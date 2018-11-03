Жена футболиста "Баварии" отругала главного тренера за то, что поздно выпустил на поле ее мужа
Супруга футболиста мюнхенской "Баварии" Томаса Мюллера раскритиковала главного тренера команды Нико Ковача после матча немецкого первенства с "Фрайбургом". Причина гнева Лизы Мюллер простая - почему так мало дали сыграть ее мужу?
- Прошло 70 минут, прежде чем он додумался до очевидной вещи, - написала Лиза Мюллер в "сторис" своего Инстаграма, успев, правда, затем убрать свой пост. Но его успели быстро сохранить болельщики мюнхенской "Баварии" и разнести по соцсетям. Пост сопровождался скриншотом момента выхода Мюллера на поле, так что намек все поняли очень явно и быстро.
Лиза Мюллер постоянно следит за играми мужа с трибун.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Томас Мюллер вышел на поле только на 71-й минуте вместо Хамеса Родригеса. Но не смог помочь своей команде добиться победы - встреча чемпионата Германии "Фрайбург" - "Бавария" завершилась вничью 1:1. Команды забили по голу в последние 10 минут. На 80-й Гнарби вывел "Баварию" вперед, а Хелер на 89-й спас "Фрайбург" от поражения.
После 10 матчей нынешнего сезона футболисты "Баварии" занимают второе место в чемпионате Германии. У команды 20 очков, а у идущей на первом месте дортмундской "Боруссии" - 24 балла.