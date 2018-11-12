«Единственный вариант не разрушить себя — это все принимать»: Влад Соколовский впервые высказался о разводе

Новость о том, что Влад Соколовский будучи в браке с Ритой Дакотой систематически изменял ей, причем, нередко и с ее подругами, вызвала сильный скандал в светской тусовке. Певица рыдала, впала в депрессию, и не могла поверить, что любимый муж мог так с ней поступить. Экс-«фабрикантка» завела отдельный видеоблог, где рассказывала о том, как тяжело ей приходится. Сам же Соколовский никак не комментировал происходящее.

Влад Соколовский и Рита Дакота в 2017 году. ФОТО Артем Геодакян/ТАСС

И вот, казалось бы, когда страсти улеглись, сама Дакота пришла в себя и даже улетела на Бали записывать новый клип, ее экс-супруг рассказал о том самом «черном августе» его семьи. В своем Инстаграме он написал, как ему удалось пережить разрыв с любимой.

«В августе я определил, что единственный вариант не разрушить себя — это все принимать. Нужно просто принять все и работать над собой, чтобы ничего подобного в твоей жизни больше не произошло. Ты отвечаешь и за настоящее, и за будущее, но стоит помнить, что и за свое прошлое мы всегда в ответе», — признался артист.

vs20 В августе я определил, что единственный вариант не разрушить себя - это все принимать.

Соколовский подчеркнул, что «не стал бороться с ветряными мельницами», но сделал выводы из неприятной ситуации. По слухам, сейчас Влад уже счастлив в новых отношениях. По данным СМИ, избранницей певца стала Наталья Сульянова. Девушка успела познакомиться с семьей Соколовского.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Раздел имущества: Кому достанутся квартира и видеоблог о любви Риты Дакоты и Соколовского

Пара была вместе, казалось, 24/7. Рита даже не подозревала о том, что ее 26-летний муж гуляет налево, как заведенный, пока ей кто-то по пьяной лавочке не открыл глаза. Информации оказалось более чем достаточно, плюс все ее окружение знало о том, что Соколовский ей не верен. Плюс некоторые девушки, которые были вхожи в их дом, не постеснялись давать парню тепло и нежность в тот момент, когда Дакота была беременна, да и после родов. Так бывает, к сожалению. (подробности)