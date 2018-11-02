Украинскую элиту поместили в карантин

СЕГОДНЯ 18:05 2018-11-02T18:18:26+03:00

Спецкорр «Комсомолки» Дмитрий Стешин, объявленный на Украине «персоной нон-грата» еще в мае 2014-го, попытался разобраться в сути «санкционного списка», предъявленного Киеву Москвой, и оценить его последствия

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ЭТО ЕЩЕ НЕ МОРГ, ЕСТЬ ШАНС ИСПРАВИТЬСЯ

Едва документ под нейтральным названием "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц России" был опубликован, многие аналитики не смогли удержать в себе разочарование. Мол, «неужели у нашего правительства нет структуры, куда можно позвонить, и заказать жесткий, реально работающий санкционный список?».

Подбор фигурантов показался им мягким и каким-то неубедительным. Все смешалось в этом списке – «майдановские крикуны» типа поэтессы-сказочницы Ницой, политиканы-националисты – Ляшко,Тягнибок, Ярош. Чиновники-силовики – вроде Авакова или Муженко. Думаю, тяжелее всего пришлось Юлии Тимошенко, которая в последние месяцы разгоняла через прикормленных журналистов слухи о том, что она все «порешала с Россией и пост президента Украины у нее в кармане». Юлия Владимировна тоже в списке. А всего в нем 322 гражданина и 68 компаний. Грубо говоря, как подытожили украинские политологи, под санкциями теперь половина администрации президента Порошенко, половина министров, депутатов и силовиков.

Сам Порошенко, который в этот список пока не попал (иначе, с ним было бы невозможно вести хоть какие-то переговоры) тут же разразился бодрым заявлением:

«На Украине быть в таком санкционном списке — как государственная награда».

Но, те, кто оказался под санкциями, приуныли. Россия ясно дала понять этим списком – с кем она ни при каких обстоятельствах не будет иметь никаких дел. Не будет заключать с этими людьми тайных лоббистских соглашений и вообще рассчитывать на их участие при грядущем изменении украинской политики. Президентские выборы на Украине на носу — через 5 месяцев, и даже в Вашингтоне, похоже, пока не знают точно – на кого в Киеве ставить.

Петр Порошенко о санкционном списке России: "На Украине быть в таком санкционном списке — как государственная награда".Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Но Россия уже документально заверила украинскую элиту – Порошенко для нее уже «хромая утка», которую не поместили в карантинный список лишь из уважения к международному праву. Пытаться запихать его во второй раз в президентское кресло – для украинцев себе дороже.

Хотя, и карантин - это все-таки еще не морг, из него можно вернуться в обычную палату, если хорошо себя вести и демонстрировать симптомы деятельного выздоровления. И это четкий сигнал для остальных украинских политиков и олигархов.

САНПРОПУСК ДЛЯ ОЛИГАРХОВ

Список, ожидаемо, разочаровал российскую патриотическую общественность: «крупнейших олигархов, как всегда не тронули!», «деньги дороже интересов Родины!». Авторы этих заявлений немного лукавили. Еще как тронули. Из 15 богатейших людей Украины под санкции попали 10. Почему не все? Потому что при любом националистическом угаре, единственные, кто в той или иной степени сохраняют здравый смысл – это бизнесмены. И скорее всего, это та часть украинского социума, с которой можно вести дела и даже рассчитывать на некие встречные шаги.

Из санкционного списка видно, что его составители били не «по площадям», как хотелось бы и мне (что тут скрывать), а точечно, избирательно. Например, не нашелся в списке господин Коломойский, ему тем самым дан некий аванс. Зато «накрыли залпом» сразу 2 персонажей, считающихся «кошельками Коломойского» и «поверенными в делах» - Корбана и Мартынова.

Самого-самого богатого украинца – Ахметова список миновал (хотя 3 топ-менеджера его компаний — под санкции-таки попали). Возможно потому, что в перечне украинского импорта в Россию, продукция предприятий Ахметова на первом месте. И эту избирательность тоже можно объяснить. Во-первых, это аванс и намек — не делать грубых движений. Во-вторых, у России нет задачи полностью разрушать экономику Украины, ведь восстанавливать ее, возможно, придется нам. На Запад, как уже все поняли, надежд мало. Еще один условно-невраждебный Москве олигарх Фирташ лично под санкции не попал, чего не скажешь о его флагманских предприятиях типа «Азот» - вот куда он будет теперь сбывать свою продукцию? Вопрос не к России, а к Фирташу. Почему, обладая колоссальным влиянием в стране, он, и его коллеги по бизнесу, допустили к власти эту майданную свору? Думаю, выводы олигархами будут сделаны правильные.

Олигарха Рината Ахметова не оказалось в списке. ФОТО ИТАР-ТАСС/ Константин Сазончик

В этих грядущих выводах и заключена главная «военная тайна» санкционного списка – не наказать, а вылечить. Тем более, терапия может быть и интенсивной или щадящей – список не окончательный, его можно и расширять и сокращать.

НАДЗОРНАЯ ПАЛАТА

Украинские пропагандисты любят преуменьшать влияние России и «русского мира». Причем, в своих судорожных попытках извести из Украины «русский дух», они противоречат сами себе. С ничтожными внутриполитическими факторами не борются так отчаянно, балансируя на грани внутренней смуты. Я имею в виду последний людоедский закон «о русском языке» и организованный Киевом внутрицерковный раскол.

Но отрицать, что в первую очередь под санкции попали именно те, кто громче кричал «москалей на ножи» и издавал антироссийские законы — невозможно. Своими санкциями Россия выписала им диагноз — чумные. Обходите их.

В карантинных боксах обычно есть большие окна, чтобы можно было понаблюдать за пациентами без риска заразиться. Такое впечатление сложилось, со стороны, что украинский народ сейчас облепил снаружи эти окна – наблюдает за жертвами санкций. Впереди у него холодная зима и уже совершенно никому не понятная война на Донбассе. Растущие цены на газ, коммуналку, бензин и падающая гривна. И как-то все яснее видна отправная точка, до которой все было хорошо, а потом стало все хуже и хуже, и конца и края этому нет и не предвидится. Точка эта – 19 февраля 2014 года, когда обманутые несчастные люди бежали вверх по Институтской к правительственному кварталу на Банковой, а им стреляли, одновременно (!) и в лицо и в спины. В этот день Майдан был легализован кровью, в этот день и началась нынешняя власть на Украине. Но, похоже, что как началась, так и закончится.

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