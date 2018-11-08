"Ваши ожидания - ваши проблемы". Аршавин объявил о завершении карьеры

СЕГОДНЯ 14:20 2018-11-08T14:31:51+03:00

Болельщики лондонского «Арсенала» до сих пор с придыханием вспоминают четыре гола, забитых Аршавиным в одном матче в ворота злейшего врага «Ливерпуля» Фото: EAST NEWS

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Клуб «Кайрат» объявил, что 11 ноября 37-летний российский футболист проведет последний матч за казахстанскую команду. А сам Андрей заявил: «После окончания работы в «Кайрате» уже никуда не буду переходить». Так самый яркий футболист России своего поколения фактически попрощался с профессиональной карьерой.

В ней было все, что должно быть у звездного игрока. Яркий дебют - фанатский «вираж» стадиона «Петровский» в Санкт-Петербурге ревел от восторга, глядя, как юный и безумно талантливый Аршавин на своем любимом левом фланге из своих соперников делает клоунов. Был большой успех - Кубок УЕФА, выигранный с «Зенитом» в 2008-м. Был топ-клуб - болельщики лондонского «Арсенала» до сих пор с придыханием вспоминают четыре гола, забитых Аршавиным в одном матче в ворота злейшего врага «Ливерпуля». Был успех со сборной России - «бронза» Евро-2008.

Фанатский «вираж» стадиона «Петровский» в Санкт-Петербурге ревел от восторга, глядя на игру юного и безумно талантливого АршавинаФото: EAST NEWS

И конечно же в звездном пути Аршавина нашлось место и нескольким оглушительным скандалам. Громкий развод с Юлией Барановской не сходил с первых полос. А до этого резкая фраза, брошенная в адрес болельщиков: «Ваши ожидания - это ваши проблемы», превратилась в клеймо на красивой карьере.

Да, те слова были вырвана из контекста. Да они, возможно, относились не ко всем трибунам. Но та фраза так четко показывали отношение российских футболистов того времени к своим фанатам, что она намертво прикипела к Андрею Аршавину.

Громкий развод с Юлией Барановской не сходил с первых полосФото: EAST NEWS

Фактически, на ней и закончилась карьера самого талантливого футболиста России. Аршавин играл еще 6 лет, и именно его фамилию до сих пор называют болельщики всего мира, когда их просят вспомнить хотя бы одного российского футболиста. Но в своей стране он уже не был первой звездой. Аршавин вернулся из Лондона в Питер, потом на полгода даже оказался в «Кубани», а в 2016 году перебрался заканчивать карьеру в Казахстан.

Бесполезно гадать, что будет с Андреем Аршавиным дальше. Он мечтает о тренерском продолжении карьеры, но сам же понимает - эта дорога будет слишком трудна для него. Возможно, Андрей мог бы стать неплохим менеджером, не исключено даже где-то в системе своего родного «Зенита». Было бы интересно увидеть его в качестве эксперта на ТВ. Но где бы Андрей Аршавин не появился, все равно первым делом все будут вспомнить про ту его легендарную фразу. И наши ожидания все-таки превратятся в его проблемы.