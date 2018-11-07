Молодые кадры сборной России по футболу

СЕГОДНЯ 01:05 2018-11-06T21:36:49+03:00

Федор Чалов уже сделал себе имя в ЦСКА. Пора браться и за сборную! Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Изменить размер текста: A A

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов, кажется, решил поставить эффектную точку в конце этого фееричного года. Нас ждут два заключительных матча сезона национальных команд: 15 ноября в Лейпциге контрольная игра против мощной сборной Германии, а 20 ноября решающая встреча в Лиге Наций против Швеции. Возможно, вы не узнаете команду, которая выйдет в них на поле, - там наверняка не будет и половины тех игроков, что ставили страну на уши во время недавнего ЧМ-2018.

Чалов дождался

Загибайте пальцы: в воротах вместо Акинфеева - голкипер «Зенита» Лунев. В защите вместо Кутепова и Игнашевича - Джикия и Нойштедтер. Плюс Набабкин и Ионов, добавим братьев Миранчук (они сидели на чемпионате мира на лавке). А если в атаке Артема Дзюбу заменит Федор Чалов, то этому тоже никто не удивится: молодой армейский форвард давно ломится в двери сборной. 8 голов в текущем чемпионате России - отличная рекомендация.

Чалов стал символом обновленного ЦСКА. Когда армейский клуб устроил грандиозную перестройку команды, вряд ли можно было предположить, что именно молодой форвард станет главным ее лидером. У Чалова нет какого-то одного качества, которое бы возвышало его над всеми остальными. У него нет сумасшедшего дриблинга, он не выделяется ростом, чтобы снимать все верховые мячи, он не обладает способностью вскрыть одной передачей консервную банку чужой обороны... Зато почти все из этого у него на отметке «хорошо», и за счет суммы разных умений и потрясающего голевого чутья Федор Чалов превратился в главное открытие сезона.

Сборная молодеет

В первой национальной команде он мог появиться и раньше, но тренерский штаб не хотел выдергивать Федора из молодежной сборной. Там, правда, Чалов почему-то оказался не на первых ролях - в молодежке решили его задвинуть в запас, и все закончилось очередным провалом: российские футболисты пропустят восьмые Олимпийские игры подряд.

Это касается еще одного игрока ЦСКА - 20-летнего Ильзата Ахметова. Есть пара занимательных фактов из его биографии. Во-первых Ильзат - уйгур, и, возможно, станет первым в сборной России футболистом этой национальности. Во-вторых, в армейский клуб из «Рубина» Ахметов переходил со скандалом. В Казани молодого игрока заставляли переподписать контракт, он отказывался, и юного футболиста обязали отрабатывать истекающий срок соглашения не на поле, а в отделе кадров. А сейчас, когда Ильзату сказали о вызове в сборную, он поначалу не поверил - думал, шутка.

Прибавьте к 20-летним Чалову и Ахметову 23-летних братьев Миранчук, а также далеко еще не возрастных Джикию, Зобнина и Кузяева, и основной состав сборной России может значительно помолодеть к следующему году.

От Германии к Швеции

Все они имеют большие шансы выйти в контрольном матче против сборной Германии. В ней можно будет проводить шесть замен, и Черчесов дал понять, что собирается использовать все из них. Хотя бы потому, что через несколько дней после игры сборную будет ждать встреча Лиги Наций против Швеции. Нам нужна хотя бы ничья, чтобы выиграть свою группу и в следующем розыгрыше этого нового турнира выступать вместе топ-командами в Лиге А.

КАДРЫ

Список Черчесова

На ноябрьские матчи тренерский штаб сборной России вызвал 26 футболистов. Они соберутся в Новогорске 12 ноября, а на следующий день вылетят в Лейпциг.

Вратари: Маринато Гилерме («Локомотив»), Андрей Лунев («Зенит»), Антон Шунин («Динамо»).

Защитники: Георгий Джикия («Спартак»), Федор Кудряшов, Егор Сорокин (оба - «Рубин»), Роман Нойштедтер («Фенербахче»), Константин Рауш («Динамо»), Андрей Семенов («Ахмат»), Кирилл Набабкин, Марио Фернандес (оба - ЦСКА).

Полузащитники: Ильзат Ахметов (ЦСКА), Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин («Монако»), Роман Зобнин («Спартак»), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба - «Зенит»), Алексей Ионов («Ростов»), Руслан Камболов («Рубин»), Алексей Миранчук, Антон Миранчук (оба - «Локомотив»), Денис Черышев («Валенсия»).

Нападающие: Артем Дзюба, Антон Заболотный (оба - «Зенит»), Дмитрий Полоз («Рубин»), Федор Чалов (ЦСКА).

А В ЭТО ВРЕМЯ

ЦСКА продал 60 тысяч билетов на Чалова и «Рому»

Готов ли Федор Чалов к игре за сборную, проверит итальянская «Рома» в «Лужниках». На матч Лиги чемпионов, который начнется в среду в 20.55 по московскому времени, продано уже почти 60 тысяч билетов. Когда в те же «Лужники» месяц назад на матч ЦСКА с «Реалом» пришло более 71 тысячи болельщиков, армейцы одержали сенсационную победу над действующим обладателем Кубка чемпионов - 1:0.