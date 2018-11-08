Почему Жозе Моуриньо после победы над "Ювентусом" троллил фанатов итальянской команды

СЕГОДНЯ 10:30 2018-11-08T10:34:01+03:00

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В матче 4 тура группового этапа Лиги Чемпионов "Манчестер Юнайтед" в гостях добился волевой победы над "Ювентусом" со счетом 2:1. Началось все гола Криштиану Роналду, после которого он на 65-й минуте показал свой пресс. Но в конце игры буквально за три минуты все поменялось.

На 86-й минуте полузащитник "МЮ" Хуан Мата сделал счет равным, а потом на 89-й защитник "Ювентуса" Алекс Сандро забил гол в свои ворота. И итог - победа англичан со счетом 2:1.

Когда же прозвучал финальный свисток, то главный тренер гостей Жозе Моуриньо пошел на поле и стал ехидничать. Скорчив гримасу, он приставил руку к уху, чем взбесил фанатов "Ювентуса". И даже игрока итальянской команды Леонардо Бонуччи, который пошел разбираться с португальским тренером. Но наставник "Манчестер Юнайтед" просто проследовал в раздевалку.

Португальский тренер успел взбесить фанатов в Италии.Фото: REUTERS

А уже после игры Жозе Моуриньо объяснил свое поведение после окончания победной игры с "Ювентусом".

- Меня оскорбляли на протяжении 90 минут. Я приехал сюда делать свою работу, не более того. Я ни на кого не набросился, а просто дал понять, что хочу слышать фанатов громче. Наверное, я не должен был это делать, но они оскорбляли мою семью, включая семью в «Интере», и я так отреагировал.

В группе H Лиги Чемпионов после четырех матчей теперь "Ювентус" при 9 очках - первый, а следом за ним идет "Манчестер Юнайтед". У английского гранда - 7 баллов после четырех сыгранных поединков.