Стилист: Полина Гагарина копирует Мэрилин Монро, а Катя Гусева купила платье за 3000 рублей

На минувшей неделе знаменитости соревновались в выборе нарядов на премии журнала «Ок» «Больше чем звезды». Образы звезд мы рассмотрели с нашим модным экспертом, дизайнером Анной Wolf.

Модный эксперт, дизайнер Анна Wolf.

Юлия Барановская

- «Железная леди» Юлия Барановская строга к себе и окружающим. Красная помада на сжатых губах смотрится строго, где-то даже воинственно. Как будто ведущая пришла не на гламурную вечеринку, а на кастинг перезапуска программы «Слабое звено».

Юлия Барановская.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

Анна Плетнева («Винтаж»)

- Анна Плетнева так и не смогла определиться с настроением и решила стать и серьезной, и игривой одновременно. Причем не стала разбавлять образ эротичными аксессуарами, как это делает большинство модниц, а просто совместила в одном костюме два абсолютно разных образа.

Анна Плетнева («Винтаж»).Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

Елена Летучая

- А вот Лена Летучая себе не изменяет. И как вошла в образ холодной «секси фрау» на съемках программы «Ревизорро», так и не выходит из него до сих пор. Кажется, весь гардероб Елены состоит исключительно из костюмов, строгих платьев и белых халатов с перчатками. Маленькое бриллиантовое колье пусть и стало отступлением от образа, но весьма и весьма незначительным. А жаль. Мне порой хочется увидеть Елену в игривом розовом мини или леопардовых сапожках. Ведь по характеру Лена вполне себе дерзкая девчонка.

Елена Летучая.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

Оксана Акиньшина

- Оксана Акиньшина вполне могла бы поработать на вечеринке в качестве диско-шара. Так сияет и переливается ее платье. Вместе с ним сияет и переливается улыбка совершенно счастливой Оксаны.

Оксана Акиньшина.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

Для тех , кто не в курсе, этим летом, когда Сергей Шнуров развелся со своей женой Матильдой, поползли упорные слухи, что и Акиньшина вот-вот оставит мужа. И все ради скандального рокера, с которым та встречалась в юности. Но что-то у них там не заладилось, Сергей женился на другой, а Оксана помирилась со своим мужем. И, кажется, очень довольна этим обстоятельством.

Екатерина Гусева

- Теперь мы знаем, что Екатерина Гусева отоваривается в британских интернет-магазинах. Так как на вечеринке актриса и звезда сериала «Бригада» предстала в наряде от Asos. Эта марка одежды крайне популярна у жителей «Туманного Альбиона» и не только. В свое время наряды из этого бутика надевала Мишель Обама, Кейт Мидлтон, Юлия Скрипаль, Леди Гага и многие другие. Цены у марки очень и очень демократичные. Платье Екатерины, например, стоит около 3 тысяч рублей.

Екатерина Гусева.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

Полина Гагарина

- Гагарина жестко копирует образ самой раскрученной блондинки Голливуда – Мэрилин Монро. Согласитесь, и платье – русалочка с пышным шлейфом и корсетом, короткие белокурые локоны с легкой завивкой, и красная помада, и бриллиантовое колье от дорого бренда. Не хватает лифчика с пуш-апом (у Мерилин грудь была 3-го размера) и можно смело выпархивать на сцену петь : «Лучшие друзья девушек – это бриллианты».

Полина Гагарина с мужем Дмитрием.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

Екатерина Шпица

- Екатерина Шпица вышла на охоту. Ее верный помощник в этом вопросе –леопардовый принт. Впрочем, независимо от того, станет ли эта обновка последним писком или криком моды, большинство россиян по-прежнему считает этот рисунок на одежде верхом дурновкусия, называя его слишком вульгарным и вызывающим. А зря. На некоторых девушках он смотрится почти невинно. Скажем, на Екатерине. Конечно, при ее ангельской внешности ей сойдет с рук любое хулиганство. И даже в кожаном корсете с шипами, она будет смотреться как ангел в стесненных обстоятельствах. Но в тихом омуте, как известно, водятся исключительно черти. И красная помада вкупе с глубоким вырезом выдает стремление Шпицы затащить в этот самый омут еще парочку зрителей.

Екатерина Шпица.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

Резо Гигинеишвили

- И снова классика. На этот раз от режиссера Резо Гигинеишвили и его спутницы Надежды Оболенцевой. Оба одеты в костюмы-тройки: только она в сиреневый, а он в черный. Цветовую монополию слегка разбавляют белые акценты. У нее – туфли. У него – рубашка. Больше ничего лишнего, все просто. Даже как-то скучно.