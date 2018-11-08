NASA: К берегам Южной Америки плывет гигантский холодный гроб

СЕГОДНЯ 14:10 2018-11-08T14:11:51+03:00

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- Можно только догадываться, какие силы были задействованы для того, чтобы объект приобрел столь причудливую форму, - заявил Крис Шуман (Chris Shuman), гляциолог из Университета Мэриленда (University of Maryland, Baltimore County ), тесно сотрудничающий с NASA. Так он отозвался о гигантском «гробе», который сфотографировали астронавты Международной космической станции (МКС). И показал «свой» снимок — сделанный с борта спутника Terra. На нем — тот же «гроб» - огромный шестиугольный айсберг характерных очертаний, дрейфующий в сторону Южной Америки. Его номер в каталоге В-15Т.

Гробовидный айсберг виден на снимках из космоса.

Чуть левее и выше от айсберга Южная Георгия, чуть правее - Сандвичевы острова.

Как объяснил Шуман, айсберг дрейфует давно — 18 с лишним лет. Он — такой холодный - откололся от Антарктиды в районе шельфового ледника Росса (Ross Ice Shelf) еще в марте 2000 года.

В-15Т до сих пор цел, поскольку находился в море Уэдделла, температура воды в котором очень низкая. А теперь покинул его попал в более теплые места, которые называют «кладбищем айсбергов» (iceberg graveyard). Там он скорее всего и растает.

Место, где сейчас дрейфует "гроб".

Карта местности.

Мистики предположили, что айсберг принял форму гроба в предчувствии скорого конца. Ученые это опровергают. Уверяют, что таким он «уродился» - то есть, откололся.

Сейчас «гроб» находится меду островом Южная Георгия (South Georgia) и Южными Сандвичевыми островами (South Sandwich Islands).

О других удивительных льдинах читайте Чудо природы: NASA обнародовало снимок квадратного айсберга