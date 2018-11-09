Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов: «Великое стояние на Угре стало общей победой народов нашей страны»

СЕГОДНЯ 10:30 2018-11-09T10:32:12+03:00

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В Калуге 8 ноября прошел творческий фестиваль, посвященный 538-й годовщине окончания Великого стояния на реке Угре. В концертном зале Калужской филармонии зрителей ждал яркий концерт, напомнивший гостям фестиваля о победе, одержанной русскими войсками на этой земле пять столетий назад, 11 ноября 1480 года.

Увековеченное в русских летописях «стояние на Угре» началось 30 сентября. Весной 1480 года хан Ахмат с многочисленным войском двинулся к Московскому княжеству, сжигая на своем пути русские города, убивая их защитников и вырезая мирных жителей. Хан был уверен, что ему удастся восстановить власть Большой Орды над Русью. Но на его пути встало русское войско, посланное великим князем Иваном III к Калуге. Русские витязи закрепились на берегу Угры и больше месяца сопротивлялись татарам, не пуская врага дальше ни на шаг.

Артисты на сцене воссоздали трагические события, случившиеся на калужской земле пять столетий назад. Фото предоставлено пресс-службой Правительства Калужской области.

Приветствуя участников фестиваля, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов напомнил, что князь Иван Васильевич принял судьбоносное для страны решение в сложной военно-политической обстановке. Иван III проявил блестящие качества стратега и сумел сплотить русский народ для борьбы с монголо-татарскими захватчиками. «Стояние на Угре» не было тихим и мирным: ордынцы не раз пытались переправиться через реку, шли упорные бои, но русское войско насмерть держало оборону. Решающую победу Иван III одержал 11 ноября, когда казавшиеся непобедимыми полчища Орды начали отступление.

- Великое стояние на реке Угре стало рубежным событием в российской истории. Русская держава добилась того, к чему княжества стремились долгие 240 лет — Русь окончательно освободилась от унизительного ордынского ига, - напомнил Анатолий Артамонов. - Победа на Угре стала общей победой народов нашей страны, в том числе ногайских и крымских татар, калмыков и других этносов.

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов призвал хранить в памяти победу, ставшую решающей для истории нашей страны. Фото предоставлено пресс-службой Правительства Калужской области.

По словам главы Калужской области, единение нашего многонационального народа и сегодня остается главным условием российской государственности. Анатолий Артамонов напомнил слова президента Владимир Путина о том, что главным ресурсом будущего России является ее историческая память, и призвал не забывать события Великого стояния на Угре, ставшего поворотным моментом русской истории.

- Стояние на калужской земле вселяет в нас гордость и требует большой ответственности за сохранение памяти о нём, - подчеркнул глава Калужской области.

На праздник в Калугу приехали высокие гости из Москвы и других регионов России. Со знаковым событием организаторов и участников фестиваля поздравил руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов:

- Великое стояние на Угре ознаменовало обретение полной независимости Московского княжества от Золотой Орды. Единство, отвага, сила и непоколебимый дух победы нашего русского народа способствовали восстановлению и сплочению некогда мощного и великого государства, - напомнил он.

На сцене выступили лауреаты и победители всероссийских и международных конкурсов. Фото предоставлено пресс-службой Правительства Калужской области.

Свои поздравления калужанам направил мэр Москвы Сергей Собянин, отметивший, что в Калужской области живут трудолюбивые, талантливые и мужественные люди.

- Калужская земля богата историческими, культурными и природными достопримечательностями. Проведение подобных мероприятий вносит весомый вклад в патриотическое воспитание молодого поколения и приобщение его к историческим традициям нашей страны, - уверен Сергей Собянин.

Фестиваль в честь окончания Великого стояния на Угре проходит в Калужской области по инициативе министерства внутренней политики и массовых коммуникаций совместно с Федеральным агентством по делам национальностей при поддержке министерства культуры и туризма Калужской области. Своеобразным гимном фестиваля стал марш «Победа на Угре», прозвучавший впервые в исполнении Православного хора инженерных войск Вооруженных Сил РФ. Авторы композиции - поэт Михаил Сенчихин и игумен Варнава (Столбиков).

Фестиваль проходит при поддержке регионального министерства культуры и туризма. Фото предоставлено пресс-службой Правительства Калужской области.

На сцене в этот вечер выступили лауреаты и победители всероссийских и международных конкурсов: ансамбль танца «Ярославна», скрипач-виртуоз Степан Мезенцев, солист легендарного ансамбля «Песняры» Анатолий Кашепаров, вокальный коллектив «Матрена Арт». Специальной гостьей фестиваля стала солистка Большого театра Ксения Дежнева, чей вокал калужане смогли услышать благодаря партнеру фестиваля – Фонду развития цифровых технологий Калужской области.