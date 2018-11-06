С миру по картошке!

СЕГОДНЯ 11:10 2018-11-06T12:40:49+03:00

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Большинство из нас воспринимают осень, прямо скажем, без особенного энтузиазма. Оно и неудивительно, ведь позади остались детские каникулы, отпуска, теплое солнце и море зелени в парках. Но отчаиваться не стоит, ведь именно осенью начинается активная и яркая городская жизнь: множество самых разных мероприятий, экскурсий, праздников готовит нам межсезонье. Компания «Макдоналдс», лидер по созданию праздничного настроения, традиционно в этот период проводит, пожалуй, самый масштабный и искренний «марафон добрых дел» - благотворительную акцию «МакХэппи День».

Целый месяц – с 20 октября по 19 ноября в каждом из 660 предприятий «Макдоналдс» в 120 городах России проходит семнадцатая ежегодная благотворительная акция в пользу детей, нуждающихся в поддержке. В этот период часть средств от реализации картофеля фри, картофеля по-деревенски и вся сумма от реализации специальных стикеров с символикой акции направляется на проекты и программы Благотворительного Фонда «Дом Роналда Макдоналда».

Амиран Сардаров и участники акции.

Отличным стартом акции стало воскресенье, 28 октября, когда в самом первом российском ресторане «Макдоналдс» на Пушкинской площади в Москве традицию помощи детям поддержали известные люди. Любимые нами артисты, телеведущие, музыканты, спортсмены ежегодно приходят в этот ресторан, чтобы на собственном примере показать, насколько легкой и радостной может быть помощь и как важно, чтобы каждый из нас внес свой вклад в доброе дело. Звездные участники мероприятия разместились за импровизированным прилавком в ресторане на Пушкинской и вместе с директорами ресторанов активно продавали картофель и стикеры всем желающим посетителям. «Свободная касса!» - в этот день гости «Макдоналдс» могли услышать этот призыв от теле- и радиоведущих Петра Кулешова, Тутты Ларсен, Аллы Довлатовой, Тимура Соловьева, Романа Будникова, Владимира Березина, актеров Игоря Золотовицкого, Алены Хмельницкой, Анны Банщиковой, Сергея Глушко, Дарьи Поверенновой, Михаила Пшеничного, Любавы Грешновой, Марины Яковлевой, Александра Головина, Макара Запорожского, певцов и музыкантов Дениса Клявера, Татьяны Овсиенко, Максима Свободы, Soufee, Elman, Arsenium, модельеров Алисы Толкачевой и Марии Цигаль, спортсменок Катерины Новосельцевой, Ульяны Донсковой, Анастасии Близнюк, Наталии Булычёвой и многих других звезд.

Актриса Евгения Щербакова и Генеральный директор Макдоналдс в России Марк Карена.

Благотворительный марафон открыл Генеральный директор «Макдоналдс» в России Марк Карена:

- За прошедшие годы Фонд «Дом Роналда Макдоналда» оказал помощь более чем 250 тысячам детей и семей, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации, а за 28 лет существования в России «Макдоналдс» более 680 миллионов рублей было передано на благотворительные цели. Итоги нынешней акции «МакХэппи День» будут подведены в конце ноября, но уже сейчас хочется произнести слова искренней признательности в адрес посетителей «Макдоналдс». Спасибо за вашу поддержку и участие, за то, что вы с нами вместе помогаете семьям быть ВМЕСТЕ!

Тутта Ларсен выдает заказ.

Стартовав около полудня, «МакХэппи День» продолжался до самого вечера: участники акции сменяли друг друга за прилавком, как обычные сотрудники ресторана. Звезды многократно произносили слова благодарности участникам акции, благотворительному фонду «Дом Роналда Макдоналда» и «Макдоналдс», подчеркивая, что для многих гостей поддержка социальных инициатив компании уже вошла в приятную привычку.

Актриса Дарья Повереннова:

- Для меня очень много значит деятельность Благотворительного фонда «Дом Роналда Макдоналда». Не понаслышке знаю, чем занимается этот фонд, была в «Доме Роналда Макдоналда» в Казани, поэтому я с удовольствием принимаю участие в мероприятиях этого фонда и желаю, чтобы в ходе акции «МакХэппи день» удалось собрать как можно больше денег.

Александр Головин и работники ресторана Макдоналдс.

Теле- и радиоведущая Тутта Ларсен:

- Я поддерживаю благотворительные мероприятия, которые устраивает «Макдоналдс», потому что вижу реальные результаты, реальный вклад в добрые дела, и мне нравится быть частью этого позитивного процесса. Мне довелось, в частности, участвовать в открытии инклюзивной детской площадки, построенной благотворительным фондом «Дом Роналда Макдоналда» на ВДНХ в Москве, и это действительно впечатляющий проект!

В этом году впервые в России партнером благотворительной акции «МакХэппи День» стала технологическая компания Masterсard*. Благодаря этому сотрудничеству в фонд «Дом Роналда Макдоналда» будет дополнительно перечисляться 1 рубль при каждой оплате заказа с картофелем картой Masterсard.

Алексей Малиновский, Глава Mastercard в России:

– Masterсard во всем мире создает современные платежные технологии и инновационные решения, с которыми оказание благотворительной помощи становится проще, удобнее. Мы рады стать партнерами благотворительной акции «МакХэппи День» и верим, что желающих оказать помощь детям, нуждающимся в поддержке, станет еще больше, ведь это совсем не трудно – оплачивая заказ с картофелем картой Mastercard, человек автоматически будет совершать доброе дело.

Эстафету от Москвы очень скоро примут предприятия «Макдоналдс» в 20 российских городах: Санкт-Петербурге, Самаре, Ярославле, Рязани, Твери, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Волгограде, Сочи, Омске, Саратове, Ростове-на-Дону, Воронеже, Казани, Екатеринбурге, Уфе, Оренбурге, Челябинске, Новосибирске, Чебоксарах, Тюмени. В течение ноября во флагманских ресторанах «Макдоналдс» этих городов также пройдут акции «МакХэппи День». Благородное дело помощи детям личным участием поддержат давние друзья Фонда - политики, артисты, спортсмены, общественные деятели.

Марк Карена и Павел Гусев выдают заказ юной участнице акции МакХэппи День.

Итоги проекта будут подведены после его завершения - в конце ноября, но уже за неделю акции «МакХэппи день» было собрано 6,6 млн. рублей в поддержку проектов Фонда.

За 16 лет проведения акции «МакХэппи День» в России более 250 миллионов рублей передано на поддержку проектов благотворительного фонда «Дом Роналда Макдоналда». Средства, собранные по итогам проведения акции «МакХэппи День»-2018, будут также направлены на проекты Фонда и, в первую очередь, на поддержку «Дома Роналда Макдоналда» в Казани – уникальной семейной гостиницы при Детской Республиканской Клинической Больнице МинЗдрава Республики Татарстан. С момента открытия в 2013 году «Дом Роналда Макдоналда» в Казани стал «домом вдали от дома» для более чем 8 000 родителей и детей. В этом году при покупке любой упаковки картофеля фри, а также картофеля по-деревенски 1 рубль перечисляется на поддержку проектов Фонда. Кроме того, на программы Фонда будет направлена вся сумма от реализации специальных стикеров, которые также продаются во всех российских предприятиях сети до 19 ноября.

Павел Занозин.

Кстати, если вы по какой-то причине не сможете поучаствовать в акции, то у вас всегда есть возможность помочь Фонду, перечислив любую сумму в его пользу на сайте rmhc.ru или при посещении ресторанов «Макдоналдс» в России: на кассе каждого из них установлены специальные коробочки для пожертвований, что делает процесс оказания помощи нуждающимся предельно простым и приятным.