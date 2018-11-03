2018-11-04T08:18:23+03:00
Спорт

Жена футболиста "Баварии" отругала главного тренера за то, что поздно выпустил на поле ее мужа

Лиза Мюллер осталась не в восторге после матча чемпионата Германии с "Фрайбургом"
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Лиза и Томас Мюллер.Лиза и Томас Мюллер.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Супруга футболиста мюнхенской "Баварии" Томаса Мюллера раскритиковала главного тренера команды Нико Ковача после матча немецкого первенства с "Фрайбургом". Причина гнева Лизы Мюллер простая - почему так мало дали сыграть ее мужу?

- Прошло 70 минут, прежде чем он додумался до очевидной вещи, - написала Лиза Мюллер в "сторис" своего Инстаграма, успев, правда, затем убрать свой пост. Но его успели быстро сохранить болельщики мюнхенской "Баварии" и разнести по соцсетям. Пост сопровождался скриншотом момента выхода Мюллера на поле, так что намек все поняли очень явно и быстро.

Лиза Мюллер постоянно следит за играми мужа с трибун. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лиза Мюллер постоянно следит за играми мужа с трибун.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Томас Мюллер вышел на поле только на 71-й минуте вместо Хамеса Родригеса. Но не смог помочь своей команде добиться победы - встреча чемпионата Германии "Фрайбург" - "Бавария" завершилась вничью 1:1. Команды забили по голу в последние 10 минут. На 80-й Гнарби вывел "Баварию" вперед, а Хелер на 89-й спас "Фрайбург" от поражения.

После 10 матчей нынешнего сезона футболисты "Баварии" занимают второе место в чемпионате Германии. У команды 20 очков, а у идущей на первом месте дортмундской "Боруссии" - 24 балла.

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