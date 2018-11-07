Зрители — о сериале «Годунов»: «Грозный — пряничный дедок, Годунов — щуплый и с хилыми ладошками»

7 Нояб. 00:30 2018-11-08T00:30:47+03:00

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В эфире «России 1» скоропостижно завершается сериал «Годунов» — проект, который снимали очень долго и тщательно. Почти как «Игру престолов». С отличными актерами, богатыми костюмами и кропотливо выстроенными декорациями. Однако простой зритель видит в проекте не только это, но и покушение на историю.

ПРОТИВ

Антон П.

«И что нам показывают в данной постановке - ощущение такое, как будто играет школьный ТЮЗ и директор школы нашел им красивые костюмы, а некоторые роли играют сами учителя данной школы. А где печать Юпитера на челе у этого Годунова? Просто бегает какой-то суетливый мальчик с заискивающей улыбкой на лице, и думается, что нынешние постановщики в упор не видели выше перечисленные шедевры.

Многим здесь понравилось, как хорошо вписался Лавров, полностью соответствует, и трудно с этим не согласиться. Также очень хорошо играет Владимир Стеклов - энергичен, убедителен, ну просто глыба, вот на его игру всегда хочется смотреть»

Мамба

«Лучше всех Маковецкий. Остальные — никак, включая Безрукова. В эпизодах есть неплохие актеры. Мешает то, что Клюев играет духовное лицо, так и ждешь возгласа: «Египетская сила!». Короче, фильму Герасимова это и в подметки не годится. «Юность Петра» смотришь и веришь, а здесь — набор не всегда удачных картинок».

Rulada

«Девочка, дочка мастера-зодчего, очень симпатичная, но ведет себя с мальчиком как школьница-кокетка из современных сериалов».

Cam

«На фоне Пеговой и Михалковой (не толстых!) Ходченкова — бледная немощь. Как у нее сил хватает еще тяжелую парчу носить и головной убор. От этого у актрисы на лице постоянно напряженное выражение лица, голову-то держать надо прямо, чтобы не падала от тяжести парика».

Перед нами адаптированное под нынешнее восприятие историческое полотноФото: кадр из фильма

Виктор

«В очередной раз «пропиарили» древнюю европейскую ложь об убийстве Грозным своего сына. Мозгов и совести не хватило озвучить другое!»

Владимир Мч

«Какой-то сероватый, тягучий, маловразумительный, скучноватый фильм.

Впечатление, как от бокасто-нелепого, спонсорски-заказного фильма. Вложились в декорации, костюмы, реквизит, а режиссерского полета не чувствуется.

Образ Ивана Грозного, на мой взгляд, предвзят и карикатурен, не отмыт от многовековой лжи, а фильм даже вносит в этот мутный поток свои ковши дегтя»

Varvara

«Безруков в этом сериале напоминает мне Иешуа из «Мастера и Маргариты». Такой же взгляд агнца на заклании. Годунов? Нет! Даже рядом не стоит! Бледное, с мелкими чертами, лицо. Накрашенные глаза. Невысокий. Щуплый (одежда как на вешалке). Хилые ладошки и заискивающий шепот. Грозный — какой-то пряничный дедок с идиотской ухмылочкой. Такое чувство, что сейчас конфеты раздавать начнет».

Мегги

«Мелкий, щуплый Безруков в роли Годунова и худая (худая — значит больная) высоченная Ходченкова с рыжим париком на голове. Облезлые, не первой свежести, приклеенные бородки. Почему для «Викингов» все актеры отращивали свои большие окладистые бороды? Костюм Годунова явно велик Безрукову. А Ходченковой идет только один ролевой костюм — маленькое красное белье из «Домашнего ареста». Худая да высокая — в средневековой Руси она осталась бы старой девой и закончила бы свою жизнь в монастыре».

Марь Иванна

«Включила посмотреть что за кинцо, по «России» такой анонс мощный прогремел, что, мол, фильм всех времен и народов! И сразу выключила. Подбор актеров...ни в красную армию. Следовательша Ковальчук, вездесущая Ходченкова, тыжебратмне Сухоруков, безумный дед из Ворониных, Колокольников — оживший детородный орган из какого-то фильма (в комедии «Счастливый конец» актер сыграл оживший пенис — Авт.) плюс бумерный бандит Мерзликин в ролях каких-то послов... Там создатели че курят-то? Они думают, что чем больше «звезд» отечественного телеэфира напихают, тем успешнее картина будет что ли?»

Сериал «Годунов» отличается великолепным актерским составомФото: кадр из фильма

Беспечный ездок

«Почему Семчева избили кнутом, гоняя вокруг исторического места, где и должны были совершаться подобные публичные экзекуции - Лобное место? Не на самом Лобном месте, где наказание было бы видно как народу на Красной площади, так и государю с кремлевской стены, а вокруг, где удары плетью наблюдали лишь рядом стоящие. Опять промах! В очередной раз «накосячили». Безруков не Борис, а натуральный Паша Кравцов из «Участка». Не тянет он на роли крупных исторических личностей».

Тамара Евгеньевна

«Иоанн Грозный умер в 53 года, актер выглядит на 80. Женщины с такими внешними данными, к тому же престарелые, не имели бы шансов стать царицей. Царевичи тоже не первой свежести для возраста жениха. Ученые, пользуясь современными технологиями, уже доказали, что Грозный не убивал сына, в фильме убивает. Кстати, при жизни царя называли Милостивым, а Грозным он был для врагов православия»

Savvas

«Чудовищный кастинг на главные женские роли. Особенно удручает, что в роли дочери Годунова Ксении снимается дочурка режиссера Сергея Урсуляка Дарья. Ну хоть бы авторы сего шыдевра статью в Википедии прочитали: Ксения Годунова была невероятной красавицей с большими черными глазами, с двумя толстыми «как трубы» черными косами. А тут, пожалуйте, невыразительная Д.Урсуляк»

Rulada

«Ходченкова и Безруков не смотрятся вместе. Ей вообще не идут костюмированные роли, уж больно внешность современная (и лицо, и фигура). Это уже было видно в фильмах «Викинг», «Василиса», и там она нелепо смотрелась в исторических нарядах. Мария Андреева, словно не переодеваясь, в том же платке, перешла из «Софии», хотя ей больше подходят такие роли».

ЗА

Мирей

«Одни и те же восклицания: подходят - не подходят, было - не было. Но эта точка зрения (я мягко пишу) убивает наповал. Неужели взрослый человек может так рассуждать? Или это прикол? Значит и Устюгов, и Ковальчук и т.д. должны оставаться актерами одной роли? Потому что у Марьивановны не хватает мозгов понять специфику работы актера и фантазии представить их в другом амплуа.

Тогда, как посмел Никулин, кроме Балбеса, сниматься младшим лейтенантом Глазычевым, солдатом Некрасовым у Бондарчука, монахом Патрикеем в «Андрее Рублёве»? А как посмели режиссеры Папанова после Лелика снимать в военных фильмах? Вот только не надо писать: где Папанов,а где Устюгов. Надо всегда примерять чужую шкуру на себя»

Д. Король

«Забываете, что сериал художественный, а не документалка или хроника. Художественный фильм/сериал — произведение киноискусства, продукт художественного творчества, имеющий в основе вымышленный сюжет, воплощенный в сценарии и интерпретируемый режиссером... Акцентирую — вымышленный!»

Сериал «Годунов» — проект, который снимали очень долго и тщательноФото: кадр из фильма

Margo

«Любой фильм несет на себе печать времени. Не то, чтобы создатели пытаются осовременить историю, но уже смотрят на нее сегодняшними глазами. Вспомните «Войну и мир» Бондарчука, какие там прически у дам: высокие, с огромными накладными шиньонами как в 60-е. Дань моде того времени...Сегодня спрос на стройность, и это сразу находит отражение в кино».

Флорина

«Значит паспортные данные для вас важнее чем художественный образ? Вы не в паспортном столе трудитесь?»

Алленка

«Безруков такой вот себе на уме, верткий и прыткий. А иначе, как безродному было сделать карьеру при дворе? Очень убедителен антураж. Дым из труб просто умиляет. Сначала хотела придраться,что у опричников нет метел и собачьих голов, глядь, есть!»

Formatrus

«С наслаждением смотрю фильм. Все на высшем уровне. Просто нет слов, как хорошо.

Вполне ожидаемы и отрицательные отзывы. Некоторые зрители, видимо, со свечками стояли при всех событиях. Все точно знают, как было и как не было. Как будто в любой истории все доподлинно известно. Господа, наслаждайтесь прекрасной работой кинематографистов и оставьте свое ворчание другим работам».

Отклики взяты с сайтов kp.ru, kino-teatr.ru, filmpro.ru и соцсети Facebook.