Победитель турнира по Dota2 получил в подарок Game PC 730

СЕГОДНЯ 17:45 2018-11-02T18:04:39+03:00

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Счастливого победителя зовут Сергей и он уже 5 лет играет в Dota2, но еще ни разу не принимал участие в киберспортивных турнирах. Турнир на выставке «Игромир 2018» стал для него первым, ну а в подарок за победу он получил мощный игровой ПК OLDI Computers с системой водяного охлаждения и графикой GeForce GTX 1060.

Мы поздравляем Сергея с победой и желаем ему дальнейших успехов и побед в киберспорте! Ну а новенький Game PC 730 (0632886) станет его верным помощником на пути к громким победам.

Оставайтесь с нами, впереди еще много интересного!

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