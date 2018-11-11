Дочь Юдашкина вывела на подиум наследников Киркорова, Плющенко и Михайлова

Как гласит легенда, кутюрье Валентин Юдашкин дал взаймы своей дочке Галине солидную сумму, которая помогла девушке выпустить детскую коллекцию Yudashkin Kids.

Галина Юдашкина.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

Валентин Абрамович думал, что речь идёт о 4-5 платьях, а получилась целая коллекция. Тогда на подиум впервые вышли дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина.

- Один раз вышла наша Лиза на подиум и все, хватит, не будем приучать, а то будет потом важничать, - рассказывала после показа Алла Пугачева.

Наверное, поэтому семья Пугачевой в этот раз пропустила показ детской коллекции Галины Юдашкиной. В Особняке на Волхонке Галина показала новую коллекцию своего бренда.

Саша Плющенко, Алла-Виктория Киркорова и Мартин Киркоров.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

И снова на подиум вышли дети знаменитостей: сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко Саша, младшая дочь Татьяны Навки Надя Пескова, дочь Киркорова Алла-Виктория (Мартин на сей раз не вышел на подиум, поддерживал сестру из зала), сын Юли Барановской Арсений Аршавин, дочь Стаса Михайлова Маша, дочь Реввы Амели.

Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко Александр.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

Младшая дочь Стаса Михайлова Мария.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

Дочь Александра Реввы Амели.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА