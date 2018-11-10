Михаил Ефремов схлопотал тортом по лицу

Инцидент произошел в ходе спектакля "Чапаев и пустота". Ефремов в роли главврача стоял на сцене и произносил речь, когда в его лицо полетел масляный торт, брошенный одним из коллег. Несмотря на форс-мажорную ситуацию, зрительный зал разразился бурными аплодисментами и криками "бис".

Таким оригинальным образом коллеги по цеху поздравили актера с днем рождения. 10 ноября заслуженному артисту исполняется 55 лет. Как сообщает пресс-служба, запущенный в лицо торт взбудоражил и самого именинника, известного своей непредсказуемостью. Получить тортом по лицу он совсем не планировал, но шутка ему очень понравилась.

Именинника поздравили праздничным тортом. ФОТО Михаил Брацило

И уже через минуту, как ни в чем не бывало, актеры вновь переключились на спектакль и продолжили игру. Такой оригинальный показ спектакля по одноименному роману Виктора Пелевина, открыл 18-й сезон этой легендарной постановки.

«Совершеннолетие» спектакля «Чапаев и Пустота» ознаменовалось еще и возвращением в труппу Гоши Куценко. По словам актера, он играл в этой постановке с самого начала и даже был продюсером проекта. И вот спустя десять лет вновь вернулся в любимый спектакль.

«Чапаев и Пустота» – один из самых успешных и нестандартных спектаклей на современной российской сцене. Необычный литературный материал, смелая режиссура и звездный актерский состав вот уже 18 лет пользуются невероятным успехом у публики.

«Чапаев и Пустота» – один из самых успешных и нестандартных спектаклей на современной российской сцене. ФОТО Михаил Брацило

Ближайшие показы постановки состоятся в Санкт-Петербурге (30 ноября) и в Москве (17 декабря). Михаил Ефремов вновь предстанет перед зрителями в роли Чапаева, виртуоз Михаил Крылов сыграет Петра Пустота, харизматичный Гоша Куценко – Котовского, молодая и талантливая Мария Козакова – Анка-пулеметчицу, а брутальный красавец Павел Сборщиков – Сердюка.

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