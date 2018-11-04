Легко ли устроиться на работу молодым

СЕГОДНЯ 17:44 2018-11-04T17:54:19+03:00

При подборе молодых специалистов работодатели больше всего обращают внимание на личностные качества и социальные навыки кандидатов Фото: Олег РУКАВИЦЫН

9 из 10 компаний готовы брать на работу молодежь. При этом личностные качества считаются важнее диплома и опыта

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91% компаний готовы брать на работу молодых сотрудников — такой вывод делается в исследовании, которое провел портал Rabota.ru. При этом наличие диплома, а также его соответствие выбираемой специальности оказались не главными в принятии решения. Интересно, что 80% из тех, кто готов дать дорогу молодежи, - это компании малого и среднего бизнеса.

Если говорить о профессиональных направлениях, то более всего нацелены на молодые кадры в розничной торговле и в торговле и производстве продуктов питания (по 90% опрошенных компаний), строительной отрасли и недвижимости (88%), IT (86%), автомобильном бизнесе (85%).

При подборе молодых специалистов работодатели больше всего обращают внимание на личностные качества и социальные навыки кандидатов - 79%. А профессиональные знания и умения считают важными только 47% начальников. Если молодой претендент обладает такими качествами как “желание работать”, “самостоятельность” и “способность к обучению”, то работодатели закрывают глаза на отсутствие опыта и образования. Главное, был бы человек хороший, а профессии научим. Компьютерные знания и наличие профессиональных стажировок котируются еще ниже вузовских «корочек».

Те же, кто все-таки не готовы доверять молодым, аргументируют свою позицию следующими доводами:

“Нет средств и времени на их обучение”,

“Низкий уровень образования. Знания не соответствуют диплому”,

«Все равно уйдут туда, где больше платят»

“Не умеют усердно работать, не дисциплинированы»

«Завышенные требования».

На что обращают внимание начальники нанимая молодых сотрудников

По данным портала Rabota.ru