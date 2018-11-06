2018-11-06T13:43:57+03:00
Общество

«Фрэнсис, с тобой покончено» — где, когда и, главное, зачем смотреть последний сезон “Карточного домика”

(Осторожно, есть спойлеры!)
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Теперь без Кевина Спейси – шестой, он же последний сезон “Карточного домика”, – вышел и на русском языке. Все новые эпизоды уже сейчас доступны по подписке в онлайн-кинотеатре ivi. Пока российские зрители только начинают просмотр, зарубежные поклонники уже успели поделиться первыми впечатлениями шестого сезона, мировая премьера которого состоялась всего лишь на день раньше – 2 ноября.

Прошлый сезон

Прошлый сезон

Сериал лишился главного героя, Фрэнсиса Андервуда, из-за обвинений актера Кевина Спейси в сексуальных домогательствах. На первый план авторы сериала спешно вывели Клэр Андервуд (Робин Райт). Ответ на главный вопрос – что же случилось с Фрэнсисом – зрители получают спустя пару минут после просмотра первого эпизода. Он мертв, однако его многочисленные прегрешения по-прежнему дают о себе знать.

Новый сезон вышел необычайно коротким – всего восемь серий. “Обстоятельства, при которых Спейси покинул сериал, заставляют нас не переживать о нем, однако не заметить его отсутствие невозможно”, - именно так охарактеризовало фильм британское издание The Guardian. По мнению журналистов, вместе с уходом Кевина Спейси фильм утратил свое обаяние, которое строилось на филигранном актерском взаимодействии Спейси и Райт.

Оставшись без Фрэнсиса Андервуда, авторы сериала сделали ставку на новых героев. Среди них, например, владельцы промышленного конгломерата Аннет и Билла Шеперд (роли исполнили Дайан Лейн и Грег Киннер соответственно), которые имеют весьма существенное влияние на президента.

Констанс Циммер, исполнительница роли Джанин Скорски:

Робин всегда, на мой взгляд, чувствовала себя лидером, и в фильме она предстает женщиной с сильным характером. Поэтому тем более интересно увидеть, как ее героиня раскрывается, оказавшись в Белом доме.

Что заставляет ее действовать? Какие секреты она должна раскрыть? Как это, быть женщиной-президентом? Действительно ли она более добродетельна, чем ее муж, или просто умеет лучше притворяться? В новых эпизодах мы увидим совершенно другую Клэр, но, по мнению критиков, этого уже недостаточно: сериал слишком сильно контрастирует с современными политическими реалиями.

Смещение акцента на Клэр Андервуд было не только необходимостью, но и возможностью. Использовали ли ее авторы в полной мере? На этот вопрос предстоит ответить зрителям, посмотрев заключительные серии “Карточного домика” и поставив точку в этой, несомненно, увлекательной истории.

Смотрите шестой сезон “Карточного домика” по подписке в онлайн-кинотеатре ivi!

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