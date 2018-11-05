Мошенник 15 лет жил на пенсию умершей матери

СЕГОДНЯ 22:22 2018-11-05T22:55:33+03:00

По каналам Интерпола полицейские получили документы погибшей, и изобличили ее сына в мошенничестве. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мужчина похоронил ее за границей, а сам получал за нее деньги в России по доверенности

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"Сотрудники группы НЦБ Интерпола УМВД России по Тульской области получили информацию, что житель региона может скрывать обстоятельства смерти своей матери, получая по доверенности за нее социальные выплаты", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следствию удалось выяснить, что у 57-летнего гражданина в 2001-х году на 71-ом году жизни умерла мать, зарегистрированная в Тульской области. Мужчина скрыл от социальных служб факт ее смерти и вывез ее тело на территорию другого государства для захоронения. Таким образом, подозреваемый больше 15 лет незаконно получал выплаты в России в то время, когда его мать была похоронена за границей России.

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"По каналам Интерпола полицейские получили документы погибшей, и изобличили ее сына в мошенничестве. В отношении мужчины возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "мошенничество", - уточнила Ирина Волк.

Подобные ситуации не редкость. Две недели назад в Харьковской области в пункте пропуска Гоптовка сотрудники украинского погранконтроля задержали Ford за рулем которого был гражданин России, а рядом с ним сидел его сын, который имеет украинское гражданство..

Последний стал вести себя подозрительно, и просил не будить его мать, которая сидела на заднем сидении. Когда пограничник потребовал выйти всех из машины, но женщина так и не проснулась.

При осмотре врачи обнаружили, что женщина на заднем сидении мертва, и согласно документам скончалась еще 22 октября. Несмотря на наличие свидетельства о смерти..... труп оказался пристегнут ремнем безопасности, как живой пассажир.

Задержанные мужчины заявили пограничникам, что хотели перевезти тело любимой женщины на территорию Украины, чтобы похоронить ее в Запорожской области. Сотрудники полиции возбудили в отношении родственников статью "умышленное убийство".