2018-11-07T16:52:14+03:00
Национальный вопрос в России

«Русскую цивилизацию» увидят в Совете Европы

В Страсбурге (Франция) открылась выставка работ Международного фотоконкурса, который проводит Федеральное агентство по делам национальностей
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Фотографии ждут посетителей. Фото: ФАДН России.Фотографии ждут посетителей. Фото: ФАДН России.
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На выставке, организованной при содействии Постоянного представительства Российской Федерации при Совете Европы, представлены несколько десятков снимков, демонстрирующих национальное многообразие нашей страны.

«Наш фотоконкурс по-настоящему стал международным, - говорит руководитель ФАДН России Игорь Баринов. - И не только потому, что в нем участвуют фотографы из четырех десятков стран, но и потому, что выставки лучших снимков, проходящие за рубежом, очень востребованы. Значит, русская цивилизация, традиции и культура нашей страны интересны многим, несмотря на разделяющие нас границы и расстояния».

Выставка в Страсбурге приурочена ко Дню народного единства, который отметили в России 4 ноября. Она будет проходить до 15 ноября. Познакомиться с уникальным многонациональным наследием Российской Федерации смогут участники Конгресса местных и региональных властей, проходящего в Совете Европы 5-8 ноября.

Напомним, в этом году участниками фотоконкурса стали более 3 тысяч фотографов из 44 стран. Они прислали свыше 17 тысяч снимков. Это на 7 тысяч больше, чем в прошлом году.

Выставки лучших работ международного фотоконкурса «Русская цивилизация» при содействии Россотрудничества в 2018 году уже состоялись в Белоруссии, Армении, Франции, Монголии, Азербайджане, Индии, Чехии.

Работа-победитель конкурса «Русская цивилизация - 2018» «Огненный прыжок». Автор - Дмитрий Феоктистов, Омск.

Работа-победитель конкурса «Русская цивилизация - 2018» «Огненный прыжок». Автор - Дмитрий Феоктистов, Омск.

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