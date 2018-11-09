МЕДСИ – Медицина Компетенций: современные методы лечения онкологических заболеваний

Существует три основополагающих метода лечения онкологических заболеваний: хирургия, лекарственная противоопухолевая терапия и лучевая терапия. Все они применяются в Клинической больнице МЕДСИ в Боткинском проезде. Преимуществом лечения в МЕДСИ являются профессиональные врачи, современное оборудование, а также использование оригинальных лекарственных препаратов.

Хирургия относится к радикальным, то есть потенциально излечивающим методам лечения. К ней прибегают, когда опухоль локализована и не имеет большой распространенности, то есть когда отсутствуют отдаленные метастазы. При хирургическом вмешательстве врач удаляет всю видимую опухоль и, если метастазирование еще не успело произойти, человека можно считать потенциально излеченным от онкологического заболевания. То есть высока вероятность того, что болезнь не просто находится в стадии ремиссии, но отступила полностью.

Лучевая терапия. Также относится к радикальным методам лечения. Применяется, когда у пациента имеются противопоказания к хирургии. Но чаще является ее дополнением, когда небходимо облучить зону удаленной опухоли и возможно оставшиеся в ходе операции отдельные невидимые опухолевые клетки. Это снижает вероятность прогрессированя заболевания. Во время лучевой терапии к опухолевому очагу максимально точно и прицельно направляеются заряженные (радиоактивные) частицы. Проникая в опухоль, они высвобождают большое количество энергии, которая приводит к повреждению облучаемых тканей. Задачей современной лучевой терапии является как можно более точное подведение раиоактивного пучка именно к опухоли, а не к окружающим тканям. Она успешно решается с помощью современной аппаратуры и системы планирования (расчетов).

Лекарственная противоопухолевая терапия. Этот вид лечения не относится к радикальным, так как лекарственная терапия в крупных очагах (более 3 мм) не может привести к гибели 100% опухолевых клеток. Их полная гибель при использовании этого метода возможна лишь в небольших, микроскопических колониях (микрометастазах).

Лекарственная противоопухолевая терапия применяется в двух случаях.

1. Для снижения риска прогрессирования болезни в будущем, когда высока вероятность наличия уже “убежавших” по всему организму, но пока еще не видимых метатастазов (микрометастазов).

2. Для приостановки дальнейшего развития и прогрессирования опухоли в случае распространения заболевания на весь организм (паллиативная химиотерапия).

Лекарственная противоопухолевая терапия включает в себя три направления: химиотерапию, таргетную и иммунотерапию.

Химиотерапия. В основе данного метода лежит пременение лекарственных препаратов, которые повреждают ДНК клеток во время деления. К активно делящимся клеткам относятся, в первую очередь, опухолевые. Однако в зону действия противоопухолевых препаратов также попадают костный мозг, в котором происходит кроветворение, слизистые оболочки, луковицы волос и т.д.. Задачей врача при проведении химиотерапии является подбор потенциально эффективного препарата в безопасной дозировке, когда польза будет превышать токсический эффект терапиии.

Таргетная терапия. Данное направление лекарственной противоопухолевой терапии стало настоящим прорывом в конце 90-х и начале 2000-х годов и произвело настоящую революцию в лечении некоторых видов рака. Неоспоримое преимущество таргетной терапии заключается в том, что воздействие осуществляется в основном на опухолевые клетки, а, значит, уменьшаются риски развития побочных эффектов.

Механизм действия основан на прицельном блокировании сигнала к делению, который извне, из межклеточного пространства получают опухолевые клетки. В результате научных исследований и клинических испытаний был определен принцип действия путей передачи этого сигнала. Так появились «мишени», таргеты, воздействие на которые обеспечивает его блокировку.

Однако не все опухоли устроены одинаково. Таргетная терапия эффективна в лечении тех из них, у которых есть основные пути передачи сигнала, который можно заблокировать. Пример - гормонозависимая форма рака молочной железы. В этом случае достаточно заблокировать стероидные гормоны, активирующие пути передачи сигнала, благодаря чему появляется возможность надолго обеспечить опухолевый контроль.

Но для некоторых видов рака характерна активность сразу десятков или даже сотен различных сигналов к делению. Полное отключение их всех невозможно, так как это приведет к нарушению функционирования и здоровых клеток организма, т.е. непереносимой токсичности.

Еще одним направлением лекарственной противоопухолевой терапии является иммунотерапия. Данный вид лечения относится к наиболее современным и перспективным методикам. В этом году за достижения в области иммунотерапии рака была вручена Нобелевская премия. Метод позволяет бороться с заболеваниями, которые раньше было принято считать абсолютно неизлечимыми, например, меланомой.

На самом деле, «поломки» в организме, в его генетическом аппарате происходят постоянно. Но нормально функционирующая иммунная система способна их обнаруживать, распознавать и исправлять. Однако существуют механизмы “планового” ускользания из-под дейтвия иммунной системы. Примером является беременность с необходимостью «скрыть» плод от иммунной системы матери, иначе организм будет воспринимать его чужеродным и отторгать.

Нередко опухолевые клетки получает «невидимость» схожими способами. В основе принципов действия иммунотерапии является возможность обучать иммунную систему человека опознавать опухолевые клетки. Метод основан на блокировке механизма «маскировки» опухолевой клетки от иммунной системы. Как результат – она начинает видеть в организме опухоль и бороться с ней.

Особенно эффективна иммунотерапия при лечении меланомы, рака почки, легкого, мочевого пузыря и многих других онкологических заболеваниях.

Механизм деления и развития опухолевых клеток не одинаков, поэтому не существует универсальной, одинаково эффективной терапии для всех видов рака. Только после установки окончательного диагноза и определения конкретного типа заболевания можно максимально точно подбирать и применять соответствующие методы лечения. Так, иммунотерапия эффективно работает при меланоме, но химиотерапия при этом заболевании бесполезна. Или наоборот, химиотерапия высокоэффективна при опухолях яичников, а иммунотерапия при данном заболевании не показывает высоких результатов.

Ледин Евгений Витальевич, к.м.н., руководитель Центра Химиотерапии Клинической больницы МЕДСИ в Боткинском проезде.

Но несмотря на все достижения лекарственной противоопухолевой терапии, выбор метода лечения для каждого пациента, каждого конкретного случая определяется консилиумом врачей: химиотерапевта, хирурга и специалиста по лучевой терапии. Врачи подбирают и применяют наиболее эффекивные и подходящие методы борьбы, при необходимости комбинируя их. Это мультидисциплинарный подход к лечению, обеспечивающий в настоящее время максимально эффективные результаты в борьбе с онкологическими заболеваниями.

Центр Химиотерапии Клинической больницы МЕДСИ в Боткинском проезде

Адрес: 2-ой Боткинский проезд, дом 5, корпуса 3 и 4 ГКБ им. Боткина

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