СЕГОДНЯ 01:05 2018-11-07T01:04:47+03:00

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Эти откровения мы обнаружили в соцсетях. Автор - некий Олег Тишков. Ему 27 лет. С 2013 года работает в системе выдачи потребительских кредитов в крупных магазинах. В своем дневнике рассказывает об основных подводных камнях, о которых покупатели часто не догадываются.

КАК УСТРОЕНА ЭТА СИСТЕМА

«Поздравьте, я стал брокером. Сейчас объясню. Раньше в магазине от разных банков сидел свой представитель. В том числе и я. Конкуренция между нами была страшная. Каждый хотел урвать клиента к себе. А теперь система изменилась. Чтобы не платить зарплату своим сотрудникам, банки их оптимизировали. Кредиты оформляют брокеры. К банкам мы отношения напрямую не имеем, работаем на отдельную фирму. Принимаю заявку на кредит, оформляю ее и отправляю в систему.

Клиентам говорю, что жду, кто первый ответит и одобрит. На самом деле у каждого брокера есть приоритет - какой банк первым получает заявку на рассмотрение. Если он отказывает, ее рассматривает следующий банк и т. д. Приоритет зависит от статуса банка и от договоренностей с брокерской фирмой. Например, могут быть договоренности, что фирма обязана отдавать одному банку до 35 - 40% от общего числа заявок».

«ЭТО БАНК ТАК ОДОБРИЛ»

«Выставили план на следующий месяц. Там все жестко - не только объем кредитов, которые я должен оформить, но и число страховок, которые я должен продать. Ну я уже приноровился. Когда, получая одобрение от банка, клиент видит повышенную сумму ежемесячных выплат, я говорю, что «это банк так одобрил». На самом деле это неправда. Это я вам в сумму страховочку заложил.

Раньше у нас при оформлении потребительских кредитов была полная лафа! Менеджер мог блефовать, называя клиенту вообще любую «одобренную» процентную ставку. Лет пять назад мы могли озвучивать «кредитные предложения» под 100 - 130% годовых! Клиент никак не проверит, действительно ли ему банк такие проценты предлагает: я ведь не имею права показывать посторонним в компьютере наши внутренние программы. А там смотришь по реакции человека, возьмет или нет. Но пару лет назад Центробанк начал закручивать гайки в системе выдачи потребительских кредитов. Требования ужесточились. Плюс кризис, народ уже на такие дикие проценты не подписывается. Сейчас в среднем 24 - 25% годовых. Хотя на самом деле возможность блефа все равно сохраняется. Но уже на процент-два, не больше».

«НАКРУТИЛ ПРОЦЕНТЫ ИЗ-ЗА ПАСПОРТА»

«Сегодня развел мужчину как лоха. Начали оформлять договор, и я сказал ему, что банк увеличил сумму, потому что у него новый паспорт, полученный несколько месяцев назад, и банк оценивает это как риск. И он клюнул! Хотя для банка это не аргумент.

Кстати, в последнее время популярно продавать товары в рассрочку. В рекламе указано «без переплат». Верят! На самом деле в банках нет понятия рассрочки. Это тот же кредит».

«СКОЛЬКО ЭТАЖЕЙ В ВАШЕМ ОФИСЕ?»

«Есть такая внутренняя система - скоринг, она просчитывает платежеспособность клиента и риски банка. То есть решение принимает робот, который тупо учитывает вбитые в программу факторы - работу заявителя, среднюю зарплату и т. д. Если все очевидно плохо, он и дает отказ. Но если робот сомневается, он просит помочь человека, и тогда в дело вступает уже реальный менеджер от банка. Обычно он перезванивает клиенту, который сидит напротив меня и ждет своего одобрения. Больше всего вопросов вызывает графа «место работы». Многие, заполняя документы, врут. И вот звонит клиенту этот человек из банка. У него нет возможности проверить в базе, работает человек в таком-то месте или нет. Поэтому менеджер пытается поймать его на лжи. Например, спросит: сколько этажей в здании, в котором вы работаете, а там вход со стороны двора или с улицы, а как зовут вашего шефа?.. Если человек поплыл, смутился, это сразу видно».

ВЫЧИСЛИТЬ И ЗАВЕРНУТЬ

«Иногда к нам подсылают «оленей». Это мошенническая схема. Аферисты находят опустившихся людей, которым уже плевать на свою кредитную историю. Предлагают: давай ты сейчас берешь в магазине в кредит такую-то вещь (обычно это ноутбук или телефоны дорогих моделей), потом отдаешь ее мне и получаешь налом 10 тысяч рублей... То есть человек типа покупает товар на 100 тысяч, берет десятку, а барыга тут же выставляет его на Авито тысяч за 60 - 70. Новый. Дешевле, чем в магазине. Уйдет со свистом! Тех, кто берет кредит, мы называем «оленями». Тех, кто за ними стоит, - «оленеводами».

Бывают откровенные алкаши, наркоманы, ну причешут их немного. Один тип ко мне приходил, все свои данные по бумажке читал! «Оленеводы» же выдумывают им биографии - места работы, зарплату, чтобы шансов получить кредиты побольше было. Главное, чтобы у человека паспорт был. Моя задача - таких вычислить и завернуть. Потому что, если ты оформил кредит на «оленя», который в итоге не вносит ни одного платежа, на тебя вешают погашение этого кредита и оставляют без премий и допвыплат.

Хотя у «оленеводов» могут быть сообщники и среди брокеров, кредитных менеджеров. У нас в конторе один парень устроился и с первого же месяца начал «мутить». Потом выяснилось - от «оленевода» он за каждого «оленя» с одобренным кредитом получал по 5 тысяч. Служба безопасности банка его вычислила. Уволили. И заставили все кредиты погасить».

БЕЗ ПОДВОДНЫХ КАМНЕЙ

«Между собой мы шутим, что у любого из нас уже есть свой котел в аду. Потому что врать приходится часто. Когда я только пришел и хлопал ушами, всех жалко было, я получил всего 17 000 рублей. В месяц. Что это за деньги в Москве? Начал учиться у старших впаривать людям кредиты и страховки. Если не лениться, можно и 100 000 в месяц иметь, и 150 000.

На самом деле при современном развитии технологий у любого есть способ избежать общения с такими, как я. Сейчас заявки на кредит можно подавать самостоятельно. На сайтах любых крупных гипермаркетов есть специальная форма. Информацию о себе вы вносите сами. И на первичном уровне вас оценивает только машина. Да, часть процедур при одобрении вам еще нужно будет пройти вместе с оператором, который вам перезвонит. Там уже не поблефуешь, не помухлюешь. Разговоры записываются, оператор обязан сообщить всю информацию о кредите, без подводных камней. Хотя я точно не знаю».

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

КСТАТИ

Полезные советы

Их в своем интернет-дневнике записал Олег.

1. По закону вы можете от страховки, включенной в кредит, отказаться в течение 14 календарных дней. Для этого нужно прийти в отделение страховой компании, которая указана в договоре, и написать заявление. Остаток должен вернуться на карту.

2. Небольшие просрочки или даже долги не всегда гарантированно портят вам кредитную историю. «Вся информация о должниках и неплательщиках хранится в общей банковской базе БКИ - Бюро кредитных историй. Однако некоторые банки вносят туда информацию не по всем клиентам-косячникам. Это касается случаев, где просрочки совсем минимальные. И получается, что в будущем при решении по этому клиенту банк, где брали кредит, будет эту информацию иметь в виду и может даже отказать в кредите. А вот для других банков это будет клиент с нормальной кредитной историей».

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

«Оформил карту на клиента и снимал с нее деньги»

«Один мой коллега готовился к свадьбе. Пытался в нашем же банке оформить кредитную карту, а ему несколько раз отказывали. Так чувак что придумал - он взял и оформил кредитку на реального клиента, выпустил карту и оставил ее себе. У карты же есть льготный период, беспроцентный. Он деньги на свадьбу снял, но потом все вернул. И так несколько раз проделывал. Снимет сумму - восстановит. Но в итоге он все равно спалился. Из банка клиенту позвонили: мол, спасибо, что вы всегда в срок гасите задолженности, не хотели бы вы увеличить лимит вашей карты? А мужик обалдел: нет у меня никакой карты! Ну начали проверять. Естественно, сразу стало понятно, кто тут смошенничал. Повезло пацану, что в полицию его не сдали. Разговор был короткий - увольнение по статье. А клиенту повезло, что парень кредиты гасил».