2018-11-07T14:07:26+03:00
Звезды

Михаил Гуцериев: «Шоу-бизнес» для меня слово странное, «бизнеса» я тут не вижу!

На гала-ужине премии «Виктория» собрался весь музыкальный бомонд
Елена БОДУЭН
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Михаил Сафарбекович поблагодарил всех собравшихсяМихаил Сафарбекович поблагодарил всех собравшихсяФото: Предоставлено организаторами
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На днях в отеле «Марриотт Ройал Аврора» прошло препати Российской Национальной музыкальной премии «Виктория», на котором к академикам и гостям вечера с приветственным словом обратились идеолог и создатель Премии, поэт Михаил Гуцериев, один из ее соучредителей, народный артист России, композитор Игорь Крутой и президент Премии, генеральный ди ректор «Газпром Медиа Радио» Юрий Костин.

На праздничный гала-ужин собрался весь отечественный Музыкальный бомонд: Лев Лещенко, Полина Гагарина, Наташа Королева, Алена Свиридова, Александр Буйнов, Валерия и Иосиф Пригожин, Анита Цой, буквально накануне выписавшаяся из больницы после операции, Группа «Уматурман» (их выступление стало подарком гостям вечера».

Наташа Королева Фото: предоставлено организаторами

Наташа КоролеваФото: предоставлено организаторами

Михаил Сафарбекович поблагодарил всех собравшихся: -

«Большое спасибо, что все пришли. Рад видеть всех, кто сейчас находится в зале. «Шоу-бизнес» для меня - слово странное, потому что бизнеса я не вижу. То, что мы делаем здесь - это совсем другое. Это культура русской песни – не попса, а настоящая музыка. Настоящие слова, идущие от самого сердца, красивые голоса, которые покоряют сердца многих миллионов людей».

Бари Алибасов Фото: предоставлено организаторами

Бари АлибасовФото: предоставлено организаторами

Уже 7 ноября академики Премии - музыканты, продюсеры, журналисты - начнут голосование за номинантов 2018 года (приём заявок завершился накануне вечером), ход которого будет контролировать британская аудиторско-консалтинговая Компания Ernst&Young. «Имена победителей в почти 20 номинациях все мы, даже организаторы премии, узнаем лишь 7 декабря непосредственно во время торжественной церемонии вручения Премии в Кремлевском дворце», - подчеркнул Юрий Костин.

На праздничный гала-ужин собрался весь отечественный Музыкальный бомонд Фото: предоставлено организаторами

На праздничный гала-ужин собрался весь отечественный Музыкальный бомондФото: предоставлено организаторами

Именно в полной объективности и непредсказуемости результатов голосования заключается принципиальное отличие Премии «Виктория», идеологом и создателем которой несколько лет назад выступил поэт Михаил Гуцериев.

На праздничном гала-ужине была проведена проведена жеребьёвка: на ней определили 11 членов счетной комиссии, которая также будет следить за соблюдением правил голосования. Жребий в этом году выпал Игорю Ятору,Бари Алибасову,Андрею Державину, Ирине Мироновой, Таисии Повалий, Анастасии Синельниковой, Максиму ДМИТРИЕВУ, Елене Бодуэн, Виктору Зинчуку, Вахтангу и Денису Кляверу.

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