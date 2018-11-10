2018-11-10T19:37:14+03:00
Политика

В Рязани почтили память настоящих героев

На аллее Славы Рязанского воздушно-десантного училища открыли памятник Герою Советского Союза В.Ф. Маргелову и бюст Герою России В.Г. Асапову
Александр ГРИШИН@orgstruk
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К 33- м памятникам легендарному командующему ВДВ генералу армии Василию Филипповичу Маргелову в эту субботу добавился еще один.К 33- м памятникам легендарному командующему ВДВ генералу армии Василию Филипповичу Маргелову в эту субботу добавился еще один.Фото: Павел АВЕРИН
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К 33- м памятникам легендарному командующему ВДВ генералу армии Василию Филипповичу Маргелову в эту субботу добавился еще один. И появился он не где-нибудь, ап на аллее Славы Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного ордена Суворова дважды Краснознамённого командного училища его имени. Торжественное открытие памятника Маргелову и бюста Герою Российской Федерации генерал-лейтенанту В.Г. Асапову на той же аллее прошло в рамках проведения информационно-агитационной акции Минобороны «Военная служба по контракту – твой выбор!».

В этой церемонии и других торжественных мероприятиях приняли участие заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Юрий Садовенко, командование ВДВ, представители администрации Рязанской области, родственники легендарных военачальников и выпускники разных лет десантного училища. «Войска дяди Васи», как шутливо сами десантники называют ВДВ в честь Василия Филипповича, - признанная гордость Вооруженных сил России, а Рязанское училище – это не просто кузница кадрового состава десантников, а само сердце этого отдельного рода войск ВС РФ. К героизму выпускников училища в России уже привыкли как к само собой разумеющемуся. А конкурс при поступлении в него можно сравнить с конкурсами на самые престижные факультеты МГУ и другие знаменитые вузы России.

Среди выпускников училища 53 Героя Советского Союза, 84 Героя Российской Федерации, тысячи кавалеров боевых орденов. И одним из них был Герой России, гвардии генерал-лейтенант Валерий Григорьевич Асапов, погибший 23 сентября прошлого года в Дайр-эз-Зауре при исполнении миссии военного советника во время военной операции России в Сирии.

Среди выпускников училища 53 Героя Советского Союза, 84 Героя Российской Федерации, тысячи кавалеров боевых орденов. Фото: Павел АВЕРИН

Среди выпускников училища 53 Героя Советского Союза, 84 Героя Российской Федерации, тысячи кавалеров боевых орденов.Фото: Павел АВЕРИН

О том, что Маргелов превратил в ВДВ из легкой пехоты с парашютами за спиной в современный мобильный род войск с собственными артиллерией, бронетехникой и даже авиацией, знают, наверное, почти все. О том, как Маргелов сжимал в кармане пистолет, пока его сын с огромным риском для жизни совершал десантирование внутри боевой машины десанта, готовый застрелиться в случае неудачи, слышали тоже многие. А вот об Асапове до его гибели знали только десантники. Между тем, его жизнь – это тоже пример воли, целеустремленности и героизма. Не сумев поступить в Рязанское училище по конкурсу, несмотря на пятибалльный аттестат и несколько спортивных разрядов – конкурс в год поступления составлял 19 человек на место – он был зачислен в училище дополнительным приказом после прохождения курса выживания в дикой природе. И окончил его с отличием.

С этой несокрушимой волей он жил и служил дальше. После окончания училища Асапов служил в составе смешанных миротворческих сил в Южной Осетии, в январе 1995-го был командирован в Чечню, где, будучи начштаба батальона, получил тяжелое огнестрельное ранение. Перебиты обе берцовые кости – кто угодно остался бы инвалидом, но Асапов перенес четыре операции за год и вернулся в строй. И, оставшись хромым, выполнял все нормативы по физподготовке. Потом – академия, миротворчество в Абхазии, десантирование в Кодорское ущелье с восстановлением поста миротворцев и переговорами с экстренно прилетевшим к российским миротворцам Эдуардом Шеварднадзе. А потом – опять Чечня, где он возглавил группировку ВДВ. И – Дальний Восток, Ку4рилы, где он наводил порядок в войсках жесткой рукой. У Асапова, как и Маргелова, которого десантники звали еще и «батей», тоже были прозвища среди своих. В разные периоды службы его звали и «Хромым генералом», и «Курильским ледоколом». Наверняка он получил свое прозвище от солдат и в Сирии, где и погиб, как многие боевые генералы, на передовой.

Теперь и его память увековечена на алле Славы в Рязанском училище.

А после возложения цветов на открытии информационно-агитационной акции Минобороны «Военная служба по контракту – твой выбор!», отличившимся офицерам РВВДКУ заместитель министра обороны генерал-полковник Юрий Садовенко вручил государственные награды. Так что количество выпускников Рязанского гвардейского училища ВДВ – продолжателей славных гвардейских традиций снова выросло.

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