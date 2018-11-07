2018-11-07T17:10:50+03:00
Звезды

«А вы точно беременны?»: Эвелина Бледанс показала рискованный трюк

Поклонники выразили сомнения, что актриса действительно находится в положении
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Эвелина Бледанс.Эвелина Бледанс.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Три месяца назад 49-летняя Эвелина Бледанс решила снова стать матерью, для чего прошла процедуру ЭКО. И сам процесс, и заявление актрисы, что она боится стать зрелой родительницей и растить ребенка без отца стало темой телешоу на одном из центральных телеканалов. А поклонники искренне порадовались за артистку, когда стало известно, что ЭКО прошло успешно и она ждет малыша.

Однако, прошло два месяца и Эвелина удивляет общественность тем, как насыщенно и активно живет. Актриса много гастролирует, может не спать ночами, в ее жизни много перелетов, а на днях она и вовсе удивили поклонников рискованным трюком в своем инстаграме во время прогулки по пляжу в Евпатории. Она закинула ноги за голову, показав отличную физическую подготовку. Но дело в том, что женщинам в положении крайне не рекомендуют делать такие упражнения - о чем актрисе тут же напомнили в комментариях. А некоторых из фолловеров предположили, что возможно беременности и нет.

После этой фотосессии у подписчиц Эвелины появились вопросы. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

После этой фотосессии у подписчиц Эвелины появились вопросы.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«А вы точно беременны?», «Быть может заявление о том, что Эвелина станет мамой было частью шоу?», - тут же поделились догадками в комментариях пользователи.

Напомним, ранее в прессе появились новости, что у Эвелины якобы контракт с программой Андрея Малахова — «Прямой эфир». Один из выпусков был посвящен тому, как Блёданс проходила процедуру ЭКО. Говорят, что этот сюжет был постановочным и скоро артистка объявит о том, что беременность была неудачной. Сама Эвелина эти слухи не комментирует.

А совсем недавно Блёданс побывала в подмосковной клинике, где приходила в себя после некоего нервного срыва. Правда, что стало его причиной, сама актриса уточнять не стала.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Ольга АНТОНОВА

 
Читайте также
Новости 24
Эксперты оценили уровень социального неравенства в России
Украина повторно выставит на продажу судно «Норд», снизив цену
В Монако предъявили обвинение миллиардеру Дмитрию Рыболовлеву
РПЦ ответила на требование Порошенко покинуть Украину
Фильм «Хантер Киллер» получил прокатное удостоверение в России
Генпрокурор Украины Луценко передал Порошенко прошение об отставке
Эдгар Запашный готовится к операции в Германии
Адвокат Цеповяза назвал фейком фотографии, где его клиент ест крабов в тюрьме
Москвичей предупредили о пробках из-за матча в Лужниках
Украинские депутаты в казачьих костюмах написали письмо Путину
Россия, Иордания и США обсудят ситуацию в лагере "Рукбан"
Вместе с Рыболовлевым задержали все бывшее судебное руководство Монако
Надежда Савченко намерена стать президентом Украины
В Кремле прокомментировали предстоящую встречу Путина и Трампа
Генпрокуратура РФ потребовала изъять имущество на 380 млн рублей у соучастника полковника Захарченко
В России стартует литературный конкурс «Царский кастинг»
Google заплатил правообладателям за ролики на YouTube больше 3 миллиардов долларов
У новейшего истребителя Су-57 разрушилось крыло во время эксперимента
ФСБ возбудила уголовное дело на врио главы Махачкалы
Английский словарь Collins назвал главное слово 2018 года
После пожаров РПЦ просит усилить охрану строящихся церквей
Порошенко разгневал соцсети, сравнив дешевый газ с сыром
В Люксембурге огромная крыса устроила погоню за котом
В Китае может появиться сервисный центр по ремонту систем ПВО С-400 «Триумф»
Суд в Москве арестовал банковские счета обвиняемой в шпионаже Карины Цуркан
Лауреатом Гонкуровской премии стал писатель Николя Матьё
Российский вратарь спас команду, отбив шайбу головой
Путин считает, что нужно уходить от схем долевого строительства
Ректор МГУ предложил преподавать в школах церковнославянский язык