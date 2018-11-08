2018-11-08T16:59:41+03:00
Экономика

Самыми закредитованными в России являются охранники и учителя

Представители каких профессий по уши в долгах
Софья РУЧКО
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Охранники треть своей зарплаты тратят на обслуживание кредитовОхранники треть своей зарплаты тратят на обслуживание кредитовФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Уровень закредитованности оценивается по тому, какую часть своих доходов тратят заемщики на платежи банку. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), этот показатель наиболее высок среди охранников, водителей и учителей.

- У самых бедных людей (с доходами до 20 тыс. руб. в месяц) долговая нагрузка остается наиболее высокой. Им труднее всего обслуживать свои кредиты, – прокомментировал гендиректор НБКИ Александр Викулин.

По информации НБКИ, за год закредитованность россиян немного снизилась. Сейчас в среднем она составляет 23,6%.

Самые закредитованные регионы – Амурская, Кировская, Оренбургская области, Красноярский край. Наиболее благополучны в этом отношении Москва, Псковская и Брянская области.

Многие не в состоянии вернуть долги в принципе - в России среди физлиц 3,6 млн потенциальных банкротов.

Охранники возглавляют рейтинг самых частых клиентов кредитных учреждений. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Охранники возглавляют рейтинг самых частых клиентов кредитных учреждений.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

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