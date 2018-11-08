2018-11-08T18:18:01+03:00
Политика

«Всегда в строю»: Ингушетия чтит память сотрудников МВД, погибших при исполнении обязанностей

На Мемориале памяти и славы побывал Глава республики Юнус-Бек Евкуров
Ирина ИЛЬИНА
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Жители республики несли портреты павших правоохранителей.Жители республики несли портреты павших правоохранителей.
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В День памяти погибших при исполнении обязанностей сотрудников органов внутренних дел, в Назрани прошла акция «Всегда в строю». Жители республики несли портреты павших правоохранителей. Сослуживцы, вдовы, матери, дети... Каждый человек пришел на Мемориал со своей трагичной историей. Историей, которая навсегда останется в памяти ингушского народа.

Обращаясь к участникам шествия, Глава республики Юнус-Бек Евкуров отметил, что в Ингушетии никогда не будет забыл подвиг 413-ти сотрудников, отдавших свои жизни ради спокойствия и благополучия народа.

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, принял участие в памятных мероприятиях, прошедших на Мемориале памяти и славы.

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, принял участие в памятных мероприятиях, прошедших на Мемориале памяти и славы.

- Каждый из них хотел жить, - сказал Юнус-Бек Евкуров. - С каждым ушел целый мир несбывшихся надежд, нереализованных планов. Трудно подобрать слова, которые в полной мере передали бы те переживания, которые испытываешь в связи с этими утратами. Но все они были готовы безоговорочно выполнить приказ, готовы к любым сложностям, к любому риску. Они не дрогнули в минуту опасности, доказали верность присяге и служебному долгу. Они были тверды в своем стремлении обеспечить нас светлым будущим. И они добились наступления мирных дней! Низкий поклон родителям, воспитавшим таких достойных сынов. Погибших нам не вернуть, но их подвиг навсегда останется с нами, их имена вечно будут жить в наших сердцах».

Как сообщает пресс-служба Правительства Ингушетии, 22 июня 2014 года в Назрани открылась аллея с именными деревьями в память о погибших сотрудниках МВД по РИ. И сегодня на этой аллее стало на три дерева больше. Их высадили в память об ушедших в 2017 году в результате трагических событий на посту ДПС в с.п. Яндаре лейтенантам Исраилу Богатыреву, Акраману Мержоеву и Зелимхану Картоеву.

Кроме того, Глава республики побывал в гостях у семьи сотрудника полиции и своей личной охраны Мустафы Котиева, который находился в одной машине с руководителем региона в день покушения в 2009 году. Также Глава республики посетил захоронения Ибрагима, Жамалейла и Адама Курсаевых – все трое служили в правоохранительных органах и погибли в 2008 году.

Глава республики побывал в гостях у семьи сотрудника полиции и своей личной охраны Мустафы Котиева.

Глава республики побывал в гостях у семьи сотрудника полиции и своей личной охраны Мустафы Котиева.

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