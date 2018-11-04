За маму, папу и жену пекаря: ради доброго дела калифорнийцы сметают с прилавков булки

СЕГОДНЯ 16:30 2018-11-04T16:29:39+03:00

Джон Чан вот уже на протяжении 29 лет каждое утро проводит за прилавком. Фото: The Orange Country Register

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В одной кондитерской как горячие пирожки разлетаются не только горячие пирожки. Но и весь остальной ассортимент - пончики, булочки, эклеры... Секрет не в особенном рецепте, нет. Секрет в добром сердце клиентов.

Чудеса происходят в пекарне городка Сил-Бич (штат Калифорния, США). Местечко называется Город пончиков. В 1989 году кондитерскую открыла пара беженцев из Камбоджи - Джон и Стелла Чан. И вот уже почти три десятилетия супруги сами пекут и сами продают свои вкусняшки. Но недавно покупатели потеряли 63-летнюю Стеллу из вида. Стали спрашивать у Джона, что с ней. Он объяснил: жена попала в больницу из-за аневризмы.

Покупатели предложили Джону помочь деньгами. Но он вежливо отказался - сказал, что денег на лечение хватает.

- Эта ситуация не выходила из моей головы, - рассказывает Доун Кавиола, одна из постоянных клиенток Города пончиков. - Я всё думала, как бы нам помочь семье Чан. И поняла, что мы можем подарить им время. Если покупатели будут забирать пончики пораньше, Джон сможет больше времени проводить в больнице с женой.

Супруги Чан и их выпечка стали неотъемлемой частью жизни для многих жителей Сил-Бич. Фото: The Orange Country Register

Кавиола поделилась своей идеей на местном интернет-портале для соседей. Сотни человек её поддержали! И уже на следующий день Джон ушёл с работы на три часа раньше, чем обычно. Выпечки просто не осталось! (благо, что и цены в кондитерской семьи Чан демократичные: $0,9 за пончик и $1,05 за глазированный; люди могут делать доброе дело без особых финансовых жертв) А на выходных пончики и булки закончились уже в 10 утра. Это позволило Джону провести с женой почти весь уикенд.

- Мы так благодарны нашим покупателям! - сказал Джон в интервью The Orange Country Register. Больше слов от него не добиться: он привык трудиться, но не привык этим хвастать.

- Двери этой кондитерской открыты каждое утро. Чего бы это ни стоило семье Чан, - рассказал журналистам один из постоянных посетителей Города пончиков Марк Лупеско. - Мы знаем, сколько сил они вкладывают в свою работу. И будем их поддерживать - что бы ни случилось.