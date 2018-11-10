2018-11-10T15:14:30+03:00
Звезды

Михаил Ефремов схлопотал тортом по лицу

Заслуженный артист не ожидал такого "подарка" к юбилею
Евгения СУНДУКЯН
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Михаила Ефремова поздравили самым неожиданным образом. ФОТО Михаил БрацилоМихаила Ефремова поздравили самым неожиданным образом. ФОТО Михаил Брацило
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Инцидент произошел в ходе спектакля "Чапаев и пустота". Ефремов в роли главврача стоял на сцене и произносил речь, когда в его лицо полетел масляный торт, брошенный одним из коллег. Несмотря на форс-мажорную ситуацию, зрительный зал разразился бурными аплодисментами и криками "бис".

Таким оригинальным образом коллеги по цеху поздравили актера с днем рождения. 10 ноября заслуженному артисту исполняется 55 лет. Как сообщает пресс-служба, запущенный в лицо торт взбудоражил и самого именинника, известного своей непредсказуемостью. Получить тортом по лицу он совсем не планировал, но шутка ему очень понравилась.

Именинника поздравили праздничным тортом. ФОТО Михаил Брацило

Именинника поздравили праздничным тортом. ФОТО Михаил Брацило

И уже через минуту, как ни в чем не бывало, актеры вновь переключились на спектакль и продолжили игру. Такой оригинальный показ спектакля по одноименному роману Виктора Пелевина, открыл 18-й сезон этой легендарной постановки.

«Совершеннолетие» спектакля «Чапаев и Пустота» ознаменовалось еще и возвращением в труппу Гоши Куценко. По словам актера, он играл в этой постановке с самого начала и даже был продюсером проекта. И вот спустя десять лет вновь вернулся в любимый спектакль.

«Чапаев и Пустота» – один из самых успешных и нестандартных спектаклей на современной российской сцене. Необычный литературный материал, смелая режиссура и звездный актерский состав вот уже 18 лет пользуются невероятным успехом у публики.

«Чапаев и Пустота» – один из самых успешных и нестандартных спектаклей на современной российской сцене. ФОТО Михаил Брацило

«Чапаев и Пустота» – один из самых успешных и нестандартных спектаклей на современной российской сцене. ФОТО Михаил Брацило

Ближайшие показы постановки состоятся в Санкт-Петербурге (30 ноября) и в Москве (17 декабря). Михаил Ефремов вновь предстанет перед зрителями в роли Чапаева, виртуоз Михаил Крылов сыграет Петра Пустота, харизматичный Гоша Куценко – Котовского, молодая и талантливая Мария Козакова – Анка-пулеметчицу, а брутальный красавец Павел Сборщиков – Сердюка.

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