Вопросы и ответы по ЖКХ: Что не удовлетворяет наших граждан

СЕГОДНЯ 01:06 2018-11-06T17:51:35+03:00

Главные проблемы в жилищно-коммунальной сфере из года в год, увы, остаются теми же: граждане не понимают, за что платят коммунальщикам деньги, и недовольны работой своей управляющей компании

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Это в очередной раз показал свежий рейтинг обращений граждан в «ЖКХ Контроль» (общероссийский центр общественного контроля в сфере ЖКХ). В рейтинге учитывались жалобы и вопросы, с которыми люди приходили или которые присылали в региональные общественные приемные этой организации по всей стране.

Неправильно посчитали

- Вопросы, касающиеся начисления платы, как правило, занимают первые строки рейтинга, - говорит Светлана Разворотнева, исполнительный директор «ЖКХ Контроль». - В 2016 году на эти вопросы приходилось около 18% обращений, в 2017-м - 28%, сейчас - 19%. И это опять первая строчка рейтинга.

Чего граждане не понимают? Во-первых, почему плата за ЖКХ постоянно растет. А во-вторых, откуда вообще в платежке взялись те или иные цифры. Про прозрачность расчетов в ЖКХ за последние годы говорилось очень много. Неоднократно подправлялось законодательство, те или иные платежи переносились из одной части платежки в другую: мол, так понятнее, вводились новые нормативы, сама форма платежки менялась... А понятнее почему-то ну никак не становится. Особенно когда начинаются еще и какие-то перерасчеты.

«Та еще компания»

Жалобы на управляющие компании, которые обслуживают наши дома, уже не менее традиционно в рейтинге на втором месте.

- В 2018 году заметно выросло количество вопросов, связанных с работой управляющих организаций и управлением многоквартирными домами, - замечает Светлана Разворотнева. - А если объединить эти обращения с жалобами на неудовлетворительное содержание многоквартирных домов (3-е место в рейтинге), становится очевидно, что эта тема на сегодня самая больная.

На что жалуются? Например, на двойные платежки. Это когда на один дом претендуют сразу две управляющие компании (иногда может иметь место и рейдерский захват) и обе пытаются собрать с жильцов деньги. А граждане вынуждены сами как-то разбираться, кто же у них законный управдом. Много вопросов также по законности действий УК и ТСЖ, в том числе по их финансовой деятельности (ну типа «Где деньги, Зин?»).

И это после достаточно многочисленных изменений в законодательстве, призванных усилить контроль за управляющими компаниями. Они у нас и лицензию обязаны иметь, и вроде как достаточно легко могут без нее остаться, если допускают многочисленные нарушения.

Как считают эксперты «ЖКХ Контроль», несмотря на все поправки, ключевые проблемы с управлением домами так и не решены - самим собственникам квартир воспользоваться своим правом на участие в управлении домом крайне тяжело. Процедуры проведения собрания и принятия там решений сложны и забюрократизированы (потому большинство граждан на эти собрания предпочитают просто не ходить). Рычаги контроля за деятельностью УК формально есть, но на практике ими тоже воспользоваться сложно. Еще сложнее как-то реализовать свое право на управление и использование общедомового имущества, которое вообще-то находится в общей собственности владельцев квартир (о чем многие и не подозревают). Ну и так далее...

«Коммуналка» и капремонт

В пятерке главных проблем, волнующих граждан по части ЖКХ, естественно, и качество коммунальных услуг, как же без этого. То есть перебои с отоплением, подачей воды и т. п. А также, скажем, подача тепленькой вместо горяченькой. На эти темы годом раньше приходилось 9,5% обращений, сейчас - больше 11%.

А вот напряженность вокруг капремонта в последние пару лет поутихла. Жалобы на него остаются, но в рейтинге жилищно-коммунальных проблем они лишь на пятом месте. При этом с самим существованием взноса на капремонт наши граждане, судя по всему, уже смирились. Теперь вопросы больше связаны со сроками проведения капремонта и их соблюдением, качеством работ и тому подобными уже сугубо практическими вещами.

НА ЗАМЕТКУ!

Если вы предполагаете, что с платой вас обманывают

1. Гражданин может востребовать штраф за неправильные начисления с управляющей компании или ресурсников (в зависимости от того, кто выставил неправильно начисленные платежи). Штраф составляет 50% от суммы, которую начислили сверх положенного.

Надо написать претензию обидчикам с требованием пересчитать плату за тот период, за который, как вы полагаете, она начислена неправильно. В течение 30 дней вам должны ответить: либо удовлетворить требования (на размер штрафа уменьшат плату за следующий месяц), либо письменно объяснить, почему плата начислена правильно.

2. Одна из функций государственной жилищной инспекции - контроль за правильностью начислений жилищно-коммунальных платежей. Если самостоятельно разобраться с управляющей компанией не удалось, можно написать обращение в ГЖИ.

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

РЕЙТИНГ

Главные жалобы

1. Начисление платы - 19,3%

2. Управление многоквартирным домом - 14,2%

3. Неудовлетворительное состояние дома, содержание общего имущества - 13,5%

4. Качество коммунальных услуг - 11,7%

5. Капитальный ремонт - 8,5%

6. Благоустройство придомовой территории - 8,1%

7. Общие собрания собственников - 3,7%

8. Проблемы с приборами учета - 2,5%

9. Споры вокруг общего имущества - 2,4%

10. Иное - 16,1%

(% от количества обращений в I - III кварталах 2018 г.)