котором Фурман выступил еще и как продюсер.

Режиссер фильма Влад Фурман и Юлия Рутберг. Фото предоставлено пресс-службой мероприятия

О ЧЕМ ФИЛЬМ?

Кто-то увидел в «Гупёшке» закрученный арт-хаус, кто-то необычный психологичный сюжет, а кто-то просто историю несчастной женщины, забитой и робкой, чья жизнь могла бы перевернуться благодаря «принцу», который может спасти ее от ежеминутного давления тирана-мужа и забрать в счастливую жизнь. Но сможет ли героиня решиться все поменять в своей судьбе?