В Совете Федерации лучшие продукты и напитки отметили медалями

8 ноября, во Всемирный день качества, в Совете Федерации прошло награждение победителей международного конкурса пищевой продукции «Гарантия качества — 2018». Лучшие предприятия со всей страны получили 146 золотых медалей, 57 серебряных и 80 дипломов. Конкурс проводится Федеральным научным центром (ФПЦ) пищевых систем им. В.М.Горбатова РАН при поддержке Комитета аграрно-продовольственной политике и природопользованию Совета Федерации России и Минсельхоза.

- Основной целью нашего конкурса мы ставили задачу вернуть доверие российского потребителя к отечественной продукции, - пояснила директора ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова Оксана Кузнецова. - Я свято верю, что у нас самые вкусные конфеты, самая вкусная колбаса и самый вкусных хлеб. И это действительно правда!

Всего в конкурсе, который проходил под с мая по ноябрь, приняли участие 89 предприятий из 40 регионов России и Казахстана. Производители представили на конкурс 384 образца продуктов и напитков в 17 номинациях. Кроме того, четыре торговые сети из трех российских регионов представили образцы собственных торговых марок в 12 номинациях.

- В современных условиях качество является ключом к успеху в деятельности любого предприятия, а вопрос качества — один из приоритетных в экономике ведущих стран мира, - сообщила заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ирина Гехт. - В регионах достаточно добросовестных производителей качественной продукции. Наша цель — помочь им выйти на внутренний российский рынок и развить экспортные поставки. И конкурс должен внести весомый вклад в решение этой задачи.

Заместитель директора Департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза России Владимир Скворцов отметил, что в 2017 году предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности произвели напитков и продуктов на 6,5 трлн рублей. Причем, страна достигла практически всех целей, которые ставились в рамках продовольственной безопасности.

- Мы на этом не останавливаемся. Оказывать меры господдержки и продолжаем выдавать льготные кредиты на закупку сельхозсырья и модернизацию мощностей по переработке, - сообщил представитель Минсельхоза.

После чего сенаторы приступили к награждению победителей конкурса «Гарантия качества — 2018». Особо выделим лишь одно предприятие. Самое большое количество наград — 13 медалей и дипломов! - получил «Торговый дом «Черкизово».

По окончании награждения организаторы конкурса отметили, что начиная со следующего года намерены учредить отдельную номинацию для региональных брендов, что позволит поддерживать не только средний, но и малый бизнес, который сохраняет и популяризирует уникальные народные рецепты.

Лучшие предприятия со всей страны получили 146 золотых медалей, 57 серебряных и 80 дипломов. Фото ФНЦ пищевых систем им. Горбатова

Награды присуждены следующим компаниям:

Консервная продукция, плодоовощная, молочная

АО «Льговский молочно-консервный комбинат»

ОАО «Белмолпродукт»

ООО «Лента» торговая сеть

ООО «Агроторг» торговая сеть «Пятерочка»

Безалкогольные напитки, Минеральные воды

АО «Русская пивоваренная компания «Хмелёфф»

ЗАО «Завод минеральных вод»

ООО «Леодр»

ООО «Мухен»

ООО «Лента» торговая сеть

ОАО «Пивкомбинат Балаковский»

ООО «Мазис»

ООО «Агроторг» торговая сеть «Пятерочка»

Кондитерские изделия

АО «Тагилхлеб»

ООО «О`КЕЙ» торговая сеть

ООО «Лента» торговая сеть

АО «Колос»

ОАО «Пивкомбинат Балаковский»

ООО «ТК Гуд-Фуд»

ООО «Агроторг» торговая сеть «Пятерочка»

Консервная продукция из мяса, рыбы, птицы

АО «Орелпродукт»

ИП Ильтяков Д.В.

ОАО «Великоновгородский мясной двор» (ОАО «ВНМД»)

ООО «Борисоглебский мясоконсервный комбинат»

ООО «Курганский мясокомбинат «Стандарт»

ООО «Бурятмяспром»

ООО «Лента» торговая сеть ООО «Агроторг» торговая сеть «Пятерочка»

ООО «Орский мясокомбинат»

Макаронные изделия

ОАО «Экстра М»

Масложировая продукция

ООО «БУНГЕ СНГ»

Молочная продукция

Валуйское ОАО «Молоко»

ООО «Сыроваренный завод «Сармич»

ООО «Чекмагушевский молочный завод»

ООО «Экомилк»

ООО «О`КЕЙ» торговая сеть

ООО «Лента» торговая сеть

ООО Маслозавод «Дружба»

АО «Лактис»

АО «Лужский молочный комбинат»

АО «Молоко» ЗАО «Ясень»

Муниципальное автономное учреждение «Центр детского и диетического питания» городского округа город Уфа

Мороженое

АО «БРПИ»

ООО «О`КЕЙ» торговая сеть

ООО «Лента» торговая сеть

ООО «Чистая Линия»

Мука, крупы

АО «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ»

ЗАО «Комбинат хлебопродуктов Старооскольский»

ООО «Мукомольный комбинат «Володарский»

ООО «Лента» торговая сеть

ООО «Ребрихинская продовольственная компания»

Орехи

ООО «О`КЕЙ» торговая сеть

ООО «Лента» торговая сеть

Продукция из мяса птицы

АО «ПурагроУк»

ООО «МПЗ Окраина»

ООО «ТД Черкизово»

ООО «Торговый Дом «Рублевский»

АО «Омский бекон»

ООО «Элинар-Бройлер»

ООО «Дымовское колбасное производство»

ООО «МПЗ Богородский»

АО «Череповецкий мясокомбинат»

Рыбная продукция (переработанная)

ИП Валуев

ООО «О`КЕЙ» торговая сеть

ООО «Лента» торговая сеть

ООО «Агроторг» торговая сеть «Пятерочка»

Соковая продукция из фруктов и овощей

ООО «Лента» торговая сеть

ООО «Агроторг» торговая сеть «Пятерочка»

Хлеб и хлебобулочные изделия

АО «Тагилхлеб»

ИП Гуковская М.Ю.

ИП Черномуров, торговая сеть Командор

ООО «Фацер»

ООО «Лента» торговая сеть

ОАО «Хлеб»

Винодельческая продукция

ООО «Агрофирма «Золотая Балка»

Мясная продукция

АО «Алматинский технологический университет»

АО «ПурагроУк»

ИП Ильтяков Д.В.

ИП Карпенко З.Н.

ИП Романишин Дмитрий Александрович

ООО «Царицынский комбинат»

ООО «Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод»

ООО «Ишимский Мясокомбинат»

ООО «КРРОС»

ООО «Курский мясоперерабатывающий завод»

ООО «МПЗ Окраина»

ООО «Мясокомбинат «Павловская Слобода»

ООО «Мясокомбинат «Родина»

ООО «Мясокомбинат ЭКО»

ООО «Мясоптицекомбинат «Каневской»

ООО «ПИТ-ПРОДУКТ»

ООО «Процион»

ООО «ТД Черкизово»

ООО «Тёпло-Огарёвский Мясокомбинат»

ООО «Торговый Дом «Рублевский»

ООО «Чернышихинский мясокомбинат»

ООО «ЯСЕНЬ - АГРО»

ТОО «Актюбинский мясной кластер»

ООО «О`КЕЙ» торговая сеть

ООО «Бурятмяспром»

АО «Омский бекон»

АО «Черкизовский мясоперерабатывающий завод»

ООО «Дымовское колбасное производство»

АО «Мясокомбинат Клинский»

ООО «Мишкинский продукт»

ООО «МПЗ Мясницкий ряд»

ООО «Мясокомбинат «АГРОТЭК»

ООО «Мит Стар»

ООО «Мясной дом БОРОДИНА»

ЗАО «Микояновский мясокомбинат»

ООО «МПЗ Богородский»

ООО «Снежана+Д»

ООО «ИНЕЙ»

Функциональное и специальное питание

ООО «Кубснаб»

ООО «Лента» торговая сеть

ООО «Мясной дом БОРОДИНА»

ООО «НЛ Континент»

ООО «Снежана+Д»

Муниципальное автономное учреждение «Центр детского и диетического питания» город Уфа