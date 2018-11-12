2018-11-12T15:56:36+03:00
Телевизор

Началась зима непросто - не с ответов, а с вопросов

В телеэфире стартует зимняя серия игр в клубе "Что? Где? Когда?"
Артем ГУСЯТИНСКИЙ
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В эфире Первого канала стартуют игр Зимней серии "Что? Где? Когда?".В эфире Первого канала стартуют игр Зимней серии "Что? Где? Когда?".Фото: Первый канал
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Сезон в интеллектуальном клубе приближается к кульминации, которой станет финал года. Именно он увенчает зимнюю серию, в которой сразятся лучшие команды по итогам весенней, летней и осенней серий. Также за стол сядет сборная обладателей приза "Хрустальный атом", капитаном которой станет многоопытный Виктор Сиднев. Кстати, именно эта шестерка сыграет в зимней серии первой: в ее состав, помимо капитана, войдут Борис Левин, Александра Золотова, Айк Казазян, Иван Марышев и Денис Галиакберов.

Виктор Сиднев возглавит команду обладателей «Хрустального атома». Фото: Первый канал

Виктор Сиднев возглавит команду обладателей «Хрустального атома». Фото: Первый канал

Что касается правил, то в зимней серии они отличаются от предыдущих, ибо победу (и, соответственно, путевку в финал года) получит та дружина, которая выиграет с наиболее крупным счетом. Именно поэтому знатоки наверняка не раз воспользуются правом взять так называемый решающий раунд, когда, набрав пять очков, команда оставляет за столом одного игрока и в случае его правильного ответа на вопрос выигрывает матч со счетом 6:0. В случае неудачи, напомним, результат будет прямо противоположным - поражение с таким же сухим счетом.

Первый канал, "Что? Где? Когда?", 18 ноября, 22.30

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