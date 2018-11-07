«А вы точно беременны?»: Эвелина Бледанс показала рискованный трюк

СЕГОДНЯ 17:07 2018-11-07T17:10:50+03:00

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Три месяца назад 49-летняя Эвелина Бледанс решила снова стать матерью, для чего прошла процедуру ЭКО. И сам процесс, и заявление актрисы, что она боится стать зрелой родительницей и растить ребенка без отца стало темой телешоу на одном из центральных телеканалов. А поклонники искренне порадовались за артистку, когда стало известно, что ЭКО прошло успешно и она ждет малыша.

Однако, прошло два месяца и Эвелина удивляет общественность тем, как насыщенно и активно живет. Актриса много гастролирует, может не спать ночами, в ее жизни много перелетов, а на днях она и вовсе удивили поклонников рискованным трюком в своем инстаграме во время прогулки по пляжу в Евпатории. Она закинула ноги за голову, показав отличную физическую подготовку. Но дело в том, что женщинам в положении крайне не рекомендуют делать такие упражнения - о чем актрисе тут же напомнили в комментариях. А некоторых из фолловеров предположили, что возможно беременности и нет.

После этой фотосессии у подписчиц Эвелины появились вопросы.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«А вы точно беременны?», «Быть может заявление о том, что Эвелина станет мамой было частью шоу?», - тут же поделились догадками в комментариях пользователи.

Напомним, ранее в прессе появились новости, что у Эвелины якобы контракт с программой Андрея Малахова — «Прямой эфир». Один из выпусков был посвящен тому, как Блёданс проходила процедуру ЭКО. Говорят, что этот сюжет был постановочным и скоро артистка объявит о том, что беременность была неудачной. Сама Эвелина эти слухи не комментирует.

А совсем недавно Блёданс побывала в подмосковной клинике, где приходила в себя после некоего нервного срыва. Правда, что стало его причиной, сама актриса уточнять не стала.