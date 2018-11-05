Мошенник 15 лет жил на пенсию умершей матери
"Сотрудники группы НЦБ Интерпола УМВД России по Тульской области получили информацию, что житель региона может скрывать обстоятельства смерти своей матери, получая по доверенности за нее социальные выплаты", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Следствию удалось выяснить, что у 57-летнего гражданина в 2001-х году на 71-ом году жизни умерла мать, зарегистрированная в Тульской области. Мужчина скрыл от социальных служб факт ее смерти и вывез ее тело на территорию другого государства для захоронения. Таким образом, подозреваемый больше 15 лет незаконно получал выплаты в России в то время, когда его мать была похоронена за границей России.
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"По каналам Интерпола полицейские получили документы погибшей, и изобличили ее сына в мошенничестве. В отношении мужчины возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "мошенничество", - уточнила Ирина Волк.
Подобные ситуации не редкость. Две недели назад в Харьковской области в пункте пропуска Гоптовка сотрудники украинского погранконтроля задержали Ford за рулем которого был гражданин России, а рядом с ним сидел его сын, который имеет украинское гражданство..
Последний стал вести себя подозрительно, и просил не будить его мать, которая сидела на заднем сидении. Когда пограничник потребовал выйти всех из машины, но женщина так и не проснулась.
При осмотре врачи обнаружили, что женщина на заднем сидении мертва, и согласно документам скончалась еще 22 октября. Несмотря на наличие свидетельства о смерти..... труп оказался пристегнут ремнем безопасности, как живой пассажир.
Задержанные мужчины заявили пограничникам, что хотели перевезти тело любимой женщины на территорию Украины, чтобы похоронить ее в Запорожской области. Сотрудники полиции возбудили в отношении родственников статью "умышленное убийство".