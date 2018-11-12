NASA показало недоверчивым, где плавает «квадратный айсберг»

Снимок квадратного айсберга, опубликованный NASA в своем твиттере, вызвал заметный ажиотаж в соцсетях. Одни удивлялись, другие не верили. Мол, фотошоп какой-то: айсбергов столь правильной прямоугольной формы быть не может. Если только их инопланетяне зачем-то не напилят.

«Комсомолка» опубликовала снимок «чуда природы» 23 октября 2018 года вместе с разъяснениями гляциологов. По словам Келли Брант (Kelly Brunt) — исследовательницы льда из Университета Мэриленда (University of Maryland), привлеченной NASA, подобные гигантские параллелепипеды иной раз откалываются от шельфовых ледников. Обламываются словно чрезмерно отросшие ногти у людей — это ее образное сравнение. Обламываются ровно, как по линейке. Нынешний отломился от Ледника Ларсена — конкретно от его части под названием Ларсен С (Larsen C ice).

Интернет-общественность продолжала сомневаться и чувствовать подвох. А поскольку интерес к квадратному айсбергу не утихал, ученые пошли, что называется навстречу. И опубликовали снимок из космоса, на котором можно разглядеть искомые прямоугольные формы. Фотографировал спутник серии Landsat 14 октября 2018 года - за два дня до того, как айсберг попал в объектив исследователям NASA, которые летали на самолете и обследовали льды антарктического шельфа в рамках проекта IceBridge.

Айсберг на снимке из космоса: это не квадрат, а трапеция.

Космический снимок свидетельствует: чудо природы существует лишь отчасти. То есть, оно не без подвоха. Как собственно и подозревали в соцсетях. У «квадратного айсберга» лишь два прямых угла - с фасада. А в задней части он в виде трапеции. Что и видно из космоса.

Хитрецы из NASA изначально показали только фасад. И создалось впечатление, будто бы весь айсберг такой ровный. Нет, не весь. Но фасад впечатляет.

Правильный снимок "квадратного айсберга": он с самого начала был трапецией.

По уточненным данным, ширина айсберга - в квадратной его части — 900 метров, длина до вершины трапеции — 1500 метров. Откололся он от другого — куда более крупного айсберга, который получил обозначение А-68.