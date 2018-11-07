Чемпионы Инстаграма

СЕГОДНЯ 01:05 2018-11-06T13:51:21+03:00

Звезды ставят рекорды не только в спорте, но и в интернете

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Как измерить, кто сейчас самый популярный спортсмен в России? Посмотреть, сколько людей подписаны на него в соцсетях! Странички в Инстаграме давно стали и мерилом успеха, и возможностью бросить вызов соперникам, и способом показать, что ты крут настолько, что с тобой фотографируются главы государств. А кроме того, это еще и возможность заработать на рекламе. «КП» посмотрела, кого из российских атлетов больше всего лайкают в соцсетях, и узнала, сколько они на этом зарабатывают.

Хабиб Нурмагомедов

Число подписчиков: 13 млн.

Еще несколько месяцев назад у Нурмагомедова было 2,2 млн. подписчиков, а после победы над Конором Макгрегором - в шесть раз больше! Но Инстаграм Хабибу нужен не для бизнеса - он сам говорил в одном из интервью, что не продает посты у себя в ленте. Так что соцсети Нурмагомедову требуются скорее, чтобы доказывать свою влиятельность. Один из самых популярных постов на страничке Хабиба - его фото с Владимиром Путиным (2,3 млн. лайков). Есть фото и с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, и с главой Кыргызстана, и с другими уважаемыми людьми.

Реклама на страничке у Хабиба тоже имеется: вот он советует подписаться на своих друзей и попробовать выиграть «Ламборгини», а вот постит сообщения о своих спонсорах. Но рекламодатели помнят, что большинство подписчиков у Хабиба из стран СНГ и мусульманского мира - Нурмагомедов всячески подчеркивает, к какой религии он принадлежит. А лучшую цену за рекламу все-таки дают, если аудитория из США или Западной Европы. Зато Инстаграм Хабиба Нурмагомедова - почти готовая страница политика. Тут действуют немного другие законы продвижения.

Александр Овечкин

Число подписчиков: 1,3 млн.

У Александра Овечкина в Инстаграме все так же, как у западных звезд, но с нюансами. Например, на страничке Александра Великого может появиться поздравление Владимира Путина с днем рождения. А большинство своих постов Овечкин пишет по-русски. И только если наш хоккеист фоткается с Неймаром или Роналдо, он что-то может написать по-английски.

Рекламные посты у Александра Овечкина рассчитаны в большинстве своем на англоязычную аудиторию. Фото: instagram.com/aleksandrovechkinofficial

Впрочем, рекламные посты у Овечкина тоже рассчитаны в большинстве своем на англоязычную аудиторию. И просто так купить одну фотку в его Инстаграме вам не удастся - это право есть только у крупных спонсоров. В контрактах с ними наверняка прописано четкое количество рекламных размещений.

Артем Дзюба

Число подписчиков: 1,2 млн.

За какой-то месяц чемпионата мира Артем Дзюба превратился в главного футболиста всея Руси. И количество подписчиков в Инстаграме это подтверждает. Но, кажется, Артем не собирается на этом зарабатывать, хотя стоимость одного его поста довольно высокая - 1,2 млн. рублей. Рекламы там по минимуму - совет посмотреть какой-то фильм, анонсы пары матчей, один кадр для спонсора экипировки, да, пожалуй, и все. Похоже, в «Зените» платят зарплату вовремя.

artem.dzyuba За месяц чемпионата мира Артем Дзюба превратился в главного футболиста всея Руси.

Наверное, поэтому страничка Артема полностью подчинена футболу: Дзюба на матче, Дзюба после матча, Дзюба на тренировке, Дзюба с товарищами по команде... И ни одного фото с семьей! Артем, так нельзя. Футболом жизнь не ограничивается!

Евгения Медведева

Число подписчиков: 692 тыс.

Женя Медведева уехала тренироваться в Канаду, и теперь следить за ней можно только по соцсетям. Но звезда катка, кажется, более-менее понимает, что ее Инстаграм может быть источником дохода. Во всяком случае в ее ленте фотографий то и дело попадаются рекламные посты, пусть иногда и не разглядишь, что это коммерция. Кстати, в Канаде Женя стала писать сообщения под снимками на английском языке, и пользователи из России тут же возмутились: как же так, неужели она забыла родных болельщиков? Евгения исправилась, и теперь у нее двуязычная страничка.

jmedvedevaj Оказывается, спортзал - отличное место для романтичного кадра.

Женя много общается с поклонниками в комментариях. И иногда вынуждена там читать довольно неприятные замечания. Но ничего - не сдается!

Один рекламный пост на ее странице стоит полмиллиона рублей.

Мария Шарапова

Число подписчиков: 3,3 млн.

Вот мастер-класс, как нужно вести Инстаграм. У Марии Шараповой немного про теннис. Зато достаточно про путешествия, наряды и замечательную фигуру. У Маши четкая ориентация на западную публику: все посты на английском, а реклама в основном своих конфет - есть у Шараповой сладкий бизнес по производству лакомств. На запрос «КП», сколько стоит реклама в Инстаграме Марии, нам ответили, что отдельно посты не продаются, а коммерческая активность в соцсетях осуществляется только в рамках больших кампаний с глобальными спонсорами.

mariasharapova Загадка от Марии Шараповой: как есть мороженое, но оставаться стройной?

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Рейтинг российских звезд в Инстаграме

ГУРУ

Учитесь, ребята, у Криштиану Роналду

Знаменитый футболист имеет 144,8 млн. подписчиков

Мировой лидер по количеству подписчиков в Инстаграме знает, как выжимать деньги из своих фотографий. Каждый рекламный пост на страничке Криштиану Роналду стоит 640 тысяч евро! Даже по сравнению с его зарплатой в «Ювентусе» (30 млн. евро в год) это солидная сумма. А рекламирует Роналду что угодно - чехлы для телефонов, одежду, машины...

cristiano Роналду никогда не забывает выложить фото, где видно его рельефную мускулатуру.

Да и вообще Криш считается живым примером, как надо вести Инстаграм. Рекламные посты появляются не чаще чем через 10 - 12 обычных. А эти самые «обычные» должны быть для всех: для фанатов - про футбол, «Ювентус» и сборную Португалии, для женщин - про семью и детей. Криштиану Роналду не имеет права появляться на фото только лишь в спортивной форме, он должен фотографироваться и в обычной одежде, иначе перестанет быть иконой стиля. Но на некоторых снимках он должен быть максимально обнаженным - среди его подписчиков есть и те, кому важны исключительно такие фото.

Кстати, сам Роналду подписан на 418 страниц. И каждый раз, когда он ставит лайк или вычеркивает кого-то из своих друзей, это становится событием мирового масштаба.

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Рейтинг мировых звезд в Инстаграме

Рейтинг мировых звезд в Инстаграме

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Быть бывшим мужем тоже выгодно

Изучая рейтинг самых популярных в Инстаграме спортсменов, можно заметить несколько забавных вещей. Например, одним из самых известных футболистов в России, оказывается, является Дмитрий Тарасов, который и на чемпионате мира не играл, и в «Локомотиве» нечасто на поле выходит. Но все встает на свои места, если вспомнить, что Тарасов - бывший муж Бузовой. Вот кто прокачал его аккаунт!

Есть в этом рейтинге и Игорь Акинфеев - вратарь сборной России, который заявлял, что «интернет - это помойка», и обещал, что никогда его не будет в соцсетях. Игорь слово держит - аккаунт сделали его болельщики, и теперь они могут зарабатывать на имени своего кумира.

P.S. Мы изучили только одну социальную сеть. А ведь есть еще Фейсбук, Твиттер, ВКонтакте... Кстати, та же Шарапова, которая в Инстаграме смотрится не так круто (3,3 млн. подписчиков), в Твиттере имеет почти в три раза больше (8,76 млн.). Или другой пример: Николай Валуев в наш инстаграмовский рейтинг топ-25 и вовсе не попал (130 тыс.), а в Твиттере он промышляет более успешно (264 тыс.). А вот у Хабиба Нурмагомедова обратная ситуация: 13 млн. читателей в Инстаграме и только 640 тысяч в Твиттере. Так что между соцсетями тоже идет своеобразная борьба за звезд, они еще спортсменам и приплачивают. Но это уже другая история.

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Сколько наши звезды получают за рекламу в соцсетях

В дорогой рекламе звезд сейчас снимают редко - кризис! Заказчики предпочитают сэкономить 5 - 10 миллионов рублей (средний гонорар знаменитости за рекламный телеролик) и заплатить 20 - 50 тысяч рублей моделям или неизвестным артистам. Поэтому теперь звезды все активнее рекламируют одежду, магазины, еду, косметику и многое другое в своих Инстаграмах. (подробности)