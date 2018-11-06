Нюша показала фото новорождённой дочери

СЕГОДНЯ 23:00 2018-11-06T23:12:44+03:00

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Пресса так заранее начала писать, что Нюша в положении, что опередила сам факт беременности на несколько недель. Поэтому народ ждал родов артистки несколько раньше, спутав сроки. Малышка Ню появилась на свет только в начале ноября. Как нам удалось узнать, и мама и малыш чувствуют себя прекрасно. Для 28-летней Нюши ребёнок стал первым, а у ее 38-летнего супруга Игоря уже подрастают двое детей от первого брака.

Напомним, что в июле 2017-го года артистка официально вышла замуж за советника Президента Международной федерации студенческого спорта Игоря Сивова. Расписалась пара в ЗАГСе Казани. А предложение руки и сердца певица получила в Кении во время отдыха. "Вот так вот летишь в Африку отметить Старый Новый год. Совершенно не представляя, как эта поездка изменит твою жизнь" - писала Шурочкина (после замужества она решила оставить девичью фамилию). Мы делали с певицей интервью, и подметили одну интересную особенность: каждая наставница шоу «Голос» после участия в программе беременеет. И спросили, что она по этому поводу думает? «Может я именно поэтому и пошла в судьи «Голоса?» - пошутила тогда Нюша. Но примета сработала.

Первое фото новорожденной.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Сегодня Ню выложила трогательное фото с новорождённой, подписав: “Наш ангелочек, лапочка дочка».