Обзор матча Лиги Чемпионов ЦСКА - Рома 7 ноября 2018: счет, голы, статистика игроков

СЕГОДНЯ 22:46 2018-11-07T22:48:24+03:00

В среду, 7 ноября, футболисты московского ЦСКА провели свой второй матч на стадионе "Лужники" в рамках группового этапа Лиги Чемпионов. В первой встрече на главной футбольной арене страны команда Виктора Ганчаренко в октябре добилась сенсационной победы над мадридским "Реалом" 1:0. В ноябрьском же поединке в гости к ЦСКА приехала итальянская "Рома".

Футболисты ЦСКА перед игрой.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Риме гости Москвы были сильнее армейцев, выиграв со счетом 3:0. У нас же в этом матче в строй вернулся отбывший дисквалификацию вратарь Игорь Акинфеев. И перед матчем было много мыслей о ревнаше.

Форвард ЦСКА Федор Чалов.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Уже на старте поединка в "Лужниках" столичный стадион ахнул. После розыгрыша углового на 4-й минуте матча центральный защитник "Ромы" Костас Манолас открыл счет - греческий футболист удачно подставил голову и мяч, перелетев всех игроков ЦСКА, юркнул в сетку ворот. С самого старта поединка команде Виктора Ганчаренко пришлось отыгрываться.

Один из грустных моментов игры - Марио Фернандес получает травму и покидает поле.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

До поры до времени ЦСКА неплохо "бодался" с итальянской "Ромой". Покуда не грянуло несчастье. На 12-й минуте армейцам пришлось делать вынужденную замену. В борьбе за мяч получил травму наш защитник Марио Фернандес.

ЦСКА в начале второго тайма забил "Роме".Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

"Русский бразилец" покинул поле на носилках, а вместо него пришлось экстренно выпускать Георгия Щенникова. О состоянии здоровья Фернандеса никаких официальных сообщений во время игры не поступало - он был отдан докторам на осмотр.

Фанаты ЦСКА в "Лужниках".Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Стартовые 45 минут поединка в переполненных "Лужниках" так и завершились со счетом 1:0 в пользу "Ромы". Однако ЦСКА несколько раз заставлял нервничать оборону римского клуба.

Защитник ЦСКА Родриго Бекао в борьбе за мяч.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Но прямо на старте второго тайма ЦСКА смог отыграться. Всего одна быстрая атака - и с передачи Ильзата Ахметова свой первый гол за москвичей на 51-й минуте игры забил Рагнар Сигурдсон.

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Но счет 1:1 долго не удалось удержать на табло. Буквально через семь минут случился немного неоднозначный гол. Пеллегрини, получив пас от Кристанте, отправил мяч в сетку ворот Игоря Акинфеева.

Баннер фанатов ЦСКА в "Лужниках" перед игрой.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

А к тому времени "Рома" получила преимущество в одного игрока - у ЦСКА был удален молодой исландец Магнуссон.

Джастин Клюйверт - один из самых "дерзких" игроков "Ромы" в игре против ЦСКА.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

И даже после того, как счет стал 2:1 в пользу "Ромы", ЦСКА продолжал сражаться и пытаться забить ответный гол. Но класс гостей оказался выше, чем у армейской команды.

ЦСКА попытался "вынести" футболистов "Ромы" в "Лужниках".Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ЦСКА уступил со счетом 1:2 в матче 4 тура Лиги Чемпионов. И теперь следующая игра у армейцев - через три недели дома против чешской "Виктории Пльзень". Игра пройдет на стадионе "Лужники".

СТАТИСТИКА МАТЧА ЦСКА - РОМА

ЦСКА - Рома 1:2

Голы: 0:1 – 4 Манолас, 1:1 – 51 Сигурдссон, 1:2 – 59 Пеллегрини.

ЦСКА: Акинфеев, Родриго Бекао, Набабкин, Фернандес (Щенников, 12), Магнуссон, Ахметов (Хосонов, 76), Бийол, Сигурдссон (Чернов, 64), Влашич, Обляков, Чалов.

Рома: Ольсен, Фасио, Манолас, Коларов, Флоренци (Жезус, 88), Пеллегрини (Дзаньоло, 82), Кристанте, Клюйверт (Ундер, 70), Нзонзи, Сантон, Джеко.

Предупреждение: Магнуссон (30).

Удаление: Магнуссон (56).