Как малый бизнес кидают на госзаказах

СЕГОДНЯ 01:05 2018-11-08T01:01:16+03:00

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«МЕНЯ ТОЖЕ КИНУЛИ!»

У меня зазвонил телефон.

- Это вы про «Большое кидалово для малого бизнеса» писали? - спросил человек на другом конце провода. - Так вот: меня тоже кинули. Одна надежда теперь на «Комсомолку».

Глава брянского предприятия «Инва-мебель» Юрий Смирнов, - не новичок в бизнесе. Полвека отдал мебельной отрасли. Есть у него даже Почетная грамота от Минпромторга - «за большой личный вклад и добросовестный труд».

На смирновских стульях сидит чуть ли не вся область: таможенники, железнодорожники, налоговики, и даже областной суд. В местных больницах - его кровати, в школах - парты, в конторах - шкафы. Дела шли в гору - пока не нарвался на госзаказ.

- Позвонил мне директор «Брянскагропромстроя» Сергей Савушкин, мы с ним уже работали раньше на крупном проекте, - рассказывает Смирнов. - И предложил поучаствовать в государственном заказе - изготовить мебель для общежития Военной академии войсковой ПВО в Смоленске - на 360 человек. Выгодный заказ.

Сумма контракта составила около 7 млн руб.

То, что произошло дальше, выглядит, на первый взгляд, как цепь случайностей. Но если вникнуть, то это более похоже на череду заранее спланированных трюков, цель которых - «сравнительно честный» отъем денег.

ТРЮК 1:

ЯВЛЕНИЕ ФИРМЫ-ПРОКЛАДКИ

- Пришел я подписывать договор,- продолжает Смирнов, - а Савушкин говорит: «Работать будете со «Строительной фирмой «Паритет». И позвал ее директора - Дмитрия Черного. Сказал ему: «Я тебе деньги перекину, а ты оплати Смирнову».

Поняли? Минобороновские деньги поступают «Брянскагропромстрою». Сам он работу не делает, а передает заказ тому, кто умеет. Но не напрямую, а через фирму-прокладку.

- У вас не вызвала беспокойства такая подмена? - спрашиваю собеседника.

- Меня потом и в прокуратуре об этом спрашивали, - отвечает он. - Но откуда взяться подозрениям? «Паритет» был официальным субподрядчиком. Нашему договору был присвоен специальный идентификатор Гособоронзаказа - код, показывающий, что выполняются не какие-то коммерческие работы, а в нуждах страны. За ними особый контроль. Был определен и уполномоченный банк - ВТБ. Мимо него мы проводить деньги не могли. Были соблюдены все гарантии, предусмотренные в законе «О государственном оборонном заказе».

ТРЮК 2:

ПОЛУЧИТЬ И НЕ ПЛАТИТЬ

Помните, этот финт пытался проделать Остап Бендер, задавая «измученному нарзаном» монтеру хрестоматийный вопрос: «А можно утром стулья, а вечером - деньги?» На что не утративший бдительности монтер дал столь же хрестоматийный ответ: «Можно! Но деньги - вперед!».

А вот предприниматель Смирнов, что называется, попал. Более того, он под закупку материалов для этого заказа еще и кредит взял.

- Мебель для Академии я поставил, - рассказывает он. - А с деньгами Черный тянул, выплачивал частями. Потом и вовсе прекратил. Около миллиона осталось. Говорил: обращайся к Савушкину, он деньгами ведает. А Савушкин намекает, будто это Минобороны не платит. Проверил: нет, там все выплатили.

Мебельщик снова идет к «партнеру»: где деньги? А тот и говорит: «Что ты от меня хочешь - у тебя же договор с «Паритетом», с него и требуй», - жалуется Смирнов.

Через 8 месяцев безуспешных переговоров он, наконец, подал на «Паритет» в суд. И выиграл.

ТРЮК 3:

РАЗ - И БАНКРОТ

Только радовался Смирнов недолго. Потому что вскоре тот же Арбитражный суд признал его должника банкротом. Занавес.

Но остается вопрос, а что это вообще было? Смотрим документы: учредитель ООО СФ «Паритет» - Сергей Савушкин, тот самый, директор «Брянскагропромстроя». И это у него не единственная фирма-прокладка.

Зачем они нужны? Они, банкротясь, отсекают реальных работяг, таких, как Смирнов, от возможности потребовать заработанное через суд. А еще на них оседает, а потом выводится прибыль. За мебель реальному изготовителю должны 7 млн руб. А сколько получил сам «Брянскагропромстрой» - нам неизвестно. Может 14, а может и 27 млн руб. Вот эти условные 20 млн и должны составить «заработок» фирмы-прокладки. Дальше деньги из нее выводятся по липовым договорам. А сама она как выполнившая предназначение ликвидируется.

И все было б тихо, не прояви участники цепочки госзаказа уж совсем паталогическую жадность и не кинь конечного исполнителя на какой-то жалкий 1 млн руб.

Сейчас в этой истории разбираются правоохранительные органы.

- Возбуждено два уголовных дела по ст. 159 ч. 4 - «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере», - сообщил КП прокурор Брянского района Брянской обл. Ярослав Шепида. - В них фигурируют Черный и Савушкин. В деле много эпизодов, не только история с «Инва-Мебель»...

Отчаявшийся предприниматель даже Путину письмо написал.

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Невиноватые они?

Следствие, как говорится, разберется. Может, это мошенничество, а может, просто денег на всех не хватило. Ведь тендеры выигрывают те компании, которые предложат за свои работы меньше, чем конкуренты. И некоторые занижают свои траты до нереального уровня. А когда приходится выполнять заказ, то оказывается, и рабочим платить надо больше, и материалы стоят дороже. В результате денег, полученных от государства, кому-то не достанется. Наверняка, это известно всем участникам госзаказа. Просто каждый надеется, что «короткая спичка» достанется не ему.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Бизнесмен и ведущий «Радио КП» Дмитрий ПОТАПЕНКО:

Предприниматель - это рыбка, которую обязательно съедят

- Такая схема не нова, ей уж лет 15-20. С небольшими компаниями крупные генподрядчики не заключают прямых договоров - только через субподрядчиков. А те практически всегда являются дочерними фирмами этого генподрядчика, а иногда и напрямую связаны с заказчиками работ. «Прокладочные» фирмы часто создаются под конкретный госзаказ, а потом банкротятся. Поэтому малые предприятия, которым как бы оказали честь участвовать в солидном проекте, должны понимать, что они идут на риск. Если за ними никто не стоит, то они рыбка, которую обязательно съедят. Конечно, в идеале было бы прекрасно, если бы организация, выступающая от имени государства, курировала всю цепочку прохождения денег, обеспечила выплаты всем, кто участвовал в работах. Но никто таких законопроектов принимать не будет.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА С 6-го ЭТАЖА

Палочкой-выручалочкой для таких ситуаций могло бы стать обязательное страхование доходов для участников госзаказов.

Еще вариант: по всем договорам госзаказа должен расплачиваться генподрядчик - даже по тем, которые заключены не с ним. Чтобы не ронять марку заказа от имени страны. А то за державу обидно.

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

А ВОТ ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ...

Как украсть 10 млн

Еще одну схему кидалова на госзаказах раскрыла нам предпринимательница Ольга Павлова:

- Подрядчик заказывает разработку проекта - электростанции, например. В договоре пишут: оплата после прохождения госэкспертизы. Но, получив проект, подрядчик тянет время, не посылает его на экспертизу. А послав, получает прогнозируемый отказ: срок пропущен, строительные нормы изменились... В итоге проект у него в руках, а авторам говорят, что ваш документ не прошел экспертизу - и не платят. А это порядка 10 млн рублей. Потом за небольшие деньги этот проект можно доработать под изменившиеся условия, и он обойдется практически даром. А в госзаказе будет учтена, конечно, полная стоимость проекта, и деньги за него отойдут ушлому подрядчику. При этом с государственных позиций все нормально: в смету уложились, объект построен. И никто не будет вникать в детали. Но хоть государство как бы ни при чем (кидают-то коммерческие структуры), это сильно бьет по его имиджу - все меньше предпринимателей готовы связываться с госзаказом.