Самыми закредитованными в России являются охранники и учителя

СЕГОДНЯ 13:55 2018-11-08T16:59:41+03:00

Охранники треть своей зарплаты тратят на обслуживание кредитов Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Представители каких профессий по уши в долгах

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Уровень закредитованности оценивается по тому, какую часть своих доходов тратят заемщики на платежи банку. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), этот показатель наиболее высок среди охранников, водителей и учителей.

- У самых бедных людей (с доходами до 20 тыс. руб. в месяц) долговая нагрузка остается наиболее высокой. Им труднее всего обслуживать свои кредиты, – прокомментировал гендиректор НБКИ Александр Викулин.

По информации НБКИ, за год закредитованность россиян немного снизилась. Сейчас в среднем она составляет 23,6%.

Самые закредитованные регионы – Амурская, Кировская, Оренбургская области, Красноярский край. Наиболее благополучны в этом отношении Москва, Псковская и Брянская области.

Многие не в состоянии вернуть долги в принципе - в России среди физлиц 3,6 млн потенциальных банкротов.