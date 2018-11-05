75 миллионов рублей на разработку новых технологий поиска пропавших людей получат спасательные отряды со всей страны

СЕГОДНЯ 14:13 2018-11-05T14:13:00+03:00

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Поставить новейшие разработки на службу добра и найти новые технологические способы поиска пропавших людей - таковы цели масштабного конкурса «Одиссея». Его призовой фонд - 75 миллионов рублей. Именно столько могут разделить между собой поисково-спасательные отряды, предложившие самые эффективные разработки для поиска пропавших людей в лесах.

Организатор конкурса, благотворительный фонд «Система», поставил задачу действительно добиться прорыва. Поэтому только первый этап конкурса продлился 1,5 года. За это время 98 команд со всей страны предложили свои идеи. Среди них - рой дронов, поисково-спасательные маяки, наземные роботы, распознавание образов, акустические и сейсмодатчики, БПЛА с целевой нагрузкой.

Но даже этих предложений пока, говорят организаторы, недостаточно, чтобы в корне изменить ситуацию. Поэтому сбор заявок продлили до 31 марта 2019 года. По словам руководителя проекта «Одиссея» Дмитрия Томчука, фонд «Система» рассчитывает увеличить количество команд, чтобы найти лучшую технологию быстрого поиска пропавших людей.

Конкурс "Одиссея" в цифрах Графика: благотворительный фонд «Система»

- Уже на старте проект «Одиссея» объединил большое количество энтузиастов: инженеров, разработчиков, предпринимателей, студентов и научных работников со всей России. Мы высоко оцениваем потенциал технологического сообщества и стремимся привлечь максимально возможное количество участников, чтобы получить на выходе работающую технологию. Наша основная цель - дать обществу продукт, который позволит спасти тысячи жизней, - говорит Анна Янчевская, президент благотворительного фонда «Система», идеолог проекта «Одиссея».

В качестве экспертов начинание фонда «Система» поддержали более 40 организаций, в том числе поисково-спасательные отряды «Лиза Алерт», «Ангел», компании VisionLabs, Segezha Group, Сбербанк, «Кронштадт Аэро» (входит в Группу «Кронштадт»), Университет Иннополиса, венчурный фонд Sistema_VC и др. Проект поддерживает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

- Законченного образа того комплекса, который бы решал задачу конкурса, сейчас не существует. Есть большое количество технологий, которые могут быть потенциально применимы, но они требуют доработки, адаптации или совмещения с другими технологиями. С учетом того, что пока самыми эффективными технологиями поиска остаются собаки и люди, цепью прочесывающие местность, а также поиск по следам, то поле для применения более технологических решений – огромно, - говорит Максим Чижов, генеральный директор компании «Кронштадт Аэро» (входит в Группу «Кронштадт»).

В ноябре начинается следующий, исследовательский этап проекта. Команды будут участвовать в поисково-спасательных операциях по всей России, что поможет скорректировать разработки. Параллельно стартует образовательная программа, в ходе которой эксперты помогут участникам доработать свой продукт.

Первая серия квалификационных испытаний на полигонах планируется в июне. По ее итогам между командами распределят гранты в размере 30 млн рублей. Финал конкурса состоится в ноябре 2019 года. Команды, которые продемонстрируют лучший результат, разделят призовой фонд 45 миллионов рублей.

КСТАТИ

Присоединиться к конкурсу можно на сайте проекта

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