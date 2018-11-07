Разоблачители Football Leaks: кто они и чего хотят

СЕГОДНЯ 16:10 2018-11-07T16:23:55+03:00

Каждый клубы, играющий в еврокубках, должен проходить финансовую проверку на соответствие так называемому финансовому фэйр-плей. И российский "Зенит" - не исключение. Фото: REUTERS

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Фабрика футбольного компромата вновь заработала на полную мощность. Так называемая Football Leaks (футбольный аналог публикующей политические и финансовые секретные материалы Wikileaks) выдала новую порцию разоблачений. Осколками от информационных бомб задело и российские клубы «Зенит», «Локомотив» и «Динамо». В чем их обвиняют? И кто за этим стоит?

В чем виноваты «Зенит», «Локомотив» и «Динамо»

Каждый клубы, играющий в Лиге чемпионов или Лиге Европы должен проходить финансовую проверку на соответствие так называемому финансовому фейер-плей. УЕФА смотрит откуда команды берут деньги, не тратят ли они больше, чем смогли заработать, и не являются ли они чем-то похожими на большой финансовый пузырь, который может лопнуть в любой момент, оставив после себя долги.

У российских клубов часто с этими проверками проблемы: в УЕФА считают уважаемыми доходами прибыль от продажи билетов и телетрансляций, а в России команды живут за счет спонсоров - чаще всего госкомпаний.

Football Leaks показал документы за 2012 год. Тогда «Зенит» получил от спонсоров 101 млн евро. И почти все эти деньги дали компании, имеющие отношение к «Газпрому» - Газпромбанк (15,1 млн), Gazprom Germania (12,35 млн), «Газпромнефть» (12 млн)...

Та же ситуация с «Локомотивом», только у них спонсор - РЖД. Да и у «Динамо» была та же история - их тогда спонсировал банк ВТБ, вкладывая огромные средства.

«Зенит» заставлял игроков поздравлять спонсоров с днями рождения

«Ай-яй-яй! - сказали тогда в УЕФА. - Нельзя так!». И затребовали объяснений.

И в «Зените» эти объяснения дали. По словам боссов питерского клуба, это была не то, чтобы совсем безвозмездная помощь. Взамен спонсоры получали услуги. И список этих услуг выглядит крайне интересно:

- Доступ спонсоров в раздевалку команды.

- VIP-билеты.

- Допуск на командные мероприятия.

- Возможность получить поздравления с днями рождения партнеров и чиновников от главных звезд «Зенита».

- Возможность фотосессий.

- Возможность посмотреть футбол вместе с игроками «Зенита».

Вот это, конечно, было уже интересно. Что мы, не знали что ли, как «Зенит» живет за счет «Газпрома»? Зато теперь знаем, как футболисты расплачиваются за свое благополучие. Но все это больше забавно, чемкриминально. «Зениту» в УЕФА строго погрозили пальцем, сказали так больше не делать, забрали 6 млн. евро штрафа, и отпустили с миром.

«Локомотив» тоже спокойно разобрался с УЕФА - им это стоило 1,5 млн евро штрафа, и твердого обещания привести все в норму. Меньше всего повезло «Динамо». За то, что клуб получил от банка 90 млн евро (хотя коммерчески оправдано было только 9 млн), динамовцев выкинули из еврокубков.

Но все это дела давно минувших дней. Клубы наказаны за вольности, они привели свои документы в порядок, и скандалы давно отшумели. Почему сейчас Football Leaks достали те документы из пыльных электронных архивов?

За то, что клуб получил от банка 90 млн евро, динамовцев выкинули из еврокубков.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кто стоит за Football Leaks?

Ответа на этот вопрос нет. Документы собирают и публикуют анонимные организаторы Football Leaks. Кто они и откуда - никто не знает. С журналистами контактирует только один из создателей Football Leaks - он тоже не открывает своего лица, и просит называть его Джоном.

Но следы Football Leaks ведут в Португалию. Именно там в 2015 году началась деятельность организации. Якобы ее основателем является португальский хакер, который сейчас живет в Будапеште - он и взломал некие банки данных. Но, например, в российском футбольном сообществе считают, что эту «фабрику компромата» контролируют футбольные агенты. Они и «сливают» документы журналистам.

Зачем все это им надо?

Создатели Football Leaks говорят, что борются за чистоту футбола. И делают это безвозмездно. Но в ФИФА, например, считают, что сейчас идет атака на нынешнего президента организации Джанни Инфантино, который тогда заправлял в УЕФА. После того, как он пришел к власти и сменил Зеппа Блаттера, финансовые потоки изменились. Возможно, сейчас есть силы, которые хотели бы снова поменять президента.

Что еще они нарыли?

Конечно, «сенсаций» типа «Газпром» содержит «Зенит», и «спонсоры могли увидеть голых футболистов в раздевалке» - это ничтожно мало, чтобы вообще хоть кого-нибудь удивить. Но Football Leaks иногда подает действительно интересные истории. Краткий их список выглядит так:

- Криштиану Роналду и Жозе Мориунью уклоняются от налогов (в последствии подтвердилось, оба заплатили штрафы и получили условные сроки).

- Всем, кто работает у Криштиану Роналду, запрещено раскрывать данные о его личной жизни в течении 70 лет после смерти футболиста. Иначе штраф - 300 тысяч евро.

- Раскрыты контракты с зарплатами звезд. Например, Месси в «Барселоне» вместе с бонусами получает 104 млн. евро до вычета налогов.

- «Манчестер Сити» использовал серые схемы, чтобы скрыть, что основной доход получил от своего владельца Шейха Мансура.

- Экс-президент Франции Николя Саркози помог Катару получить ЧМ-2022 в обмен на огромные инвестиции в клуб «ПСЖ».

- Президент ФИФА Джанни Инфантино помог «Манчестер Сити» и «ПСЖ» избежать серьезных наказаний за нарушение финансового фейер-плей.

- Топ клубы Европы (такие как «Реал Мадрид», «Барселона», «Бавария» и др.) хотят выйти из УЕФа создать свою Суперлигу.

Football Leaks обещает продолжение разоблачений. И есть подозрение, что они еще затронут Россию. Так что ждите новых информационных взрывов.