Как бизнесмены государству рулетку проиграли: «русский Лас-Вегас» станет городом-призраком

1 января 2019 года прекратит существование самая успешная в России игорная зона «Азов-Сити» - так звучит в вынесенном в конце октября постановлении правительства. Еще девять лет назад тут на территории Щербиновского района Краснодарского края была голая степь. Потом пришли инвесторы - на 7 миллиардов рублей отгрохали рядом с Азовским морем три грандиозных казино и два шикарных отеля. А теперь все это, видимо, придется бросить.

БЕЗ 500 ТЫСЯЧ НЕ ВОЙТИ

Этот город не спит никогда. И днем, и ночью залы трех казино яростно подмигивают игорными автоматами, на покерных столах гремят фишки, по стенках рулетки катится белый шарик, в ресторанных рядах дымится лосось, шашлык и прочие изыски, а на стоянках круглосуточно шуршат шинами авто. Как будто попал назад в разгульные нулевые, когда игорные заведения стояли на каждом шагу, Сегодня пятница и, помимо танцующих голоногих девиц, во всех трех казино обещают еще и всевозможные денежные розыгрыши, так что залы забиты, а найти свободный аппарат (а только в одном казино «Шамбала» их более 800) к ночи не так-то просто. Да и номеров свободных в двух построенных по случаю отелях, практически нет. Неслучайно именно «Азов-Сити» - лидер по налоговым отчислениям среди всех игорных зон России.

Три веселых калмыка, покрутившись, направляются в VIP-зал. Вашему покорному слуге попасть туда же не получается:

- Можете подтвердить, что у вас есть с собой 500 тысяч? - останавливают меня на входе. - Ставить можно от 500 рублей, такое правило.

ПРОДУТЬСЯ ДО СОСИСОК

Да - публика сюда приезжает, в основном, обеспеченная. При «Азов-Сити» есть даже своя вертолетная площадка, чем пользуются толстосумы из ближайших Ростова (200 км) и Краснодара (270 км). Некоторые, начав с казино «Шамбала», вскоре перебегают в соседнюю «Нирвану», а оттуда в «Оракул». И снова по кругу. Так и живут иногда неделями, спуская денежки. И становится понятно, откуда заядлый игрок Достоевский черпал образы. Вот смазливая рыжая красотка кусает губу и с ужасом смотрит, как ее друг засовывает в автомат очередную крупную купюру. «Накрылась шубка»,- комментирует она кому-то по телефону. Вот шабашники с Челябинска, которые работали в соседнем Ростове - продули всю зарплату, а теперь клянчат у других игроков деньги на дорогу и мучительно соображают, что наврать женам. Других проигравшихся вдрызг выдают нерадостные лица и сосиски - в ресторане они самые дешевые, всего по 90 рэ за пару. Пара дагестанцев, перед тем, как засунуть денежку, вздевают руки кверху и просят дать им сразу пять ракушек на экране...

- Мужики, айда в сауну, проставляюсь! - вдруг приглашает сосед слева и, именуя себя в третьем лице, оглашает повод: - Мишаня сегодня молодец! Приехал с соточкой в кармане, а поднял 800 тыщ!

В сауне компания увеличивается, и игроки меряются балансом. Кто миллион здесь оставил за год, кто два, а вот Женька из Ростова хвастается, что в плюсе на 4,5 миллиона. Таких, как Женька, сильно меньше, но мужчины единодушно признаются, что эти деньги у них далеко не последние, а сюда они приезжают за впечатлениями и адреналином. И все, как один, сожалеют о закрытии «Азов-Сити».

- Играл у себя в Екатеринбурге, у нас есть подпольные казино, - рассказывает Мишаня, продолжая праздновать выигрыш. - Выиграл как-то пол-ляма, хотел забрать, а тут мордовороты: мол, бухой, выигрыш мне померещился, и чтоб дорогу к ним забыл. В «Азове» же все цивилизованно! Ну, кому он мешал-то? И что со всем этим будет?

Мишаня еще не знал, что он не остановится, и, проигравшись, к утру будет просить меня купить ему сигарет и йогурт.

… А ПОТОМ ПОМЕНЯЛИ ПРАВИЛА

История «Азов-Сити» началась в июле 2009 года, когда было принято решение о создании в стране четырех игорных зон. И уже вскоре в чистом поле появилась техника, стали подводить коммуникации, дороги, а в январе 2010 года открылось первое казино - «Оракул».

- Мы были первыми в стране, кто прислушался к призыву и рискнул инвестировать в игорную зону, - говорит юрист казино «Оракул» Дмитрий Малайчик. - Пока остальные выжидали, получится у нас или нет, мы открыли первый зал и начали работать. В законодательстве, которое менялось раз восемь, одно время даже была гарантия, что правительство не может ликвидировать игорную зону в течении 10 лет, и мы под эти гарантии зашли. А спустя небольшое время эти гарантии убрали. А потом и вовсе правила поменяли. После Олимпиады-2014 поднялся вопрос об открытии казино в Красной Поляне, и оно открылось.

- Но по закону же нельзя больше одной такой зоны в одном регионе...

- В этом и весь абсурд: сначала вопреки закону разрешили две зоны в Краснодарском крае, а потом нам стали отвечать, что это незаконно и поэтому нас надо закрыть.

Почему открыли вторую игорную зону в Сочи - понятно. Поближе к туристам. Но закрывать уже работающую только из-за самими же созданной законодательной коллизии? Ну так законы нам не марсиане пишут - можно внести поправки. Тут мне намекают, что причина просто в устранении конкурента.

- Новость стала неожиданностью? - снова уточняю у Малайчика.

- Да нет… Еще 1 мая 2016 года вышел закон о том, что «Азов Сити» подлежит ликвидации до 1 января 2019 года. Конкретную дату должно было определить правительство, что и произошло. И с тех пор мы перестали инвестировать сюда.

Следы той прекращенной инвестиционной деятельности - сразу за казино: заброшенные строительные площадки, где планировалось построить еще концертный зал, ночной клуб, бутики, рестораны.

Для занятых здесь местных жителей прилетавщие «волшебники» стали реальным спасением от безработицы.Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

ЧТО-ТО ОТБИЛОСЬ, ЧТО-ТО НЕТ...

- И много вложили?

- Вместе с соседями - более 6 миллиардов. Еще миллиард потратил Краснодарский край. Но он давно свое вернул: за год «Азов-Сити» выплачивал в бюджет региона около полумиллиарда рублей только в виде игорного налога: 15 тысяч в месяц за автомат, 250 тысяч - за стол.

- Признайтесь: наверное, уже давно вернули себе затраты?

- Что-то отбилось, что-то нет. Гостиницу, мы, например, только недавно открыли, это не окупилось.

- Мы не отбились! - уверяет замдиректора казино «Шамбала» Давид Багиян. - 3,4 миллиарда вложено было, и инвестировать закончили лишь год назад - надеялись, что власти передумают. Перепродать автоматы тоже не получится - там такая бюрократия…

- Хоть затраты-то обещают компенсировать?

- Похоже, ничего не будет…

КУРОРТ, ГОВОРИТЕ?

- Хорошо. Может, переоборудовать «Азов-Сити» в курортную зону? - подсказываю бизнес-идеи. - Отели и рестораны уже есть, море - рядышком, аквапарк бы еще поставить!..

- Все уже просчитали, - грустят менеджеры. - Эта инфраструктура отдельно от казино существовать не сможет, не выживут отели. Рядом Ейск, где это все уже есть и то - турист там появляется только в сезон. Затею про аквапарк сходу отмели - они есть и в Краснодаре, и в Ростове. А море… Тут 80-метровый обрыв, который укреплять надо, воды - по щиколотку, дно - илистое… И потом...

Они делают паузу, после которой тихо добавляют:

- А вдруг снова правила изменятся?.. Частные инвестиции почему-то никого не волнуют…

- Так что в ноль часов 31 декабря повесим на все объекты большие амбарные замки, - резюмирует Дмитрий Малайчик. - И, похоже, здания будут просто стоять. А что с людьми будет? Сейчас в игорной зоне 1700 человек трудится, большинство - из местных. Так что мы еще - социальный объект!

И точно - а куда денутся эти 1700 пар рабочих рук? Об этой стороне закрытия «Азов-Сити», похоже, никто наверху и не думал. А потому округу ждут сотни маленьких трагедий…

СТЕПНЫЕ КОНТРАСТЫ

Круглосуточный праздник казино заметно контрастирует с атмосферой уныния в соседнем селе Шабельское. Только и разговоров, что о грядущем закрытии. И для многих это действительно беда.

Распорядитель зала Аня, кажется, вот-вот расплачется: после нового года тех 50 тысяч, которая она сейчас зарабатывает, не будет. У нее маленький ребенок, и мысль, что придется оставить его маме и сниматься в далекие края в поисках новой работы, ее страшит. Мониторинг объявлений ничего путного не дал:

- Ну, буду в Краснодаре 35 тысяч зарабатывать, а половину придется за съем квартиры отдавать. Смысл?

И подобные истории - почти в каждом дворе. Бывшая учительница, которая не может вернуться в школу, - место занято. У Дмитрия, занятого при казино на техработах, жена недавно вторым разродилась. А тут вон какие известия... У другой пары по весне намечалась свадьба - вместо приятных хлопот прочесывают объявления о работе.

ГРАДООБРАЗУЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

И ведь в этих местах особо с работой не разбежишься. В советские годы село кормилось морем и полями, благо параллельно действовали местный рыбхоз имени Суворова (недаром на гербе поселения три золотых сазана) и колхоз «Приморский». Они-то и были «градообразующими» предприятиями, дававшими работу и зарплату. Рыбхоз благополучно довели до банкротства. Колхозные земли же разошлись по фермерам, которые набрали мощные трактора, давно укомплектовали штаты и в дополнительных рабочих руках сегодня не нуждаются.

Так что именно «Азов-Сити» стал для Шабельского и его 2,5 тысячи обитателей новым градообразующим предприятием. Безработица сократилась более, чем в два раза, а какой непрерывный налоговый поток в местный шабельский бюджет пошел! Главам сельских поселений центральной части страны эти цифры лучше не видеть.

В отличие от подпольных заведений «в шаговой доступности», здесь расставаться с деньгами комфортно и безопасно.Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

МИНУС 3 МИЛЛИОНА В БЮДЖЕТЕ ДЕРЕВНИ

Об объемах этой налоговой речки, исправно питающей бюджет Шабельского, говорится на сайте поселения. И хорошо заметно, как с развитием игорной зоны росли отчисления. Берем только НДФЛ. В 2013 году он составил 2,74 миллиона (при этом, это была самая крупная доля в структуре поступлений - 41,5%!). В 2014-м цифра растет уже до 3,47 миллиона, в 2015-м - почти 4, а в 2016-м достигает почти 5,5 миллиона! Другие сельские чиновники облизывались, глядя на эти сыпящиеся с неба деньги. Для обычного села, где нет работы, подоходный налог - копейки, а тут!.. А вот и 2017-й, когда стало понятно, что слухи о ликвидации вовсе не слухи, стройки заморожены, персонал потянулся на выход. И сбор НДФЛ падает до 4,36 миллиона.

- В этих цифрах доля налога на доход с граждан, работающих в игорной зоне, составляла 2,5-3 миллиона, - с тоской говорит глава Шабельского поселения Зинаида Бутко. - Понятно, что эти деньги мы с закрытием зоны теряем, придется сильно менять планы по содержанию и благоустройству села. Что было можно сделать на 2,5 миллиона? Много чего: модернизировать освещение в половине села, вот сейчас делаем ремонт почти 4 километров водопровода за 2,5 миллиона…

- Люди у вас грустные…

- Конечно, грустные. У нас удаленное село, целые семьи работают там, и если закроют, им придется искать новые заработки в других краях. Будет и еще одна проблема: с уходом казино упадет покупательская способность населения, и это ударит по предпринимателям, а значит - новая дыра в бюджете…

Мало того, дыра, по всей видимости, появится и в бюджете Щербиновского района.

Местные пацаны тем временем зовут меня пить пиво на высокий берег Азова, куда они затащили старый диван. Слева направо: море, разоренный рыбзавод, а по правую руку на горизонте «титаником» возвышается корпус одного из казино. Парни говорят о поисках работы на далекой Камчатке, куда уже уехали несколько их односельчан. Полку шабашников, оторванных от семей и шныряющих по стране в поисках достойных зарплат, скоро прибавится…