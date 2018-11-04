2018-11-04T17:54:19+03:00
Экономика

Легко ли устроиться на работу молодым

9 из 10 компаний готовы брать на работу молодежь. При этом личностные качества считаются важнее диплома и опыта
Владимир НИКОЛАЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments4
При подборе молодых специалистов работодатели больше всего обращают внимание на личностные качества и социальные навыки кандидатовПри подборе молодых специалистов работодатели больше всего обращают внимание на личностные качества и социальные навыки кандидатовФото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

91% компаний готовы брать на работу молодых сотрудников — такой вывод делается в исследовании, которое провел портал Rabota.ru. При этом наличие диплома, а также его соответствие выбираемой специальности оказались не главными в принятии решения. Интересно, что 80% из тех, кто готов дать дорогу молодежи, - это компании малого и среднего бизнеса.

Если говорить о профессиональных направлениях, то более всего нацелены на молодые кадры в розничной торговле и в торговле и производстве продуктов питания (по 90% опрошенных компаний), строительной отрасли и недвижимости (88%), IT (86%), автомобильном бизнесе (85%).

При подборе молодых специалистов работодатели больше всего обращают внимание на личностные качества и социальные навыки кандидатов - 79%. А профессиональные знания и умения считают важными только 47% начальников. Если молодой претендент обладает такими качествами как “желание работать”, “самостоятельность” и “способность к обучению”, то работодатели закрывают глаза на отсутствие опыта и образования. Главное, был бы человек хороший, а профессии научим. Компьютерные знания и наличие профессиональных стажировок котируются еще ниже вузовских «корочек».

Те же, кто все-таки не готовы доверять молодым, аргументируют свою позицию следующими доводами:

“Нет средств и времени на их обучение”,

“Низкий уровень образования. Знания не соответствуют диплому”,

«Все равно уйдут туда, где больше платят»

“Не умеют усердно работать, не дисциплинированы»

«Завышенные требования».

На что обращают внимание начальники нанимая молодых сотрудников

На что обращают внимание начальники нанимая молодых сотрудников

По данным портала Rabota.ru

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Профессиональное образование: превратить человеческий потенциал в человеческий капитал
Какие профессии и компетенции будут нужны экономике в ближайшие годы и какие изменения надо провести в системе профобразования, в интервью «КП» рассказала директор департамента кадрового обеспечения промышленного роста Агентства стратегических инициатив
Новости 24
Матч Спартак - Урал 4 ноября: екатеринбургский клуб выигрывает 1:0 после первого тайма
Экс-депутат Рады разработал план по «возвращению» Крыма
Глава Якутии поделился планами о налаживании в республике собственного производства топлива
На открытие фестиваля «День народного единства» пришли более полумиллиона человек
Власти Гренады отозвали признание самопровозглашенной Республики Косово
Матч Спартак - Урал 4 ноября: Годзюр появится в воротах гостей с первых минут
Шествие «Русский марш» на юго-востоке Москвы завершилось без происшествий
Матч Спартак - Урал: Глушаков начнет матч в запасе "красно-белых"
Киев сильно поспешил с «ответом на российские санкции», задержав сухогруз в порту Мариуполя
Референдум в Новой Каледонии завершился победой противников независимости от Франции
Путин перевел Бурятию и Забайкалье в состав Дальневосточного федерального округа
На Украине умерла облитая кислотой сотрудница горсовета Херсона
Число жертв непогоды на Сицилии возросло до 12 человек
Умер экс-секретарь британского кабмина Джереми Хейвуд
МВД Австрии предупредило о 20 тысячах вооруженных мигрантов на боснийско-хорватской границе
Владимир Путин поздравил россиян с Днем народного единства
В Афганистане погиб мэр американского города
Тигран Кеосаян прокомментировал возможную атаку ботов на сайт «Кинопоиск»
Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади
Путин назвал выставку «Сокровища музеев России» замечательным проектом
На Сицилии из-за наводнения погибли 10 человек
Медведев поздравил россиян с Днем народного единства