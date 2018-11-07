Женщины-«слонихи» воровали модную одежду три поколения

СЕГОДНЯ 01:20 2018-11-07T02:34:27+03:00

Дамская бригада ничего особо не придумывала: вот так воровство в модной лавке было запечатлено еще на гравюре 1787 года. ФОТО: Джон Коллет, 1787 г.

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На Западе нынче модно рассуждать о равенстве полов. Однако в некоторых деликатных сферах женщины там уже давно обскакали мужчин! В 1873 году (ровно 145 лет назад) лондонские газеты начали трубить о банде под названием «Слоны», наводившей ужас на богатых лавочников. Времена были бурные, крупнейший мегаполис Запада просто кишел злодеями (один маньяк-убийца Джек-потрошитель чего стоил). Но эту преступную группировку отличала маленькая деталь: все до единого 40 членов банды были женщинами. Так как же им удавалось десятилетиями водить за нос сыщиков из Скотленд-Ярда?

Дам не обыскивать!

Лондон, роскошный магазин готового платья у Трафальгарской площади. Внутрь заходит высокая дама в лучшем парижском наряде, протягивает услужливому продавцу визитную карточку: «Леди Алиса Бриллиант». Антураж под стать фамилии: кольца с алмазами на всех десяти пальцах. Гостья просит подать самые дорогие платья, долго возится в примерочной. Увы, привередливой леди ничего не нравится, и она выходит с пустыми руками. Продавец же обнаруживает, что одной половины вещей, которые брала в гардеробную леди Бриллиант, просто нет, а другая превратилась в тряпки в десять раз дешевле!

Алиса Бриллиант обучила соратниц приемам рукопашного боя. ФОТО: youtube.com

Эффектная мадам - член банды «слоних». Откуда название? Самое простое объяснение - от места, где бригада первоначально орудовала. «Слон и Замок» - известный район Лондона. Именуется в честь трактира, открытого тут с незапамятных времен.

Впрочем, есть и другая версия. Платья тех лет славились пышностью, подол имел жесткий каркас диаметром под два метра. Под эту объемную юбку (а еще под корсет и шляпу) воровки и запихивали украденную одежду. Становясь толстыми, как слонихи. Теперь поняли, как леди Бриллиант обдурила продавца?

Лилиан Роуз Кендал получила кличку Волосатый Боб. ФОТО: youtube.com

Конечно, сейчас воровские приемчики «слоних» выглядят наивными. Но и времена изменились. В ту эпоху женщинам нельзя было голосовать или избираться в парламент, зато и обыскивать даму считалось низостью. Чем бандитки и пользовались.

Бедовые девчонки

«Слонихи» орудовали лет 60 - 70, сменив три поколения главарей и рядовых членов банды. Полиция разводила руками. Дамочки не мокрушничали, работали без взломов-разбоев. Даже предварительный сговор доказать было сложно. Ну поймают какую-нибудь девчонку с поличным, так она отопрется: я дочь докера, еды в доме нет, вот и украла. «Слонихи»? Знать не знаю.

Да и за кражу по британским законам воровкам грозил лишь год каторги или три года тюрьмы. Не сильно хуже, чем 12-часовой рабочий день на фабрике, который ждал дочерей бедняков в обычной жизни.

Именно таких бедовых девчонок «старшие подруги» и зазывали в банду. Немалой мотивацией для многих была красивая одежда: лучшую добычу «слонихи» оставляли себе. А потом наряжались и кутили в дорогих ресторанах (с подставными мужьями, дабы не привлекать излишнего внимания). Всего членов банды согласно легенде насчитывалось ровно 40.

Прежде чем вступить в банду, Флори Холмс была подругой гангстера. ФОТО: youtube.com

Похищенный товар обычно сбывался через старьевщиков и коммивояжеров в других частях страны. Но если краденое было из совсем модной коллекции, лавочники-конкуренты иногда сами выходили на воровок с предложением выкупить за полцены.

Хотя порой байку о хитрых «слонихах» раздували сами продавцы модных тряпок. Вот беседует владелец лавки с приказчиком (сейчас мы бы сказали - главным менеджером): «Был товар?» - «Был. Но «слонихи» украли, спасу от них нет!» - «В полицию заявляли?» - «Без толку, у них все куплено, сами знаете». На самом деле товар мог быть продан заезжему дельцу, а деньги приказчик положил себе в карман…

Жертвы секс-революции и видеокамер

Наибольшего размаха деятельность дамской бригады достигла после Первой мировой: ревущие 20-е, джаз, кинематограф, женские стрижки под горшок. Банду тогда после долгих лет «карьерного роста» возглавила Алиса Бриллиант (англ. Alice Diamond), о которой мы писали вначале. Незаконнорожденная, что тогда закрывало для нее двери приличных домов. Старшая среди семи братьев и сестер (многих из них привлекла в банду). Женщина была видная, на голову выше среднего мужчины, владела приемами рукопашного боя, которым обучила и соратниц. Вдобавок обладала недюжинным организаторским даром. При ней «слонихи» стали не просто обворовывать лавки, но и обложили данью группировки поменьше.

Члены банды охотно щеголяли в украденных нарядах. ФОТО: YOUTUBE.COM

Авторитетные лондонские воры вызвали дерзких девчонок на стрелку (по обыкновению, без огнестрела), но были посрамлены. И с тех пор леди Бриллиант не препятствовали.

Новое поколение потихоньку отходило от «заветов матерей», расширяя арсенал методов. Правая рука Алисы, Лилиана Голдштейн, освоила управление автомобилем, работая в паре с другой «слонихой», Руби Спаркс. Тактика была незамысловата: Руби с пистолетом грабила ювелирные магазины, Лилиана эвакуировала ее на авто.

«Слонихи» частенько выходили в свет, благо недостатка в платьях и украшениях не имели. Ловили в сети богатеньких женатых мужчин. А потом тянули из них деньги, угрожая предать внебрачную связь огласке. Ибо портативные фотоаппараты уже были изобретены…

По одной из версий, банда получила название от места, где первоначально орудовала, - лондонского района «Слон и Замок». ФОТО: Bert Hardy, Elephant And Castle

Праздник жизни закончился во Вторую мировую. Всем стало не до шикарных платьев, а после началась секс-революция: юбки стали короткими, женская одежда - обтягивающей, так что обворовывать магазины древним способом стало невозможно. В 1952 году в возрасте под шестьдесят скончалась Алиса Бриллиант. Еще раньше разгромили ее банду. Сама Алиса под занавес жизни раскаялась: мол, лучше бы я собственный модный дом открыла с дешевой одеждой для женщин-рабочих, чем этак… А затем первой страной Европы, где стали широко внедряться камеры видеонаблюдения, стала как раз ее родная Британия. Возможно, потому что криминальные подвиги «слоних» слишком хорошо врезалась английским коммерсантам и полицейским в память.