Вызываю еду на себя

СЕГОДНЯ 17:15 2018-11-02T18:28:19+03:00

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За длинным столом сидели ветераны, знавшие ответ на загадку «длинная, зеленая, пахнет колбасой»; помнящие, что «Докторская» стоила 2.20; откладывавшие палку сервелата из продуктового набора на Новый год; верившие мифам про какое-то салями... Так вот, мы с лицами гурманов пробовали 15 (sic!) видов сырокопченой колбасы, отобранной для нас экспертами Федерального научного центра пищевых систем им. В.М. Горбатова РАН.

Наша группа, составленная из добровольцев-читателей «КП», стала звеном в глобальной всероссийской проверке качества продуктов, начавшейся 1 июня.

Акция проходит при поддержке Минсельхоза РФ и Комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Совета Федерации. Цель - выявить добросовестных производителей, которым потребитель может доверять. Конкурс «Гарантия качества» проводится по 17 номинациям. Тестируются продукты из мяса и птицы, детское питание, безалкогольные напитки, вино, хлеб, кондитерские изделия, консервы, молочка, макароны, крупы и так далее.

Главный принцип любой дегустации: пробующие не должны знать названий продукта и производителя. Только номер образца.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Итак, перед нами 15 сортов сырокопченой колбасы и по стакану воды на каждого - по технологии дегустирования иных закусок не положено. Вместо аперитива - краткая речь руководителя лаборатории Татьяны Кузнецовой. Мы, брошенные на ответственный участок борьбы за качество еды узнали, что...

…сырокопченая колбаса - сложный продукт, «созревающий» 40-45 дней, хотя ускоренные технологии позволяют сократить процесс до 20-25 суток.

…выбирая колбасу в магазине, надо обращать внимание на цвет, плотность, сухость, отсутствие повреждений, равномерную просушку (не должно быть уплотнений ближе к оболочке), шпик (он должен быть белым или розоватым и не вываливаться), отсутствие пустот, гармоничный аромат пряностей с копченостями.

…коптят колбасу на буке и ольхе, что придает ей ни с чем не сравнимый запах.

…еду эту трудно подделать - если напихать вместо говядины птицу или сою, то подделку придется красить, что бросится в глаза даже неспециалисту.

…порог восприятия вкуса у всех разный, поэтому для оценки вкуса ломтик толщиной 1-1,5 мм надо подольше подержать на языке.

…главное: на современном производстве нет ни крыс, ни мышей.

1-2 сорта

Слушали мы Татьяну Георгиевну истекая слюной. Поэтому первые два сорта показались идеальными. Подавляющим большинством выставили хорошие оценки и за внешний вид, и за «цвет и вид в разрезе», за запах и аромат, консистенцию и, само собой, вкус. Только к третьей тарелке пошли придирки. Философская фраза одного из дегустаторов «я вижу пустоту!» потрясала глубиной и обилием смыслов и спровоцировала критические высказывания, несмотря на жесткое условие «во время дегустации мнениями не обмениваться!».

Руководитель лаборатории Татьяна Кузнецова рассказывает народным дегустаторам об общих правилах потребления продукта.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Госпожа Кузнецова рассказала, что встречаются еще прохиндеи, подтасовывающие итоги народного голосования. Захочет такой победы определенного сорта - даст эксперту с улицы пробовать нужный продукт первым. Я бы добавил, что для полноценного определения вкуса, вероятно, «20 лет учиться надо» (фильм «Волга, Волга», 1938 год). Захочет мастер обмануть дилетанта - непременно обманет. Именно поэтому качество определяли не только мы, но и настоящие профессионалы с натренированными рецепторами, способные отличить в говяжьей колбасе свинину от курицы.

3-7 сорта

Главный принцип любой дегустации: пробующие не должны знать названий продукта и производителя. Поэтому вместо товарных марок - трехзначные цифры, определенные, судя по всему, с помощью генератора случайных чисел.

К моменту притупления голода мы стали разборчивы. В анкетах, куда мы вносили отметки по пятибальной шкале, стали появляться не только пятерки. «Фу - прямо жир по губам течет!», «Гляньте - крупинка шпика выпада!», «Ну, не знаю. Чего-то не то...». Я старался быть лояльным и следовал презумпции невиновности: а вдруг автор рецепта именно так и задумал?

Желудок начал намекать на пользу раздельного питания, и обязательность овощей в рационе.

Обратите внимание, коллега, на насыщенность красок и изысканный меркаптанный аромат!Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

7-10 сорта

Мужчины в очередной раз сокрушались тому, что не захватили по фляжке чего-нибудь крепкого. Женщины выклянчивали кусочек хлебушка. Нет - отвечали непреклонные сотрудники Федерального научного центра пищевых систем им. В.М. Горбатова РАН. - Это нарушение чистоты эксперимента!

Татьяне Кузнецовой было нас жалко. По ее словам, обычно профессионалы пробуют не больше семи сортов - «Хотите - завтра продолжим?» Тащиться еще раз через всю Москву не хотелось, поэтому мы сконцентрировались. Оценки стали произвольнее. На первый план выдвинулся постулат «архитекторы прячут свои ошибки под плющ, врачи под землю, а колбасники под перец».

10-15 сорта

К окончанию дегустации желудки объявили о красном уровне опасности и перешли на военное положение, рецепторы потеряли чувствительность. Только глаза и нос еще позволяли ставить относительно адекватные оценки в графах «внешний вид», «цвет», «аромат» и «консистенция». С главным - «вкус» - наблюдались проблемы. Мы преклонялись перед профессиональными экспертами - людьми сытой, но опасной профессии. В голове неоново пульсировало гипотетическое объявление «ФНЦ пищевых систем срочно требуются НОВЫЕ дегустаторы».

Всё закончилось хорошо. Колбаса пищеварению не помеха, поэтому уже на следующий день я попросил в магазине взвесить мне пять сортов по 100 грамм. Интересно ведь - как оно с хлебом и чем-нибудь крепким.

Итоги

Сравнив наши и профессиональные оценки, организаторы дегустации подвели итоги:

1 место - МПЗ «Рублевский».

2 место - «Дымовское колбасное производство».

3 место - «Царицынский комбинат».

Общее подведение итогов и награждение победителей состоится 8 ноября, в Международный день качества в Совете Федерации. Победителей ждут преференции от Минсельхоза РФ и Совета Федерации для продвижения их продукции в регионах страны и на международном рынке.