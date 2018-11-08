Умер Оскар Рабин - художник, прославивший Лианозово

СЕГОДНЯ 20:00 2018-11-08T20:01:37+03:00

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Почему-то так сложилось в последнее время, что художников провожают тихо. О смерти даже самых выдающихся из них, зачастую, узнаешь случайно. Но смерть 90-летнего Оскара Рабина стала исключением и всколыхнула соцсети. О Рабине написали все, называя его одним из последних могикан уходящей эпохи.

Он родился в 1928 году. И по этому поводу уместно вспомнить одну из самых знаменитых его работ - «Паспорт».

Оскар Рабин "Паспорт".

Паспорт на этой работе запечатлен не совсем как есть. Национальности латыш/еврей, конечно не существовало, но национальность играла огромную роль в творчестве Рабина. Латышкой была его мать. Вместе с отцом они познакомились в Цюрихе и, отучившись, переехали в Коми, чтобы работать там над формами преобразования медицины среди народов севера. Оскар был совсем маленьким мальчиком, когда расстреляли отца. Потом умерла мать. Он остался один, жил у дальних родственников, часто ночуя в странных местах. Хотел перебраться в Латвию, но Латвия его не приняла. Паспорт - большая удача Оскара - документ сделал ему партийный работник Латвии, влюбленный в мать. Он просил чтобы Рабин взял латышскую фамилию, но тот отказался, правда, указав в паспорте национальность "латыш".

Оскар Рабин прославился на весь мир, благодаря «бульдозерной выставке», организатором которой являлся. Такое название получила несанкционированная выставка, организованная в 1974 году на окраине Москвы. Выставка была разогнана бульдозерами, это событие вызвало огромный резонанс в прессе. Участники выставки дали пресс-конференцию для зарубежных журналистов и стали известны на весь мир, и не только. За ходом бульдозерного дела следила вся продвинутая молодежь Советского Союза.

Наверняка даже людям далеким от искусства знакома работа Оскара Рабина, на которой запечатлен барак номер два на станции Лианозово (впоследствии образ этого барака кочевал по многим другим произведениям художника). В этом бараке, расположенном на станции Лианозово жил Оскар Рабин, и именно там собирались подпольные художники и поэты, ставшие впоследствии представителями «лианозовской школы».

Оскар Рабин "Барак".

Поэт Игорь Холин, входивший в группу, описал барак словами:

Дамба. Клумба. Облезлая липа.

Дом барачного типа.

Коридор. Восемнадцать квартир.

На стенке лозунг: МИРУ — МИР!

Во дворе Иванов

морит клопов, —

он — бухгалтер Гознака.

У Макаровых пьянка.

У Барановых драка.

Многие не любят творчество Рабина, называя его чернушным. Он и впрямь запечатлевал не слишком приятные стороны бытия и, в отличие от иронически-сдержанного Кабакова, делал это предельно честно, что не могло радовать зрителя. Однако даже самые завзятые нелюбители и критики не могут не признать того, что Рабин прожил очень достойную жизнь, называя его настоящим творцом и носителем уникального опыта.

- Он был представителем удивительного поколения, чей опыт нам и не снился, перед которыми мы - тепличные растения, - говорит художник Дмитрий Гутов. - В тринадцатилетнем возрасте, в период, когда просыпается разум, он стал свидетелем страшнейших событий своего времени. Потом, с 18 почти до 30 жил в период позднего сталинизма и, наконец, полностью формировавшимся человеком, вошел в десталинизацию. Нам трудно все это понять и постичь. Но весь драматизм опыта его поколения был втянут в живопись Рабина.

Бутылка водки и селедка на фоне лианозовской застройки, кровавая мясорубка над городом, рыба на клочке газеты «Неправда». «Впервые я увидел работы Рабина на выставке в павильоне «Пчеловодство» на ВДНХ. Это была середина семидесятых, я не пошел в школу, чтобы прорваться туда, чтобы увидеть людей и почувствовать атмосферу другого мира. Эстетически я не принял эту живопись, но уже тогда было понятно, что эти картины должны стать искусством, - вспоминает Гутов.

Оскар Рабин "Русский поп-арт номер 3"

Как говорит художник, в живопись Рабина не было прорывов, открытий, визуального переворота, однако и ничего выдуманного и искусственного там тоже не было. Тем и поражало, что на фоне пляшущих доярок, представленных в советском искусстве, Рабин говорил правду жизни в лоб, обжигающе просто...

За 60 лет активного творчества Оскар Рабин создал порядка 1500 работ. В последние годы жизни он жил и работал во Франции и уже будучи за рубежом стал одним из самых продаваемых художников советского периода. Его работы регулярно появлялись на крупнейших выставках, цены на них доходили до трехсот тысяч долларов и в последние пятнадцать лет ежегодно дорожали, так, что в среде коллекционеров стали говорить о том, что приобретение работ Рабина - самое выгодное капиталовложение.

Даже в эмиграции, живя в относительно благоприятных условиях, Рабин продолжал писать те же самые бараки и то же Лианозово, что и в молодости. Однако самыми ценными работами оставались полотна, созданные им в нищий в лианозовский период, в бараке "среди пьянок Макаровых и драк Барановых".

Оскар Рабин "Скрипка на кладбище"

В 2008 году у Рабина прошла первая и последняя персональная выставка в Третьяковской галерее. Об этом периоде жизни рассказал коллекционер, глава благотворительного фонда «Цуканов Фамилии фоундейшн» Игорь Цуканов: «Самый трудный период в последние годы был 2008-2009, когда умирала Валентина, супруга Оскара, с которой он прожил 50 лет. Ее отпустили врачи из парижской больнице на персональную выставку Рабина в Третьяковской галерее осенью 2008 года. Она приехала, чтобы быть рядом со своим мужем на его первой и последней "персоналке" в главном русском музее и проститься с Москвой. Через 4 месяца ее не стало. Оскару было очень трудно. Впервые я от него услышал, что он не может работать. Я рассказал эту историю нашему замечательному Владимиру Спивакову, который находился в эти дни в Париже. Володя сказал просто - отвези меня к Оскару… Он сказал, что хочет сыграть для него… взял портрет Валентины, поставил перед собой и начал играть пронзительную еврейскую поминальную молитву. Оскар плакал, и я плакал вместе с ним. После молитвы наступило просветление. Оскар мало говорил, но его глаза говорили все. Он простился с Валентиной и вернулся к жизни. Ну а мне остается только попросить Маэстро Спивакова на одном из ближайших выступлений исполнить эту поминальную молитву по Оскару Рабину для всех нас».

Оскар Рабин "Помойка номер восемь"

По просьбе «Комсомольской правды» коллекционер Игорь Цуканов выбрал самые известные работы художника, которые были представлены в этом тексте.

Помойка номер восемь (1957 год)

Барак 1959 года

Русский поп-арт номер 3 (1964 год)

Паспорт - 1972 год.

Скрипка на кладбище (1974 год)