Я бы в рокеры пошел... Или в футболисты

СЕГОДНЯ 01:05 2018-11-06T13:23:18+03:00

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У молодежи спрашивали: в какой сфере карьеру построить легче? Думаете, юная поросль предпочла бизнес или информационные технологии? Нет, на первом месте оказался спорт, на втором - творческие профессии (см. графику).

Прокомментировать результаты опроса и поговорить о том, какие навыки и профессии на самом деле будут востребованы, «КП» попросила Владимира Оглоблина, партнера проф-ориентационного портала Проект-Про.

Где легче сделать карьеру?Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Повлияли кино и новости

- Владимир, неужели и правда легко сделать карьеру в музыке или спорте?

- Молодежь очень зависит от информационного поля. В последнее время вышло много фильмов про разные победы плюс государство строит стадионы, в Москве громко прошел чемпионат мира по футболу, вот спорт и оказался в опросе на первом месте. Молодежь решила: на этом можно зарабатывать! Почему на втором месте творческие профессии? Психологи говорят: возраст инфантильности сдвинулся к 25 годам - зачастую до этого времени молодежь живет за счет родителей. Есть время и в облаках повитать, и творчеством позаниматься, ведь жесткой нужды срочно искать работу у ребят нет.

Наука... Полагаю, что она попала в топ опроса потому, что быть знайкой в молодежной среде опять становится модно. Проходит масса олимпиад, участников награждают по ТВ...

Почему госслужба на четвертом месте, а не на первом? Вряд ли должность госслужащего является ценной в глазах 20-летних. Поэтому тут даже 4-е место - это очень высоко.

- Тот же опрос показал: снизилось число считающих, что можно сделать карьеру в бизнесе (с 23% в 2014-м до 14% в 2018-м) и политике (13%)...

- В нашем обществе за 20 лет не сформировалось положительного образа предпринимателя. Мы все время слышим про посадки, про ужесточение законов для малого и среднего бизнеса, про налогообложение - ну нет красивых предпринимательских историй. То же с политикой. То скандалы на выборах, то депутаты придумывают закон за законом - не успеваешь уворачиваться. На этих персонажей молодому человеку не хочется быть похожим.

- Какие же профессии через 5 - 10 лет реально позволят сделать карьеру?

- На первом месте - все, что связано с информационными технологиями. При этом программисты уже совсем не так нужны.

- А кто нужен?

- Бизнес-аналитики, умеющие услышать заказчика. Пример: есть заказчик, он говорит: напиши мне приложение для передачи сообщений. Обычный программист пишет на определенном языке код, который потом превращается в программу. Что делает хороший компьютерный архитектор? Он говорит: а тебе для решения какой бизнес-задачи это надо? И подгоняет программу под индивидуальную задачу. Цена у таких специалистов будет намного выше, чем у тех, кто просто пишет код.

Еще я бы спрогнозировал спрос на профессии, связанные с космосом, оборонкой, проектированием сложных объектов, сферой инженерии. Сейчас на 3D-принтере можно распечатать что угодно. Что мешает собрать машину своей мечты? Или дом - и продать его?

Есть гипотеза: поскольку роботы станут выполнять все больше функций, у людей высвободится время. И они больше будут заниматься фитнесом, досугом, саморазвитием. В итоге понадобится больше массажистов, коучей и пр., а также специалистов в отраслях сервиса, медицины (заботиться о здоровье люди тоже начнут активнее). К слову, врачи будут нужны всегда, как и профессии, связанные с питанием.

Как с пейджерами

- В вашем списке нет учителей...

- Думаю, в этой сфере появится много разных специализаций. Школ не будет. Уже сейчас в Москве развивается семейное образование. Активнее будет обучение по интернету.

При этом активно станет развиваться цифровизация неочевидных вещей - например, кадровая (кадровиков не останется, а начальники и подчиненные будут дистанционно фиксировать свои договоренности).

Автомобильную отрасль тоже ждут изменения: есть мнение, что через 5 - 10 лет многие перестанут покупать машины. Уже сейчас по Москве видно, как все популярнее становится каршеринг - аренда автомобиля для коротких поездок. В мире уже идут эксперименты - летающий транспорт, пишут правила движения летающих объектов.

- Да вы что!

- Приведу пример: в начале ХХ века прошел переход к автотранспорту от гужевого. А ведь это была целая индустрия: кто-то производил сено, кто-то делал кареты. Переход занял лет 30. В социологии 30 лет - это поколение, люди успевали адаптироваться.

А теперь давайте перенесемся в 1996 год. Помните, была такая штука - пейджер? Индустрия, которая мгновенно развернулась в масштабе всей страны, а потом быстро исчезла. И все это случилось за 5 лет. Люди там работали, потом куда-то еще переместились. Вопрос сейчас не в том, какую профессию выбрать, а в том, насколько ты сможешь поддерживать свое постоянное обучение и развитие, чтобы в случае краха одной сферы перейти в смежную.

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

НА ЗАМЕТКУ

Важен не престиж, а услуга, которую вы собираетесь продавать

Владимир Оглоблин советует подросткам при выборе будущей профессии следовать таким принципам:

1. Остановиться на самом сложном образовании, вузе. Как говорится, физик написать стихотворение сможет, а вот поэт построить АЭС - вряд ли.

2. Исходить из внутренних ресурсов. Так, если у ребенка склонность к языкам, то логично это развивать, чтобы потом продавать.

3. Выдвигать гипотезы насчет будущей работы и проверять их.

- Я не даю подросткам рекомендаций в духе «тебе надо выбрать вот это», - объясняет Владимир Оглоблин. - Я выдвигаю 2 - 3 гипотезы и прошу их проверить. Например, он говорит: «Хочу быть футболистом». Отлично. Первая гипотеза: ты готов повторить путь известного футболиста со всеми ограничениями, травмами. Давай прочитаем чью-то биографию. Вторая: ты готов жить в таком режиме, в каком живут спортсмены. Проверяем - идем на тренировку футболистов. Можно найти тренера или спортсмена - пусть лично расскажет, как живет, какие риски в этой профессии. Проверив эти гипотезы, молодой человек сам выбирает, идти этим путем или нет.

4. Практика. Когда дети приходят и говорят мне: хочу быть программистом, я спрашиваю: какую программу ты написал? Никакую? Значит, ты не хочешь быть программистом. Ведь сегодня полно сервисов, которые помогают ребенку программировать!

5. Помните: важен не вуз, не престиж, а услуга, которую вы собираетесь продавать.

6. Непрерывное обучение. В современном мире ты каждый день учишься, развивая те знания, какие у тебя есть. Я приглашал в Ярославль одного талантливого юношу - создавать интернет-магазины. Зарплата была больше, чем у него в Москве (а в столице у него выходит 200 000 рублей). Он отказался: «В Москве у меня в неделю два образовательных мероприятия. Бросить их - значит отказаться от роста».

7. Сегодня ты можешь продать услугу в любую точку мира. И надо выбрать профессию, которая поможет проявить себя не только в России, но и за рубежом. Та же электронная коммерция существует по всему миру, интернет-магазин можно построить в любой стране.

ЕЩЕ МНЕНИЕ

Без любви к делу успеха не достичь

- Сейчас такая тенденция, что надо уметь что-то в нескольких сферах, - говорит Ирина Конторева, создатель сайта «Вакансии для хороших людей». - Но, выбирая профессию, исходить рекомендую все-таки из своих интересов и только потом свериться с рынком: насколько это востребовано? Идти против себя не стоит. Без любви к делу моторчик не запустится.

Бывает, родители настаивают на своем, давят. Мне запала в душу 15-летняя девочка-художница. Рисует на компьютере в стиле комиксов. Она уже сама зарабатывает. А родители видят ее лингвистом - мол, это денежно! Ну что, дескать, может художник? Но сегодня художник - это не классический творец с мольбертом, это и мастер дизайна, компьютерных игр... Современная денежная профессия. Родителям надо понимать, что с развитием технологий многие привычные им профессии приобретают совсем другой вид.