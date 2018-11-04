2018-11-04T19:17:03+03:00
Спорт

Карен Хачанов выиграл турнир "Мастерс" в Париже, победив в финале Новака Джоковича

Победный поединок российского теннисиста продолжался две партии
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Карен Хачанов "разбил" Новака Джоковича.Карен Хачанов "разбил" Новака Джоковича.Фото: REUTERS
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В Париже в воскресенье, 4 ноября, прошел финальный поединок турнира серии "Мастерс". В его финале играли россиянин Карен Хачанов и один из сильнейших теннисистов современности Новак Джокович. Решающий поединок "Rolex Paris Masters" продолжался две партии и завершился победой российского спортсмена со счетом 7:5, 6:4.

Турниры серии "Мастер" - третьи по престижности в современном мужском мировом теннисе после соревнований Большого шлема и Итогового турнира года. И молодой Хачанов стал первым за девять лет русским теннисистом, который выиграл турнир такого уровня. В последний раз турнир уровня "Мастер" выиграл в 2009 году Николай Давыденко.

Хачанов с победным кубком. Фото: REUTERS

Хачанов с победным кубком.Фото: REUTERS

Матч продолжался 1 час и 37 минут. Джокович был посеян по вторым номером на турнире, тогда как Хачанов имел более скромную позицию. Для 22-летнего Хачанова этот титул стал четвертым за всю карьеру. Три победы Хачанов одержал уже непосредственно в этом сезоне.

Хачанов очень мощно провел турнир, обыграв на пути к финалу четырех соперников из топ-10 мирового рейтинга. И благодаря этому успеху он в свежем рейтинге поднимется на рекордное 11-е место. У Новака Джокович же после этого поражения прервалась победная серия из 22 матчей подряд на всех турнирах. И завтра же он станет официально первой ракеткой мира.

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