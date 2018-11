Вспышка на Солнце подорвала американские мины во время Вьетнамской войны

4 августа 1972 года случилось невероятное: у побережья Северного Вьетнами по себе взорвались подводные мины, установленные американцами для блокады местных портов. Как следовало из отчетов ВВС и ВМФ США, примерно за 30 секунд раздалось более 60 взрывов. Лишь недавно ученые окончательно поняли, что стало причиной загадочной детонации.

Как сообщила Daily Mail, в журнале Space Weather появилась статья, авторы которой - Делоресс Книпп (Delores Knipp) из Университета Колорадо (University of Colorado, Boulder), ее австралийские коллеги (Centre for Space Physics, University of Newcastle) и отставные американские военные (Air Force Research Laboratory) — уверяют: взрыв мин спровоцировала мощная вспышка на Солнце. Она произошла накануне — примерно за 14 часов до детонации.

Подорвавшиеся мины были снабжены магнитными взрывателями. Они и сработали, среагировав на резкое изменение магнитного поля. Всплеск его напряженности создала магнитная буря, вызванная потоком заряженных, частиц, исторгнутых Солнцем во время коронального выброса.

Вспышки на Солнце — не редкость. Равно, как и сотрясения магнитного поля Земли, ими вызванные. Светило регулярно плюет в нас своей плазмой. Но пока не столь смачно, как в 1972 году.

Ученые оценили масштаб коронального выброса времен Вьетнамской войны. По своей силе он был сравним с так называемым «каррингтоновским событием» - вспышкой, которая полыхнула осенью 1859 года. Первым ее заметил английский астроном Ричард Каррингтон — увидел необычно крупные солнечные пятна, которые, в итоге, и породили мощнейший корональный выброс. А ощутили его по всему миру. Грянувшая магнитная буря вырубала телеграфные аппараты, которые сыпали искрами, били током телеграфистов и поджигали бумагу.

Вспышка 1972 года сопровождалась резким усилением солнечного ветра - его скорость возросла с 350 до 585 километров в секунду. Аномалию зафиксировал тогда американский спутник Пионер 9. В результате геомагнитных возмущений были повреждены электрические сети, трансформаторы, телефонные линии. Кое-где провода оплавились. Военные еще тогда догадывались, что и магнитные взрыватели сработали скорее всего от вспышек. Ныне ученые подтвердили это.

Вспышки на Солнце - особенно мощные - угрожают "достижениям цивилизации": в первую очередь электрическим сетям.

О взрывах самих мин стало известно недавно из рассекреченных документов, которые хранились в Историческом архивном центре Вьетнамской войны при Техасском технологическом университете (The Vietnam Center and Archive, Texas Tech University).

Кстати, многие помнят о недавних событиях : в сентябре 2017 года Солнце не успокаивалось больше недели, полыхая вспышками самого мощного — рентгеновского - класса Х. Вплоть до X 9.3. Людей «корежило» - особенно метеозависимых. Техника барахлила. И гелиофизики «били тревогу».

По оценкам специалистов, вспышка 1972 года была в 10 раз мощнее — могла бы претендовать на уровень Х100. Как и каррингтоновское событие.