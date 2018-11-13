Предшественник Руста

А произошло вот что. На сжатое колхозное поле подле деревеньки Глухово, что затерялась меж Тверью и Ржевом, приземлился одноместный самолетик, по всем признакам явно иностранный. Из кабины выбрался человек лет тридцати пяти, очень похожий на шпиона. И заявил сбежавшимся колхозникам на хорошем русском, широко улыбаясь: «Здравствуйте! Я - англичанин и прилетел к вам из Лондона. Я прилетел за своей русской невестой!»

ЕГО ПОЙМАЛИ, АРЕСТОВАЛИ...

Уже стемнело, когда прибыли стражи рубежей и блюстители порядка. Паспорт был на имя Брайана Монтегю Гровера, а вот визы на посещение страны, строящей социализм, не оказалось. Мистера Гровера увезли по направлению к районному центру, что на берегу Волги. Для разочарованных колхозников спектакль закончился, но самое интересное только начиналось.

Мистер Гровер, как выяснилось, изрядно подготовился, прежде чем нелегально пересечь границу Советского Союза. На первом допросе в НКВД заявил, что ему прекрасно известно, что за подобные действия по советским законам следует наказание, предусмотренное Уголовным кодексом по статье № 59 3-д, и наказание - аж десять лет трудовых лагерей. Но он процитировал и другую статью, по которой столь жесткий приговор может быть смягчен. Следователи озадаченно переглянулись: ёж, голыми руками не взять. Только его и вовсе можно было не брать: он сам, с предельной искренностью, все рассказал о себе.

ТЕПЛЫЙ ПРИЕМ

Еще в начале тридцатых годов молодой инженер-нефтяник Брайан Гровер долгое время не мог найти работы, пока не наткнулся на предложение потрудиться в СССР, в неведомом для него городе Грозном. Его встретили мало сказать радушно - он был буквально ошеломлен столь жарким приемом. Работа нравилась, заработок - тем более, появилось множество друзей, а более всех Брайана радовали частые встречи с Леночкой Петровной Голиус, которая работала провизором в одной из аптек Грозного. Девушка охотно помогала симпатичному молодому человеку осваивать русский. И мистер Гровер Елене Петровне оказался полезен: она немного говорила по-английски, и Брайан много сделал для того, чтобы наладить язык русской девушки. Родителям Лены не нравились разгоравшиеся отношения дочери с иностранцем, но у молодых все было уже решено и обговорено: они поженятся, и Брайан увезет Лену на острова. Но не сразу: Гроверу предложили работу в Московском нефтяном институте, и он вместе с нареченной отправился в столицу. Все шло хорошо, но у Гровера в 1934 году закончились контракт, виза, и ему пришлось покинуть страну, созидающую социализм. Оба молодых человека уже понимали, что им друг без друга не жить. Вот тогда-то он и решил: если визы без работы не дают, а работы нет, остается только одно - нелегально прилететь за Еленой.

КУПЛЮ САМОЛЕТ! НЕДОРОГО...

Он все продумал: сначала он купит какой-нибудь потрепанный самолетик, овладеет техникой пилотирования, получит права пилота - и вперед, за возлюбленной! Накопил деньжат, за несколько месяцев в аэроклубе научился летать, за 173 фунта приобрел авиетку и 3 ноября 1938 года вылетел с аэродрома Броксборн на родину любимой.

Он летел через Амстердам, потом взял курс на Стокгольм, где сделал посадку, потом из столицы Швеции совершил беспосадочный перелет непосредственно на картофельное поле деревни Глухово: до советской столицы ему не хватило горючего. Хотя всего-то километров двести пролететь оставалось.

ГЕРОЙ-ЛЮБОВНИК

Во множестве газет мира переполох: отважный англичанин прилетел в Советскую Россию за своей возлюбленной, а его арестовали бессердечные чекисты! Английский поверенный в Москве тут же сделал официальный запрос советским властям о судьбе мистера Гровера и выразил надежду, что суд сжалится над влюбленным.

Меж тем Елене разрешили свидание с арестованным возлюбленным. Молодые люди кинулись в объятия друг друга, смеялись и плакали, что-то шепча.

ДА ЗДРАВСТВУЕТ СОВЕТСКИЙ СУД!

И вот суд. Гроверу предоставили слово, и он искренне говорил о том, что за несколько лет жизни в России полюбил эту страну и Елену тоже полюбил. И все это сказал по-русски.

Учитывая серьезность преступления, совершенного Гровером, но и учитывая смягчающие обстоятельства, а именно - горячую взаимную любовь молодых людей, суд приговорил Брайана к одному месяцу тюрьмы... С заменой на штраф в 1,5 тысячи рублей. Бурными аплодисментами, стоя, встретил зал эту информацию.

Как совершили полетФото: Дмитрий ПОЛУХИН

P.S. Что было дальше…

Брайан Гровер не нашел работы и по возвращении на родину вместе с женой уехал в Кению. Там у них родилось двое сыновей, а потом, разузнав об их невероятной жизни, к ним прорвались кинодеятели из Голливуда и вроде бы сняли фильм. За точность этих сведений не ручаюсь. Ну а уж дальнейшая судьба и правда покрыта мраком...

Может, кто из читателей в курсе? Пишите на sazonov@kp.ru.

Из досье «КП»

28 мая 1987 года Матиас Руст ухитрился приземлиться на Красной площади. Его не сбили в воздухе, но посадили на земле - он получил четыре года лишения свободы, отсидел всего 432 дня, попав под советскую амнистию. В Германии его немедленно лишили прав пилотирования как человека «психически неуравновешенного».