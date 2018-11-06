Дорогу молодым: В Ханты-Мансийске прошел первый слет активистов «Российского движения школьников»

СЕГОДНЯ 17:05 2018-11-06T17:05:23+03:00

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В Ханты-Мансийске прошел первый городской слет активистов «Российского движения школьников», объединивший более 300 детей из образовательных учреждений столицы ХМАО. Ребят ждали увлекательные спортивные соревнования, образовательные мастер-классы, квесты, игры, патриотические занятия и многое другое. РДШ - общественно-государственная, детско-юношеская организация, главная цель которой – многостороннее развитие и патриотическое воспитание подрастающего поколения.

Сегодняшние школьники – это будущее нашей страны, об этом в День народного единства напомнил член Совета Федерации РФ, мастер спорта международного класса России по пауэрлифтингу Эдуард Исаков. Обратившись к активистам РДШ, президент Олимпийского совета Югры поздравил детей с началом первого слета:

- Мы – многонациональной народ. Это первые слова, которые написаны в конституции Российской Федерации. Наши предки сплотили и укрепили наше государство, а наша задача развивать его экономический и духовный потенциал, - подчеркнул Эдуард Исаков. - Дорогие активисты Российского движения школьников, дорогие юнармейцы! Вы представляете две молодые, но уже очень мощные организации, посредством которых вы можете развивать свои лидерские способности, волонтерской, общественно-политической, военно-патриотической деятельности. Ваши отцы-командиры могут вами гордиться. Вы активно участвуете в жизни Югры и Ханты-Мансийска. Не останавливайтесь на достигнутом, развивайте свои таланты, свои способности, всего наилучшего, будьте задорными, ну, а мы – старшее поколение всегда готовы помогать вам и подставить крепкое плечо.

Слет объединил более 300 учащихся - активистов РДШ. Фотографии предоставлены Управлением общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска.

Российское движение школьников появилось в 2015 году по указу президента РФ Владимира Путина. За три года своего существования к нему присоединились более 300 школьников Ханты-Мансийска. С приветственным словом от Главы столицы автономного округа Максима Ряшина к юнармейцам обратилась его заместитель Ирина Черкунова:

- Среди множества проектов и акций РДШ вы найдете по-настоящему захватывающее и живое дело: добровольческую работу, патриотическую и поисковую деятельность, изучение истории нашей страны и заботу об экологии, реализовать себя в творческих и спортивных мероприятиях, попробовать свои силы в различных профессиях. Благодарю вас за то, что с юных лет вы активно участвуете в жизни нашего города и страны. Потому что детство и юность – самое лучшее время для активного гражданского, личностного и творческого развития. И Российское движение школьников даёт для этого все возможности!

Работа слета началась 3 ноября, в этот день ребята приняли участие в разнообразных спортивных и образовательных мероприятиях. Юнармейцы сдали нормативы комплекса ГТО, продемонстрировав отличную физическую подготовку. Участники вектора «Личностное развитие» побывали в лаборатории по исследованию керна (образцов горных пород). В рамках проекта « Школа юного журналиста Югорского государственного университета» для ребят, пробующих свои силы в мультимедийном пространстве, провели мастер-классы по продвижению в соцсетях, телевизионному мастерству и печатном делу.

Участников слета ждали познавательные мастер-классы, интересные экскурсии и спортивные соревнования. Фотографии предоставлены Управлением общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска.

В день народного единства, 4 ноября, у участников слета была не менее насыщенная программа. Юных активистов РДШ ждали профилактические модули, образовательные сессии, тематические экскурсии и игры-квесты. Участники информационно-медийной группы подготовили специальный выпуск газеты «Парта» и смонтировали видеоролик о работе первого городского слета активистов РДШ.

На открытии слета председатель штаба Ханты-Мансийского местного отделения РДШ Ирина Захарова представила участникам наставников, курирующих четыре основополагающих направления воспитательной работы. Военно-патриотическое направление возглавил начальник штаба местного отделения Юнармии Руслан Шаповалов. За информационно-медийное направление отвечает начальник управления общественных связей Ханты-Мансийска Наталья Корчагина. Заместитель начальника Управления спорта и молодежной политики Ханты-Мансийска Ольга Киприянова руководит направлением «Гражданская активность». Вектор «Личностное развитие» курирует заместитель директора по учебно-воспитательной работе Межшкольного учебного комбината Светлана Гареева.