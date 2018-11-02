2018-11-02T18:04:39+03:00
Умные вещи

Победитель турнира по Dota2 получил в подарок Game PC 730

Компания OLDI Computers вручила игровой компьютер победителю турнира по Dota2, проходившего на стенде компании Intel в рамках выставки «Игромир 2018»
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Сергей - победитель турнира по Dota2.Сергей - победитель турнира по Dota2.
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Счастливого победителя зовут Сергей и он уже 5 лет играет в Dota2, но еще ни разу не принимал участие в киберспортивных турнирах. Турнир на выставке «Игромир 2018» стал для него первым, ну а в подарок за победу он получил мощный игровой ПК OLDI Computers с системой водяного охлаждения и графикой GeForce GTX 1060.

Мы поздравляем Сергея с победой и желаем ему дальнейших успехов и побед в киберспорте! Ну а новенький Game PC 730 (0632886) станет его верным помощником на пути к громким победам.

Оставайтесь с нами, впереди еще много интересного!

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