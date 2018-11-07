4 главных условия для здорового сердца

В межсезонье, сопровождающееся перепадами атмосферного давления, уменьшением светового дня и общей хандрой, традиционно обостряются хронические заболевания. Одними из самых коварных считаются болезни сердца и кровеносных сосудов. По данным Минздрава РФ, смертность от сердечно-сосудистых патологий составляет более 50%.

Актуальность этой проблемы неоднократно подчеркивалась и международным медицинским сообществом. Во всем мире, как следует из отчета Всемирной организации здравоохранения, болезни сердца ежегодно убивают примерно 17,9 млн человек. В группе риска наряду с возрастными пациентами оказываются мужчины старше 35 лет и женщины после 40 (с наступлением менопаузы). Причем по статистике, представители сильного пола умирают от сердечно-сосудистых заболеваний на 10 лет раньше, чем дамы. Самым опасным возрастом для мужчин, когда велик риск инфаркта или инсульта, считается 50-60 лет, а для женщин - 65-75 лет.

Чтобы снизить вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний, а значит жить дольше, необходимо изменить привычки. Профилактические меры во всем мире и в России в частности направлены на формирование здорового образа жизни. С каждым годом в нашей стране становится все больше приверженцев правильного питания и тех, кто занимается спортом. Например, по данным Минздрава, с 2015 по 2018 годы показатель россиян, занимающихся спортом (среди участвовавших в опросе ВЦИОМ) вырос с 61% до 79%. Причем наибольшую активность проявляли молодые люди от 18 до 24 лет (92%).

Но одних только занятий спортом недостаточно. По словам недавно назначенного на должность главного кардиолога Минздрава РФ Сергея Бойцова, здоровый образ жизни - не выдуманное, просчитанное понятие. Важно, чтобы человек выполнял четыре условия:

1. Не курил.

2. Съедал не менее 400 граммов овощей и фруктов в день.

3. Был физически активен (достаточно ежедневных получасовых прогулок).

4. Контролировал потребление соли (не более 5 граммов в сутки).

Как считает Бойцов, соблюдение этих критериев здорового образа жизни снижает вероятность смерти от болезней системы кровообращения или общей смертности в течение трех лет примерно на 50%.