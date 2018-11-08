2018-11-08T19:59:29+03:00
Наука

Воздушная тревога: 10 ноября рядом с Землей пролетят сразу три астероида

Одного из визитеров астрономы обнаружили меньше, чем за неделю до его опасного сближения с нашей планетой. По сути, прозевали [видео]
Владимир ЛАГОВСКИЙ
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К нам приближается "эскадрилья" астероидов. Такие атаки не часто случаются.К нам приближается "эскадрилья" астероидов. Такие атаки не часто случаются.
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Сразу три астероида сблизятся с нашей планетой в ближайшую субботу. Они невелики — примерно по 20-30 метров в поперечнике, но летят, что называется, дружно со скоростью в 9-10 километров в секунду. Считаются потенциально опасными.

В NASA ожидают астероиды, которые получили названия 2018 VS, 2018 VR1 и 2018 VX1. Первый окажется у Земли в 17:03 по московскому времени, второй через 16 минут. Оба пролетят очень далеко. До одного будет 1386771 километр, до другого - 5 миллионов километров. Это в 3,6 и в 13,2 раза дальше, чем до Луны соответственно.

А вот третий - в 21:21 мск - окажется даже чуть ближе, чем сейчас Луна — в 381 474 километрах.

Мелкий, но опасный астероид вращается вокруг Солнца, переодически догоняет Землю, пересекая ее орбиту. Когда-нибудь пересечется и с самой нашей планетой.

Мелкий, но опасный астероид вращается вокруг Солнца, переодически догоняет Землю, пересекая ее орбиту. Когда-нибудь пересечется и с самой нашей планетой.

Астрономы по сути прозевали этот самый 2018 VX1. Увидели его лишь 4 ноября — то есть, всего за 6 дней до пересечения с орбитой нашей планеты. Но уверяют: столкновение исключено. По крайней мере в ближайшую субботу.

Дальнейшие прогнозы смутны. Но в любом случае совсем уж большой беды не будет. Астероид 2018 VX1 крупнее Челябинского метеорита, но не настолько, чтобы вызвать масштабные разрушения. А вот взрыва не миновать — высотного— порядка 500 килотонн в тротиловом эквиваленте.

Астероид 2018 VX1 - Близкий подход 10 ноября 2018 г. - Схема орбиты 1.

Кстати, 9 ноября 2018 года — за день до визита трио - Землю обгонит 15-метровый астероид 2018 VA2, двигаясь на скорости в 6 километров в секунду

Астероид 2018 VX1 - Близкий подход 10 ноября 2018 г. - Схема орбиты 2.

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