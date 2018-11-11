2018-11-11T16:47:49+03:00
Звезды

Дочь Юдашкина вывела на подиум наследников Киркорова, Плющенко и Михайлова

Дети звезд представили новую коллекцию Галины Юдашкиной
Мария РЕМИЗОВА@Maria_Remizova
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Новую коллекцию Галины Юдашкиной показали дети звезд.Новую коллекцию Галины Юдашкиной показали дети звезд.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА
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Как гласит легенда, кутюрье Валентин Юдашкин дал взаймы своей дочке Галине солидную сумму, которая помогла девушке выпустить детскую коллекцию Yudashkin Kids.

Галина Юдашкина. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

Галина Юдашкина.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

Валентин Абрамович думал, что речь идёт о 4-5 платьях, а получилась целая коллекция. Тогда на подиум впервые вышли дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина.

- Один раз вышла наша Лиза на подиум и все, хватит, не будем приучать, а то будет потом важничать, - рассказывала после показа Алла Пугачева.

Наверное, поэтому семья Пугачевой в этот раз пропустила показ детской коллекции Галины Юдашкиной. В Особняке на Волхонке Галина показала новую коллекцию своего бренда.

Саша Плющенко, Алла-Виктория Киркорова и Мартин Киркоров. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

Саша Плющенко, Алла-Виктория Киркорова и Мартин Киркоров.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

И снова на подиум вышли дети знаменитостей: сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко Саша, младшая дочь Татьяны Навки Надя Пескова, дочь Киркорова Алла-Виктория (Мартин на сей раз не вышел на подиум, поддерживал сестру из зала), сын Юли Барановской Арсений Аршавин, дочь Стаса Михайлова Маша, дочь Реввы Амели.

Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко Александр. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко Александр.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

Младшая дочь Стаса Михайлова Мария. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

Младшая дочь Стаса Михайлова Мария.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

Дочь Александра Реввы Амели. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

Дочь Александра Реввы Амели.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

Дочь Татьяны Навки Надежда. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

Дочь Татьяны Навки Надежда.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

Алла-Виктория Киркорова. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

Алла-Виктория Киркорова.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

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